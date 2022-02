"DIRECT. Coronavirus en France : une embellie spectaculaire en mars ?"

18:49 - Près de 30 % des femmes enceintes ne sont pas vaccinées contre le Covid-19

29,8 % des femmes enceintes n’avaient reçu aucune dose de vaccin contre le Covid-19, selon une enquête publiée jeudi 17 février, par le ministère de la Santé. "Un chiffre trop élevé au regard des risques car une femme enceinte infectée par le coronavirus a 22 fois plus de risques d’accoucher prématurément, 8 fois plus de risques de se retrouver en réanimation et 5 fois plus de risque que l’enfant aille en réanimation", a indiqué le ministère de la Santé, mardi 16 février. Le 6 janvier dernier, le taux de femmes enceintes n’ayant pas reçu deux doses atteignait 39,4 %.