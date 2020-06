DIRECT. Coronavirus en France : une étude sur la fin de l'épidémie, derniers chiffres

CORONAVIRUS. Si les derniers chiffres relatifs à l'évolution de l'épidémie de coronavirus en France apparaissent plutôt positifs, la pandémie se poursuit néanmoins. Alors, on peut s'interroger : quelle est la date estimée de la fin de l'épidémie de coronavirus en France ? Une étude donne un début de réponse...

L'épidémie de Covid-19 continue de marquer le pas en France. Le nombre de personnes hospitalisées en réanimation poursuit sa diminution et reste ce mercredi sous la barre des 1 000 malades grâce à un recul permanent depuis le début du mois avril, où le pic avait été atteint avec plus de 7 000 patients en état grave (pour une capacité nationale en soins intensifs de l'ordre de 5 000 lits avant la crise). À noter que si la Direction générale de la Santé a actualisé mardi les données des Ehpad et des établissements médico-sociaux, ce mercredi ces points n'ont pas été mis à jour. Les décès en établissements médico-sociaux seront actualisés seulement le 16 juin prochain. Voici les derniers chiffres communiqués par le ministère de la Santé ce mercredi 10 juin :

155 136 cas confirmés par PCR (Ehpad compris), soit 545 de plus

(Ehpad compris), soit 545 de plus 37 599 cas confirmés en Ehpad (dernière mise à jour le 9 juin)

(dernière mise à jour le 9 juin) 29 319 décès au total (Ehpad compris), soit 23 de plus

soit 23 de plus 18 935 décès à l'hôpital, soit 23 de plus

soit 23 de plus 10 384 décès en Ehpad , soit 34 de plus depuis le 2 juin (dernière mise à jour le 9 juin)

, soit 34 de plus depuis le 2 juin (dernière mise à jour le 9 juin) 11 678 hospitalisations en cours, soit 283 de moins

soit 283 de moins 933 personnes actuellement en réanimation, soit 22 de moins

soit 22 de moins 71 832 personnes sorties de l'hôpital, soit 326 de plus

NB : les données relatives aux personnes hospitalisées et en réanimation présentées ci-dessus correspondent au nombre de patients en cours de soins et non au cumul depuis le début de l'épidémie. En cumul, on enregistre 102 933 hospitalisations. De même, l'évolution des hospitalisations et des cas en réanimation en 24 heures correspond à des chiffres net, tenant compte des guérisons et des décès. Dans les dernières 24 heures, en brut, 130 hospitalisations de plus ont été enregistrées et 23 admissions en réanimation.

Si l'épidémie de coronavirus est encore présente en France, son activité est très réduite. Il s'agit là d'un constat assez unanime chez la classe scientifique, mais désormais se pose la question de savoir quand le virus sera complètement éteint. Des chercheurs en maladies infectieuses du laboratoire Mivegec (CNRS, IRD, Université de Montpellier) se sont penchés sur la question et ont estimé que "la vague épidémique aurait été initiée aux alentours du 15 janvier". Dans leurs prédictions, l'épidémie de coronavirus ne se terminera que dans plusieurs semaines. Les scientifiques s'appuient sur un scénario "optimiste” et théorique", "dans lequel nous parvenons à maintenir la propagation du virus à un faible niveau", pour estimer que le coronavirus risque "de circuler encore pendant une longue durée avant de disparaître complètement : dans les cas les plus extrêmes, même avec une épidémie en décroissance, le virus peut circuler ainsi jusqu’en novembre 2020". D'autres virologues estiment que nous ne sommes pas à l'abri d'une recrudescence du Covid-19 à l'automne et un consensus s'est établi sur la nécessité de mettre au point un vaccin, considéré comme seul véritable moyen de mettre un terme à la menace liée à la diffusion du virus.

Lire aussi