"DIRECT. Coronavirus en France : une 5e vague et un sous variant plus contagieux ?"

Selon le professeur Eric Caumes, chef de service à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière (Paris), interrogé par LCI ce mercredi 27 octobre , la vaccination des enfants n'est "pas la priorité", "d'autant que les enfants sont loin d'être les plus à risque de contracter des formes graves du virus". Par ailleurs, l'infectiologue affirme "que l'on manque de recul [...] La balance bénéfices-risques n'a pas encore été évaluée correctement". Cependant, il n'exclut pas une future vaccination des 5-11 ans : "Je pense que, si l'on veut prendre le maximum de précautions et atténuer le plus possible la circulation du virus, oui, il fau[dra] vacciner les enfants", a-t-il admis au cours de son entretien.

10:08 - Un fort risque de saturation des hôpitaux cet hiver ?

Pour Gilles Pialoux, le manque de personnel et le nombre élevé de lits fermés pourrait coûter cher cet hiver. Interrogé par Capital ce mercredi 27 octobre, le chef de service des maladies infectieuses et tropicales à l’hôpital Tenon (Paris), a alerté sur la saturation des services hospitaliers cet hiver. La cause possible ? Un rebond dans l'épidémie de Covid-19, le retour des virus hivernaux (bronchiolite, grippe)...et le manque de personnel, auquel s'ajoute la fermeture de lits : "Il y a d’un côté, un relâchement des gestes barrières, et de l’autre, l’épuisement et le manque de personnels infirmiers notamment, d’où la fermeture de lits". "Le problème, c’est que les services sont déjà saturés faute de personnel. On a remplacé nos cellules de crise par des cellules de gestion de la pénurie. On se réunit régulièrement pour savoir où fermer des lits. Surtout pour protéger les urgences où on ne dispose pas de ce robinet qu’est la fermeture de lits", précise le professeur. Il pointe du doigt les politiques en matière de fermetures de lits dans l'hôpital public : "C’est la faute de 15 ans de politiques publiques. Il y a un grand hôpital parisien où le service de pneumologie a fermé les deux tiers de ses capacités par manque de personnel… Ce week-end, mon équipe a fait quelque chose d’incroyable aussi : on a dû transférer cinq malades car nous n’étions pas assez nombreux pour les prendre en charge. En pédiatrie et pédopsychiatrie aussi la situation se corse. On cherche parfois des lits dans un rayon de 50 kilomètres pour y transférer des patients…"