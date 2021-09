"DIRECT. Coronavirus en France : une 5e vague de grande ampleur à l'automne ?"

COVID. La 4e vague de l'épidémie s'essouffle, le coronavirus en France circule de manière bien plus contenue. Mais l'institut Pasteur indique qu'en cas de relâchement et non respect des consignes sanitaires, le Covid-19 prendra de l'ampleur.

Carte du coronavirus en France L'essentiel Le coronavirus circule moins en France depuis quelques semaines , avec un nombre de nouvelles contaminations en baisse. Consultez tous les chiffres sur l'évolution du Covid-19 plus bas sur cette page.

, avec un nombre de nouvelles contaminations en baisse. Consultez tous les chiffres sur l'évolution du Covid-19 plus bas sur cette page. L'institut Pasteur a réalisé une nouvelle modélisation de l'Institut Pasteur sur les scénarios possibles relatifs à l'évolution de l'épidémie en France . Les chercheurs considèrent que compte tenu de la nature du variant Delta, très contagieux, le coronavirus en France va encore circuler longtemps. Une 5e vague est redoutée, pour l'éviter, selon l'Institut Pasteur, "il faudrait que 95% des plus de 60 ans soient entièrement vaccinés, 90 % des 19-59 ans et 70 % des adolescents".

. Les chercheurs considèrent que compte tenu de la nature du variant Delta, très contagieux, le coronavirus en France va encore circuler longtemps. Une 5e vague est redoutée, pour l'éviter, selon l'Institut Pasteur, "il faudrait que 95% des plus de 60 ans soient entièrement vaccinés, 90 % des 19-59 ans et 70 % des adolescents". Le virologiste Yannick Simonin, ajoute, sur Ouest-France : "Si on se relâche complètement, en termes de vaccination, de gestes barrières comme le port du masque, le lavage des mains et le passe sanitaire, en effet, on pourrait être confrontés à une cinquième vague. Elle pourrait être potentiellement de la même ampleur, voire plus grande que les vagues précédentes".

Les bienfaits de la vaccination sur l'épidémie sont clairement établis : l'institut pasteur pointe le fait que "les adultes non-vaccinés contribuent de façon importante à la pression sur l’hôpital" et que "les personnes non-vaccinées contribuent de façon disproportionnée à la transmission".

11:46 - La région PACA toujours très touchée par le Covid-19 Les chiffres restent encore les plus élevés en France métropolitaine. La région Provence-Alpes-Côte-d’Azur est toujours particulièrement touchée par le Covid-19, avec un taux d'incidence de 331,9 cas pour 100 000 habitants. Selon le dernier bilan hospitalier, 1678 patients étaient pris en charge au 7 septembre 2021 dans les hôpitaux de la région, soit 142 nouvelles admissions en 24 heures. 354 malades étaient en réanimation, avec 28 nouvelles entrées dans la journée. Ainsi, 77% des lits de réanimation sont occupés par des patients touchés par une forme grave du coronavirus. 15 nouveaux décès ont été enregistrés au cours des dernières 24 heures, portant le total à 8575 depuis le début de l’épidémie dans la région. 09:58 - Une 5e vague de coronavirus en France redoutée si la vaccination se stoppe Il est vraisemblable que la France échappe à un nouveau important de l'épidémie de Covid-19 en France. Mais des scientifiques rappellent que la menace d'une recrudescence est réelle, compte tenu des caractéristiques du coronavirus et du variant Delta. "Si on se relâche complètement, en termes de vaccination, de gestes barrières comme le port du masque, le lavage des mains et le passe sanitaire, en effet, on pourrait être confrontés à une cinquième vague", explique à Ouest France Yannick Simonin, maître de conférences l’université de Montpellier. "S’il existe bien un moyen de se prémunir contre une cinquième vague : c’est la vaccination et la poursuite des gestes barrières", ajoute au même média Matthieu Revest, infectiologue au Centre hospitalier universitaire Pontchaillou de Rennes. Et d'insister sur les bienfaits de la vaccination : "On est dans l’incertitude. Toutes les hypothèses sont possibles et il y a un champ possible très important. Ce qu’on sait de façon certaine, c’est que la seule façon d’arrêter le plus l’épidémie c’est de vacciner le plus largement. Plus on vaccine, moins le virus circule".

Le dernier bilan, daté du mardi 7 septembre 2021, fait état de 14 534 cas en 24 heures, soit 1 1492 cas de plus qu'hier (les données du lundi n'incluent jamais le week-end et sont donc beaucoup plus faibles) et 4 891 de moins que mardi dernier. La moyenne sur 7 jours passe ainsi à 12 617 cas contre 13 316 hier. 108 décès sont à déplorer en 24 heures, soit 6 de plus qu'hier et 16 de moins que mardi dernier. Enfin, du côté des hospitalisations, 761 admissions ont été recensées, soit 100 de plus qu'hier et 180 de moins comparé à mardi dernier. 200 admissions en réa sont comptabilisées, soit 13 de plus qu'hier et 18 de moins que mardi dernier. Le bilan détaillé du Covid-19 en France :

6 854 028 cas confirmés par PCR (Ehpad compris), soit 14 534 de plus

216 659 cas en Ehpad, soit 6 de plus depuis vendredi

115 130 décès au total (Ehpad compris), soit 108 de plus

88 418 décès à l'hôpital, soit 108 de plus

10 646 personnes actuellement hospitalisées, soit 111 de moins

2 259 personnes actuellement en réanimation, soit 10 de plus

761 nouveaux admis à l'hôpital (+100) et 200 en réanimation (+13)

412 039 personnes sorties de l'hôpital, soit 725 de plus

Taux de positivité des tests : 2,42%, soit -0,03 point(s) de moins

Taux d'incidence : 137,77 cas/100 000, soit -3,48 point(s) de moins

Dans son dernier point épidémiologique, publié chaque jeudi, Santé publique France fait le point sur l'évolution de l'épidémie de coronavirus en France. Pour la semaine 34, du 23 au 29 août, la circulation du coronavirus en France est "toujours en diminution sur le territoire mais à un niveau restant élevé avec, cette semaine, une baisse des indicateurs hospitaliers au niveau national." C'est en Outre-mer que la situation reste encore critique malgré une diminution des indicateurs comme en Guadeloupe et Martinique.

En métropole, les taux d'incidence restent élevés, notamment en Provence-Alpes-Côte d'Azur, Corse et en Occitanie. À l'échelle nationale, le taux d'incidence du coronavirus atteint 179 cas pour 100 000 habitants, soit une diminution de 18% par rapport à la semaine précédente.

Le variant Delta du Covid-19 reste majoritaire en France. La mutation a été détectée dans 98,5% des tests séquencés, selon les conclusions de Santé publique France au 10 août.

Les hospitalisations sont en diminution ou stable en semaine 34, avec 14% de personnes hospitalisées en moins sur cette période, soit un bilan de 5 321 patients Covid-19 à l'hôpital, dont 1 184 en services de soins critiques (baisse de 12%).

Suivez l'évolution du coronavirus dans votre commune grâce à la carte ci-dessous. Cliquez sur un département pour afficher la liste des communes. Retrouvez aussi tous les détails sur cette cartographie et le point complet par ville et par département dans notre article sur la carte du Covid en France.

Depuis la mi-octobre 2020, Santé publique France communique les données d'incidence (nombre de cas pour 100 000 habitants) à l'échelle des communes. Les chiffres sont à ce stade communiqués selon une échelle (10 , 20, 50, 150, 250, 500, 1000 cas pour 100 000 habitants). Les données sont exprimées sur une semaine glissante, ce qui signifie qu'elles sont calculés un jour J à partir des tests réalisés entre 3 et 9 jours précédemment. Pour accéder aux informations relatives au coronavirus dans votre commune, saisissez son nom dans le moteur de recherche ou cliquez sur son département d'appartenance dans la carte ci-dessous.

Pour rappel, le taux d'incidence correspond au nombre de nouveaux cas de Covid-19 sur une période d'une semaine, par rapport à la population totale d'un territoire (pays, région, département ou commune). Cet indicateur s'exprime généralement en nombre de cas pour 100 000 habitants. Le taux de dépistage donne quant à lui le nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage du coronavirus sur le nombre total d'habitants, au cours de la période. Il est lui aussi exprimé le plus souvent sur 100 000 habitants. Enfin, le taux de positivité des tests livre le pourcentage de tests positifs au coronavirus, rapporté au nombre total de tests effectués sur la période.