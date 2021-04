"DIRECT. Coronavirus en France : une circulation en baisse, mais des chiffres toujours très hauts"

10:37 - "Une troisième vague bis, avant l'été : ce n'est pas impossible" selon Gilles Pialoux

A quelques jours de la rentrée scolaire et une semaine du déconfinement, le professeur Gilles Pialoux ne semble pas surpris de la décision politique. Invité sur Radio Classique, on comprend au ton de sa voix qu'il n'est pas convaincu de la stratégie gouvernementale pour lutter contre l'épidémie. "On a un modèle social qui a été décidé par l'exécutif. On a laissé remplir les réanimations on a laissé remplir l'hospitalisation et puis dès que ça descend un petit peu, on lâche la bride." Cette politique n'est pas sans risque selon le chef de service des maladies infectieuses de l'hôpital Tenon : "On a une possibilité non négligeable d'avoir une troisième vague bis, avant l'été : ce n'est pas impossible."