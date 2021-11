"DIRECT. Coronavirus en France : une accélération de l'épidémie, le taux d'incidence en hausse"

COVID. Dans son dernier point épidémiologique, daté du 11 novembre, Santé publique France alerte sur la forte augmentation du taux d'incidence du coronavirus sur l'ensemble du territoire. Des chiffres d'autant plus inquiétants qu'outre-Rhin, l'épidémie explose.

Carte du coronavirus en France L'essentiel En France, le taux d’incidence du coronavirus a augmenté de 44 % en une semaine, selon le dernier point épidémiologique de Santé publique France. Du 1er au 7 novembre, ce taux s’élevait à 90 cas de Covid-19 pour 100 000 habitants, contre 62/100 000 la semaine précédente. Le taux de reproduction du virus était également en hausse sur cette période, passant de 1,16 à 1,3.

Dans ce contexte, Rémi Salomon, président de la Commission médicale d’établissement de l’APHP, a rappelé sur franceinfo ce vendredi 12 novembre 2021 que la vaccination est efficace sur les formes graves de coronavirus, mais qu’il n’empêche pas d’être contaminé. Le médecin appelle donc à maintenir les gestes barrières, notamment en gardant le masque à l’intérieur.

Le bilan de l’épidémie de Covid-19 en France, en date du jeudi 11 novembre, fait état de 12 603 nouvelles contaminations en 24 heures. Sur les sept derniers jours, 2 099 admissions à l’hôpital 497 entrées en soins critiques ont été enregistrées. Tous les chiffres détaillés du Covid plus bas sur cette page.

13:01 - Un nouveau variant identifié en Bretagne En Bretagne, la détection d’un cluster dans une école de Finistère en octobre a permis de mettre en lumière la circulation d’un nouveau variant du coronavirus, rapporte Le Télégramme. Ce variant étant très différent de ceux déjà en circulation en France, son identification a pris du temps. Selon l’Agence régionale de santé Bretagne, la situation serait toutefois maîtrisée. 12:29 - 75% des Français complètement vaccinés Selon le dernier point épidémiologique de Santé publique France, 75% des Français ont reçu leur schéma vaccinal complet, et 76,6% ont reçu au moins une dose de vaccination contre le coronavirus. Concernant la 3e dose, 24,2% des 65 ans et plus ont reçu leur dose de rappel. Toutes les annonces d'Emmanuel Macron Une allocution d'Emmanuel Macron a été programmée ce mardi 9 novembre, à 20 heures, à la télévision. Situation sanitaire en France, impact de la 5e vague de coronavirus, 3e dose de vaccin, pass sanitaire... Découvrez toutes les annonces du chef de l'Etat : Discours de Macron : un ultimatum, un projet de campagne... Toutes les annonces MACRON. Emmanuel Macron s'est adressé aux Français, mardi 9 novembre 2021, pour la neuvième fois depuis le début de l'épidémie de Covid-19. Une allocution dans laquelle il a été question de la 3e dose de vaccin, mais aussi de réformes à venir sous un air de pré-campagne présidentielle. 11:58 - Le vaccin indien Covaxin "très efficace" selon une étude Développé en Inde, le vaccin BBV152, baptisé Covaxin, serait "hautement efficace contre le Covid-19 symptomatique chez l’adulte", selon une étude publiée dans The Lancet, jeudi. L’injection du vaccin "a été bien tolérée" chez les sujets vaccinés dans le cadre de cette étude, "sans soulever d’inquiétudes" sur le plan sanitaire. 11:33 - Rémi Salomon : "Il faut garder le masque" Invité de la matinale de franceinfo, ce vendredi, le président de la Commission médicale d’établissement de l’APHP, Rémi Salomon, a tenu à "envoyer un message" concernant le port du masque. "Le vaccin protège, mais il ne protège pas complètement. Il y a quand même une possibilité de contamination. Le vaccin est efficace sur les infections sévères, mais il faut le maximum de précautions. faut garder le masque. C’est la combinaison vaccin et gestes barrières qui nous permettra de limiter cette vague qui arrive", a-t-il affirmé. 10:54 - Le taux d’incidence national en forte hausse La reprise de l’épidémie de Covid-19 se confirme en France. Dans son dernier point épidémiologique, Santé publique France (SPF) fait état d’une augmentation de 44 % en une semaine, soit un taux de 90 cas de coronavirus pour 100 000 habitants du 1er au 7 novembre, contre 62/100 000 habitants la semaine précédente. "Ce taux d’incidence est en augmentation dans toutes les régions et est supérieur à 100/100 000 habitants dans 21 départements", précise SPF. 11/11/21 - 17:14 - A cause du Covid-19, une prochaine pénurie de seringue ? [FIN DU DIRECT] - C'est l'alerte lancée par l'Organisation mondiale de la santé (OMS) cette dernière semaine. D'après elle, avec le nombre de doses administrées pour contrer le Covid-19, il se pourrait bien que les seringues finissent par manquer. "Nous pourrions avoir une pénurie de seringues, ce qui entraînerait de graves problèmes tels que le ralentissement des efforts de vaccination", a déclaré la conseillère principale de l'agence pour l'accès aux médicaments et aux produits de santé, Lisa Hedman. 11/11/21 - 16:04 - Des hospitalisations stabilisées en Nouvelle-Aquitaine Il y a du mieux du côté des hôpitaux de la Nouvelle-Aquitaine. D'après les derniers chiffres de Santé Publique France, la région comptait 139 patients hospitalisés cette semaine, contre 146 la semaine dernière. "9 patients sur 10 hospitalisés en ce moment, sont des non-vaccinés. Les autres peuvent être doublement vaccinés, mais soit très âgés et immunodéprimés, soit porteurs de comorbidités", a expliqué Yann Budien, le directeur général du CHU de Bordeaux, dans les colonnes de Sud Ouest. Toutefois, en Nouvelle-Aquitaine, le taux d'incidence est actuellement de 71,7 nouvelles contaminations contre 100 000 habitants, contre 58,3 la semaine passée, ce qui montre bien l'augmentation des contaminations. 11/11/21 - 14:35 - La fin de l'état d'urgence en Guadeloupe fixée au 14 novembre On connaît la date de la fin de l'état d'urgence sanitaire en Guadeloupe ! Lors d'un point de situation hebdomadaire à Basse-Terre, le préfet Alexandre Rochatte a fixé cette fin au 14 novembre. "Nous allons rentrer dans la troisième phase de déconfinement pour retrouver la manière de vivre aujourd’hui en France métropolitaine", a déclaré ce dernier. Le couvre-feu va également être levé ce même jour et certaines jauges diminuées.

Selon les dernières données de Santé publique France, communiquées jeudi 11 novembre, 12 603 nouveaux cas de coronavirus ont été recensés en 24 heures, soit 720 cas de plus que la veille et 3 101 cas de plus que jeudi dernier. La moyenne sur sept jours passe ainsi à 9 473 cas, confirmant la tendance à la hausse de l’épidémie de Covid-19 en France. Les admissions à l’hôpital et les entrées en soins critiques sont toutefois en légère baisse, avec 122 admissions et 46 entrées de moins par rapport à jeudi dernier. Voici le bilan chiffré :

7 256 643 cas confirmés par PCR (Ehpad compris), soit 12 603 de plus

118 044 décès au total (Ehpad compris), soit 17 de plus

91 147 décès à l'hôpital, soit 17 de plus

6 952 personnes actuellement hospitalisées, soit 46 de plus

1145 personnes actuellement en réanimation, soit 9 de moins

212 nouveaux admis à l'hôpital (-185) et 35 en réanimation (-58)

430 063 personnes sorties de l'hôpital, soit 144 de plus

Taux de positivité des tests : 3,33%, soit 0,25 point de plus

Taux d'incidence : 94,51 cas/100 000, soit 18,44 points de plus

Selon le dernier point épidémiologique de Santé publique France (SPF), publié jeudi 4 novembre, "la reprise épidémique se confirme avec la poursuite de l’augmentation de la circulation du SARS-CoV-2 sur le territoire métropolitain". Selon Santé publique France, "l'augmentation du taux de reproduction indique une accélération de la circulation" du coronavirus dans l'Hexagone.

En métropole, les taux d’incidence augmente en semaine 43 et passe à 62 nouveaux cas pour 100 000 habitants (vs 55 en S42, soit +12%). Pas moins de 41 420 nouveaux cas confirmés ont été détectés durant cette semaine. Le taux d’incidence était en augmentation dans toutes les classes d’âge. Néanmoins, il était stable chez les 10-19 ans (58/100 000, -0,1%) et les 80-89 ans (42, -1%). Il a en revanche diminué chez les 0-9 ans (44, -16%).

augmente en semaine 43 et passe à 62 nouveaux cas pour 100 000 habitants (vs 55 en S42, soit +12%). Pas moins de 41 420 nouveaux cas confirmés ont été détectés durant cette semaine. Le taux d’incidence était en augmentation dans toutes les classes d’âge. Néanmoins, il était stable chez les 10-19 ans (58/100 000, -0,1%) et les 80-89 ans (42, -1%). Il a en revanche diminué chez les 0-9 ans (44, -16%). Le nombre d’hospitalisations en légère baisse... mais attention à ces chiffres. Si le R effectif est désormais supérieur à 1, les indicateurs hospitaliers par date d’admission sont en hausse, avec 1 391 nouvelles hospitalisations (-3% par rapport à S42) et 360 nouvelles admissions en services de soins critiques (-5% vs S42). Pourtant, ces chiffres sont à prendre avec des pincettes car Santé publique France (SpF) précise que ces données n'ont pas été consolidées "en raison d’un allongement des délais d’enregistrement, notamment lié au lundi 1er novembre férié". Ces tendances ne sont donc pas réellement interprétables.

Si le R effectif est désormais supérieur à 1, les indicateurs hospitaliers par date d’admission sont en hausse, avec 1 391 nouvelles hospitalisations (-3% par rapport à S42) et 360 nouvelles admissions en services de soins critiques (-5% vs S42). Pourtant, ces chiffres sont à prendre avec des pincettes car Santé publique France (SpF) précise que ces données n'ont pas été consolidées "en raison d’un allongement des délais d’enregistrement, notamment lié au lundi 1er novembre férié". Ces tendances ne sont donc pas réellement interprétables. Le variant Delta du coronavirus est toujours majoritaire en France, identifié à 100% par séquençage lors des enquêtes Flash des 5 et 12 octobre 2021.

identifié à 100% par séquençage lors des enquêtes Flash des 5 et 12 octobre 2021. La vaccination contre le Covid-19 progresse encore : au 02 novembre 2021, 76,4% de la population générale avait reçu au moins une dose et 74,6% était complètement vaccinée. 19,8% des 65 ans et plus ont reçu une dose de rappel.

Le Conseil scientifique, dans son dernier avis, publié le 6 octobre, prévoit deux scénarios pour la reprise épidémique de coronavirus. Dans le scénario favorable, l’épidémie demeure sous contrôle, la couverture vaccinale est ajustée selon les nouvelles connaissances sur la persistance de l’efficacité vaccinale. L’épidémie de Covid-19 sera une menace latente, mais maîtrisée. Elle prendra alors un caractère de plus en plus saisonnier et les rebonds épidémiques seront anticipés en proposant des doses de rappel aux personnes vulnérables le cas échéant. Dans le scénario moins favorable, un variant du Covid-19 émerge, après le variant Delta. Issu d’un sous-variant Delta (certains existent déjà, mais ne se développent pas), variant connu capable d’échappement immunitaire, devenu plus compétitif en population très largement immunisée, ou nouveau variant issu de pays ayant une couverture vaccinale insuffisante et où la circulation intense du virus favorise l’émergence de nouvelles mutations, ce variant perturbe le contrôle de l’épidémie, qui ne devient donc pas saisonnière.

Suivez l'évolution du coronavirus dans votre commune grâce à la carte ci-dessous. Cliquez sur un département pour afficher la liste des communes. Retrouvez aussi tous les détails sur cette cartographie et le point complet par ville et par département dans notre article sur la carte du Covid en France.

Depuis la mi-octobre 2020, Santé publique France communique les données d'incidence (nombre de cas pour 100 000 habitants) à l'échelle des communes. Les chiffres sont à ce stade communiqués selon une échelle (10 , 20, 50, 150, 250, 500, 1000 cas pour 100 000 habitants). Les données sont exprimées sur une semaine glissante, ce qui signifie qu'elles sont calculés un jour J à partir des tests réalisés entre 3 et 9 jours précédemment. Pour accéder aux informations relatives au coronavirus dans votre commune, saisissez son nom dans le moteur de recherche ou cliquez sur son département d'appartenance dans la carte ci-dessous.

Pour rappel, le taux d'incidence correspond au nombre de nouveaux cas de Covid-19 sur une période d'une semaine, par rapport à la population totale d'un territoire (pays, région, département ou commune). Cet indicateur s'exprime généralement en nombre de cas pour 100 000 habitants. Le taux de dépistage donne quant à lui le nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage du coronavirus sur le nombre total d'habitants, au cours de la période. Il est lui aussi exprimé le plus souvent sur 100 000 habitants. Enfin, le taux de positivité des tests livre le pourcentage de tests positifs au coronavirus, rapporté au nombre total de tests effectués sur la période.