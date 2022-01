"DIRECT. Coronavirus en France : un nouveau vaccin Pfizer arrive, nouvelles règles à l'école"

Deltacron : un nouveau variant du Covid ou une erreur de laboratoire ?

DELTACRON. Le variant "Deltacron", possible combinaison des souches Delta et Omicron du Covid-19 découverte à Chypre, a fait s'affoler la toile. Cependant, les communautés scientifiques internationale et française continuent de plaider une quasi-certaine erreur de manipulation dans le laboratoire à l'origine de la découverte.