"DIRECT. Coronavirus en France : une "épidémie de non vaccinés" ? Risque sur la rentrée"

COVID. Selon Gilles Pialoux, la France fait face à une épidémie de coronavirus de "non vaccinés" et s'inquiète du rebond épidémique lors de la prochaine rentrée.

Carte du coronavirus en France L'essentiel Les infos du mercredi 25 août Selon les derniers chiffres de l'épidémie du Covid mardi 24 août, 11 007 malades du Covid-19 sont hospitalisés alors qu'ils étaient 10 151 il y a sept jours, selon les chiffres de Santé publique France. Le chiffre passe ainsi la barre des 11 000 patients pris en charge, avec 2 215 patients en soins critiques (contre 1 908 il y a sept jours). Par ailleurs, 108 décès ont été rapportés en 24 heures. Les chiffres ci-dessous.

La Haute Autorité de Santé préconise ce mardi de réaliser une dose de rappel pour les plus de 65 ans et les personnes fragiles dans un avis publié à compter du début de la campagne de vaccination antigrippale prévue fin octobre". Interrogé à ce sujet ce mercredi sur France Info, le président du Conseil scientifique Jean François Delfraissy estime qu'on pourrait se diriger vers une 3e dose pour une grande partie de la population. Dans son même avis, la HAS réclame une 2e dose d'un vaccin à ARN après la dose du vaccin Janssen.

Sur BFM TV, l'infectiologue Gilles Pialoux estime que "cette épidémie est devenue une épidémie de non-vaccinés, en particulier à l'hôpital".

Le laboratoire franco-autrichien Valneva, dont les essais pour son candidat-vaccin contre le Covid-19 sont à un stade avancé, espère démontrer "une efficacité supérieure à 80 %", selon son directeur général, Franck Grimaud. Sachez que ce vaccin utilise une technologie plus classique que l’ARN qui sert notamment pour les vaccins contre la grippe chaque année.

13:36 - La rentrée reportée en Guyane et aux Antilles À cause de la toujours très mauvaise situation sanitaire en Guyane et aux Antilles, la rentrée scolaire prévue le 2 septembre sera finalement reportée au 13 septembre aux Antilles et dans les zones rouges en Guyane, en raison de la flambée de Covid-19 portée par le variant Delta. La décision a été prise ce mercredi en Conseil de défense sanitaire. 12:44 - Confinement et couvre-feu prolongés en Martinique Le confinement et le couvre-feu en vigueur depuis le 30 juillet en Martinique ont été prolongés de trois semaines supplémentaires, jusqu'au 19 septembre inclus, pour lutter contre la propagation du coronavirus, selon un communiqué de la préfecture de l'île. "La situation sanitaire actuelle ne permet pas la levée des mesures en cours", a expliqué le préfet Stanislas Cazelles. 11:44 - Inquiétude sur un rebond épidémique à la rentrée ? Toujours dans la matinale, Gilles Pialoux s'inquiète fortement de la prochaine rentrée scolaire. "Je pense que c’est une erreur médicale de traiter différemment les vaccinés et les non-vaccinés en milieu scolaire", estime Gilles Pialoux, qui voit dans cette différence de traitement "une prise de risque". 10:55 - Une épidémie des "non vaccinés" ? Sur BFM TV, l'infectiologue Gilles Pialoux estime que la France fait face actuellement à une épidémie de non vaccinés. "Cette épidémie est devenue une épidémie de non-vaccinés, en particulier à l'hôpital". L’infectiologue préconise lui aussi l’injection d’une troisième dose de vaccin et affirme qu’il se fera administrer cette nouvelle dose de sérum le plus tôt possible à titre personnel. 10:03 - Nouveau Conseil de défense ce matin C'est la reprise également pour le gouvernement. Le chef de l'Etat présidera un nouveau Conseil de défense sanitaire avant le traditionnel Conseil des ministres. Il sera question de la campagne de rappel vaccinal pour les personnes fragiles, et celle des rentrées scolaires et universitaires, que les syndicats et médecins jugent risquée. 09:30 - Vers une 3e dose pour tous ? Sur l'antenne de France 2, Jean François Delfraissy a indiqué qu'il était pour cette 3e dose de rappel et même s'il était encore tôt, il estime qu'on se dirigera probablement vers une 3e dose pour une grande partie de la population. "On ira à une 3ème dose pour une grande partie de la population vaccinée"



Jean-François Delfraissy, président du conseil scientifique #Covid19, donne son avis sur la suite de la stratégie de vaccination en France ???????????? pic.twitter.com/MCO4miMlXU — Telematin (@telematin) August 25, 2021 24/08/21 - 23:50 - Les taux d'incidence en légère baisse en Provence-Alpes-Côte d'Azur FIN DU DIRECT - L'épidémie de Covid-19 poursuit sa lente décrue en région Provence-Alpes-Côte d’Azur, comme le rapporte La Provence. Le taux d'incidence régional était en baisse la semaine dernière, selon les données révélées par l'Agence régionale de santé (ARS) ce mardi 24 août. Il est actuellement de 524 cas positifs pour 100 000 habitants, contre 587 la semaine précédente. Nos confrères détaillent que la tendance est la même dans tous les départements puisque les taux d'incidence sont en baisse partout. Néanmoins, les effets sur les hôpitaux mettant un certain temps à arriver, ces derniers restent sous haute tension. 24/08/21 - 23:20 - Dans le monde, cinq milliards de doses de vaccins administrées Plus de cinq milliards de doses de vaccins contre le Covid-19 ont été administrées dans le monde, selon un comptage réalisé mardi 24 août par l’AFP à 16H30, à partir de sources officielles. Le communiqué précise que la vaccination est parvenue à son rythme de croisière, puisque ce cinquième milliard a été atteint en 26 jours, une dynamique quasi-identique à celle des quatrième et troisième milliards (respectivement 30 et 26 jours). 24/08/21 - 22:50 - Une cinquième vague du coronavirus possible ? "La vaccination permettra de venir à bout de la quatrième vague", a affirmé Jean-Paul Stahl sur LCI, le vendredi 20 août 2021. "Si on ne se vaccine pas (assez), on aura une quatrième, une cinquième, voire une sixième vague", a-t-il cependant affirmé. Le professeur en maladies infectieuses du CHU de Grenoble souligne qu'à ce stade, "il y a encore trop de personnes au sein de la population réceptives au virus" pour l'endiguer complètement. 24/08/21 - 22:20 - Dans les Pays de la Loire, quel département est le moins vacciné ? La Sarthe reste le département des Pays de la Loire le moins avancé sur le terrain de la vaccination contre le coronavirus, comme le rapporte France Bleu. 71% de la population a reçu une dose anti-Covid-19, mais seulement 55% ont un parcours vaccinal complet. À titre de comparaison, c'est un point de plus que la semaine dernière, détaillent nos confrères. 24/08/21 - 21:45 - Le taux d’incidence continue sa progression en Sarthe En Sarthe, le taux d'incidence du Covid-19 continue d’augmenter, comme l’indique France Bleu. Il est maintenant à 106, soit quatre points de plus que la semaine dernière. Si le taux est en hausse, il se situe en dessous de la moyenne régionale (125) et nationale (221). 24/08/21 - 21:15 - Des précisions sur la vaccination obligatoire des policiers Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a affirmé, mardi 24 août, qu'il rendrait la vaccination contre le Covid-19 obligatoire pour les policiers au contact du public, si leur taux de vaccination n'atteignait pas 90%, rapporte La Provence. Néanmoins, il "joue pour l'instant le jeu de la discussion sociale et je constate que cela fonctionne, on est à plus de 70% de policiers vaccinés, c'est 10 à 15 points de plus que la population française". LIRE PLUS

Selon le dernier bilan de l’épidémie de coronavirus en France, en date du 24 août, 24 853 cas supplémentaires ont été recensés, soit 19 687 de plus qu'hier et 3 261 de moins que mardi dernier. Du côté des décès, 152 morts sont à déplorer en 24h, hors Ehpad, soit 44 de plus qu'hier et 42 de plus que mardi dernier. Les hospitalisations continuent d’augmenter ce mardi, avec 1 145 nouvelles entrées. Soit 202 de plus qu'hier et 70 de plus comparé à mardi dernier. Enfin, 214 admissions en réanimation ont été comptabilisées, soit 21 de moins qu'hier et 31 de moins que mardi dernier. Tous les chiffres :

6 649 630 cas confirmés par PCR (Ehpad compris), soit 24 853 de plus

113 648 décès au total (Ehpad compris), soit 152 de plus

87 143 décès à l'hôpital, soit 152 de plus

11 066 personnes actuellement hospitalisées, soit 59 de plus

2221 personnes actuellement en réanimation, soit 6 de plus

1145 nouveaux admis à l'hôpital (+202) et 214 en réanimation (-21)

404 141 personnes sorties de l'hôpital, soit 856 de plus

Taux de positivité des tests : 3,04%, soit -0,04 point(s) de moins

Taux d'incidence : 216,9 cas/100 000, soit -4,16 point(s) de moins

Santé publique France dresse chaque semaine un rapport plus complet sur le coronavirus en France, généralement publié le jeudi soir. Dans son point épidémiologique, publié jeudi 19 août 2021, pour la semaine 32 (du 9 au 15 août), l'agence dit avoir observé une "augmentation limitée du taux d’incidence (245/100 000, +3%) sur le territoire." Cependant, le même rapport reconnaît "que la situation est en revanche très critique en Martinique et en Guadeloupe, avec des taux d’incidence extrêmement élevés, des capacités hospitalières saturées et un excès important de mortalité. D'ailleurs, les nouvelles hospitalisations de patients représentaient pour cette semaine une augmentation de 9% par rapport à la semaine 31. Aussi, les quelque 1 142 nouvelles admissions en services de soins critiques représentaient une augmentation de 5% sur la même période. Dans le même temps, le gouvernement poursuit sa campagne vaccinale et au 17 août 2021, près de 60% de la population a reçu deux doses de vaccin.

Le nombre de cas de Covid et les indicateurs de l'épidémie toujours en hausse. Le taux d'incidence global en France au 15 août 2021 est de 245 cas pour 100 000 habitants, contre 237 sur la semaine 31 avec correction des données, ce qui représente une hausse de 3%.

Le variant Delta majoritaire. Cette mutation du Covid-19 représente désormais 98,7% des tests séquencés. Le variant est devenu la mutation majoritaire en métropole lors de la semaine 26.

Dans les hôpitaux, les indicateurs étaient toujours en augmentation, mais plus modérée cette semaine, avec 5 207 nouvelles hospitalisations (+9% vs +35% en S31) et 1 142 nouvelles admissions en soins critiques (+5% vs +46% en S31). Le nombre de patients COVID-19 en cours d’hospitalisation atteignait 10 280 (+12%) en S32, dont 1 966 (+14%) en services de soins critiques. Les décès liés à la COVID-19 (à l’hôpital et en ESMS) étaient en augmentation (436, +31%).

Suivez l'évolution du coronavirus dans votre commune grâce à la carte ci-dessous. Cliquez sur un département pour afficher la liste des communes. Retrouvez aussi tous les détails sur cette cartographie et le point complet par ville et par département dans notre article sur la carte du Covid en France.

Depuis la mi-octobre 2020, Santé publique France communique les données d'incidence (nombre de cas pour 100 000 habitants) à l'échelle des communes. Les chiffres sont à ce stade communiqués selon une échelle (10 , 20, 50, 150, 250, 500, 1000 cas pour 100 000 habitants). Les données sont exprimées sur une semaine glissante, ce qui signifie qu'elles sont calculés un jour J à partir des tests réalisés entre 3 et 9 jours précédemment. Pour accéder aux informations relatives au coronavirus dans votre commune, saisissez son nom dans le moteur de recherche ou cliquez sur son département d'appartenance dans la carte ci-dessous.

Pour rappel, le taux d'incidence correspond au nombre de nouveaux cas de Covid-19 sur une période d'une semaine, par rapport à la population totale d'un territoire (pays, région, département ou commune). Cet indicateur s'exprime généralement en nombre de cas pour 100 000 habitants. Le taux de dépistage donne quant à lui le nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage du coronavirus sur le nombre total d'habitants, au cours de la période. Il est lui aussi exprimé le plus souvent sur 100 000 habitants. Enfin, le taux de positivité des tests livre le pourcentage de tests positifs au coronavirus, rapporté au nombre total de tests effectués sur la période.