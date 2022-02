"DIRECT. Coronavirus en France : une épidémie encore haute, des restrictions bientôt allégées"

D'après les derniers chiffres publiés par Santé publique France (SpF) sur la situation épidémique du Covid-19, ce mercredi, seuls six départements enregistrent un taux d'incidence inférieur à 2 500 cas pour 100 000 habitants : la Seine-Saint-Denis (1 725 cas pour 100 habitants), la Haute-Corse (2 267 cas pour 100 000 habitants), l'Essone (2355 cas pour 100 000 habitants), le Val-de-Marne (2 134 cas pour 100 habitants), Paris (2 268 cas pour 100 000 habitants) et le Val d'Oise (2 258 cas pour 100 000 habitants).

20:02 - Olivier Véran rejette l'idée de faire payer les soins aux non-vaccinés

Interrogé au Sénat sur la question de la gratuité des soins pour les personnes non vaccinées, Olivier Véran, ministre de la Santé, a rejeté l'idée. "Évidemment, il n’est pas question d’envisager la moindre seconde de différencier la nature du remboursement des soins des personnes malades, selon qu’elles soient vaccinées ou non vaccinées", a-t-il affirmé. "On ne fait pas ça avec les gens atteints d’un cancer selon qu’ils fument ou qu’ils ne fument pas, (…) et on soigne les traumatisés de la route selon qu’ils aient porté la ceinture ou non", a-t-il ajouté.