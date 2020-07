"DIRECT. Coronavirus en France : un point complet sur l'évolution du Covid-19 dévoilé"

CORONAVIRUS. Santé publique France a dévoilé tardivement hier son point épidémiologique hebdomadaire, document le plus complet sur l'évolution du coronavirus dans le pays. Il confirme les signaux observés cette semaine qui tendent à une "augmentation réelle de la dynamique" du Covid en France...

13:47 - Les chiffres clés de l'épidémie en France (2/3) Le dernier communiqué de Santé publique France, mis à jour le 17 juillet 2020, fait état d'une circulation virale "à un niveau bas", à l’exception de Mayenne. Sur la semaine 28, du 6 au 12 juillet 2020, les indicateurs hebdomadaires sont les suivants : Le nombre de passages aux urgences pour suspicion de coronavirus : 1 470 en semaine 28 contre 1 353 en semaine 27.

Le nombre de nouvelles hospitalisations de patients atteints du coronavirus : 606 en semaine 28 contre 646 en semaine 27. 13:32 - Ile-de-France : 3 203 patients sont encore hospitalisés Dans la région Ile-de-France, 3 203 personnes sont encore hospitalisées (- 23 en 24 heures) dont 235 admises en réanimation (- 3 en 24 heures), vendredi 17 juillet. Dans les hôpitaux, 7 520 personnes ont succombé à une infection au Covid-19 (+ 1 en 24 heures) et 28 572 personnes sont sorties guéries de l'hôpital (+ 61 en 24 heures). Le département de Paris est le plus durement touché par la crise sanitaire avec 1 766 victimes et 404 hospitalisations. 13:16 - Les chiffres clés de l'épidémie en France (1/3) Le dernier communiqué de Santé publique France, mis à jour le 17 juillet 2020, fait état d'une circulation virale "à un niveau bas", à l’exception de Mayenne. Sur la semaine 28, du 6 au 12 juillet 2020, les indicateurs hebdomadaires sont les suivants : Le nombre de nouveaux cas confirmés de coronavirus : 3 844 en semaine 28 contre 3 787 en semaine 27.

Le taux de positivité (%) : 1,1 en semaine 28 contre 1,2 en semaine 27.

Le nombre d’actes SOS Médecins pour suspicion de coronavirus : 2 339 en semaine 28 contre 1 523 en semaine 27. 13:01 - Surveillance virologique : le nombre de patients testés en augmentation D’après le dernier rapport de Santé publique France, publié le 17 juillet, "la quasi-totalité des laboratoires (5 513 sites de prélèvements) a transmis des données" au 15 juillet. Au niveau national, "en semaine 28 (du 6 au 12 juillet), 346 035 patients ont été testés pour une éventuelle infection au coronavirus". "Le test était positif pour 3 844 patients. Le nombre de patients testés était en augmentation sur les dernières semaines (244 570 en semaine 26, 306 750 en semaine 27 et 346 035 en semaine 28)".



Le dernier bilan de l'épidémie de coronavirus en France a été communiqué vendredi 17 juillet par Santé publique France. À l'échelle nationale, on dénombre 14 décès supplémentaires par rapport au précédent bilan. Les hospitalisations en cours et les cas en réanimation continuent de baisser. Voici les derniers chiffres :

174 674 cas confirmés par PCR, soit 836 de plus

soit 836 de plus 30 152 décès au total, soit 14 de plus

soit 14 de plus 19 611 décès à l'hôpital, soit 14 de plus

soit 14 de plus Décès en Ehpad non communiqués

6 688 hospitalisations en cours, soit 108 de moins

soit 108 de moins 477 personnes actuellement en réanimation, soit 4 de moins

soit 4 de moins 79 233 personnes sorties de l'hôpital, soit 197 de plus

soit 197 de plus Taux de positivité des tests : 1,2%, soit 0,1 point de plus

1,2%, soit 0,1 point de plus 97 clusters en cours d'investigation, soit 16 de plus

soit 16 de plus 4 départements en situation de vulnérabilité (Guyane, Mayotte, Mayenne et Gironde)

NB : les données relatives aux personnes hospitalisées et en réanimation présentées ci-dessus correspondent au nombre de patients en cours de soins et non au cumul depuis le début de l'épidémie. En cumul, on enregistre 105 975 hospitalisations. De même, l'évolution des hospitalisations et des cas en réanimation en 24 heures correspond à des chiffres net, tenant compte des guérisons et des décès. Dans les dernières 24 heures, en brut, 119 hospitalisations de plus ont été enregistrées et 17 admissions en réanimation.

