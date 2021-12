"DIRECT. Coronavirus en France : un "raz-de-marrée" de contaminations, le masque de nouveau obligatoire à Paris"

11:50 - Les foires, les salons, les parc d’attractions et les zoos ne sont pas concernés par les jauges

Les foires, les salons, les parc d’attractions et les zoos ne sont pas concernés par les jauges, a indiqué, sur RMC, Jean-Baptiste Lemoyne, ministre en charge du Tourisme et des Petites et moyennes entreprises, ce jeudi. "Les établissements recevant du public circulant" ne seront pas concernés même si il faudra "mettre en place des voies de circulation et s’assurer qu’il n’y ait pas une trop grande proximité". Il précise que certains espaces dans ces endroits peuvent être concernés par la jauge comme un spectacle à l’intérieur d’un parc d’attractions par exemple.