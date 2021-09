"DIRECT. Coronavirus en France : une 5e vague cet hiver ?"

COVID. Alors que tous les indicateurs sont à la baisse et que les voyants tendent vers le vert, l'épidémie de coronavirus n'est toujours pas terminée en France. Des spécialistes redoutent l'arrivée d'une cinquième vague avec le début de l'automne.

Carte du coronavirus en France L'essentiel Dimanche 19 septembre 2021, 8 887 personnes étaient toujours hospitalisées en France après avoir contracté le coronavirus. Des chiffres qui sont en baisse constante depuis fin août, alors que 1 832 patients sont pris en charge en soins critiques, selon les derniers chiffres dévoilés par Santé publique France. Les bilan détaillé à retrouver en bas de cette page.

Un cinquième vague de contaminations avec le début de l'automne ? C'est ce que redoute Benjamin Davido, médecin-infectiologue à l'hôpital Raymond-Poincaré de Garches (Hauts-de-Seine). "Ca parait difficile d'y échapper" a-t-il alerté sur Europe 1, samedi 18 septembre 2021.

Une perspective qui pourrait pousser le gouvernement à prolonger la mise en place du pass sanitaire au-delà du 15 novembre. Le Premier ministre Jean Castex reçoit le président du Sénat, Gérard Larcher (LR), lundi 20 septembre 2021 pour étudier la question.

10:26 - Moins de 9 000 patients hospitalisés en France Après la barre des 10 000, celle des 9 000. Moins de 9 000 personnes sont actuellement hospitalisées en France après avoir contracté le coronavirus, selon les dernières données publiées par Santé publique France en date du dimanche 19 septembre 2021. Le cap avait été franchi le 9 août dernier. Parmi les 8 887 personnes à l'hôpital pour Covid-19, 1 832 sont en soins intensifs pour avoir développé une forme grave de la maladie. Par ailleurs, 70 décès ont été recensés au cours du week-end. Dans le même temps, 446 personnes ont pu regagner leur domicile.

Il y a du mieux sur le front de l'épidémie de coronavirus en France ce samedi 18 septembre 2021. Le nombre de nouvelles contaminations continue de baisser dans l'Hexagone avec 7 414 nouveaux cas ces dernières 24 heures, soit 41 contaminations de plus que la veille, mais 2 187 de moins que la semaine dernière. Du côté des hôpitaux, une amélioration est à remarquer également. Ces dernières 24 heures, 243 admissions liées au coronavirus sont survenues dans ces établissements, soit 128 de moins que la veille et 79 de moins que samedi dernier. Le bilan détaillé du Covid-19 en France :

6 949 519 cas confirmés par PCR (Ehpad compris), soit 7 414 de plus

116 011 décès au total (Ehpad compris), soit 42 de plus

89 206 décès à l'hôpital, soit 42 de plus

8 912 personnes actuellement hospitalisées, soit 158 de moins

1 837 personnes actuellement en réanimation, soit 54 de moins

243 nouveaux admis à l'hôpital (-128) et 68 en réanimation (-13)

417 399 personnes sorties de l'hôpital, soit 340 de plus

Taux de positivité des tests : 1,59%, soit -0,07 point(s) de moins

Taux d'incidence : 83,27 cas/100 000, soit -3,97 point(s) de moins





Dans son dernier point épidémiologique, publié chaque jeudi, Santé publique France fait le point sur l'évolution de l'épidémie de coronavirus en France. Pour la semaine 36, du 6 au 12 septembre, la circulation du coronavirus en France diminue toujours sur l'ensemble du territoire y compris en Outre-mer sauf en Guyane. Santé publique France indique également que le taux d’incidence et taux d’hospitalisation les plus élevés sont en Provence-Alpes-Côte d’Azur, Corse, Occitanie et Île-de-France

En métropole, les taux d'incidence restent élevés , comme en région PACA. Mais à l'échelle nationale, le taux d'incidence du coronavirus atteint 99 cas pour 100 000 habitants, soit une diminution de 28% par rapport à la semaine précédente.

, comme en région PACA. Mais à l'échelle nationale, le taux d'incidence du coronavirus atteint 99 cas pour 100 000 habitants, soit une diminution de 28% par rapport à la semaine précédente. Le variant Delta du Covid-19 reste majoritaire en France. La mutation a été détectée dans 99% des tests séquencés, selon les conclusions de Santé publique France au 24 août.

La mutation a été détectée dans 99% des tests séquencés, selon les conclusions de Santé publique France au 24 août. Les hospitalisations sont en diminution en semaine 35, avec 26% de personnes hospitalisées en moins sur cette période, soit un bilan de 3 291 patients Covid-19 à l'hôpital, dont 936 en services de soins critiques (baisse de 14%).

Suivez l'évolution du coronavirus dans votre commune grâce à la carte ci-dessous. Cliquez sur un département pour afficher la liste des communes. Retrouvez aussi tous les détails sur cette cartographie et le point complet par ville et par département dans notre article sur la carte du Covid en France.

Depuis la mi-octobre 2020, Santé publique France communique les données d'incidence (nombre de cas pour 100 000 habitants) à l'échelle des communes. Les chiffres sont à ce stade communiqués selon une échelle (10 , 20, 50, 150, 250, 500, 1000 cas pour 100 000 habitants). Les données sont exprimées sur une semaine glissante, ce qui signifie qu'elles sont calculés un jour J à partir des tests réalisés entre 3 et 9 jours précédemment. Pour accéder aux informations relatives au coronavirus dans votre commune, saisissez son nom dans le moteur de recherche ou cliquez sur son département d'appartenance dans la carte ci-dessous.

Pour rappel, le taux d'incidence correspond au nombre de nouveaux cas de Covid-19 sur une période d'une semaine, par rapport à la population totale d'un territoire (pays, région, département ou commune). Cet indicateur s'exprime généralement en nombre de cas pour 100 000 habitants. Le taux de dépistage donne quant à lui le nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage du coronavirus sur le nombre total d'habitants, au cours de la période. Il est lui aussi exprimé le plus souvent sur 100 000 habitants. Enfin, le taux de positivité des tests livre le pourcentage de tests positifs au coronavirus, rapporté au nombre total de tests effectués sur la période.