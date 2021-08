"DIRECT. Coronavirus en France : une "légère décrue" constatée, les hôpitaux toujours en alerte"

COVID. Selon le porte parole du gouvernement Gabriel Attal, l'épidémie de coronavirus est en légère décrue depuis quelques jours même si le gouvernement réclame de la prudence.

13:22 - Une 2e dose ARN recommandée après la 1ère du vaccin Janssen Dans le même avis publié ce 24 août, la Haute autorité de Santé préconise une 2e dose pour le vaccin Janssen, lui qui ne nécessitait qu'une seule dose pour lutter contre le Covid. Mais face au variant Delta, l'unidose ne suffit plus. "Les données montrent en effet une protection insuffisante conférée par une seule dose de vaccin contre les formes symptomatiques liées au variant Delta, et les données disponibles ne permettent pas de confirmer l’efficacité à long terme du schéma de vaccination à une dose du vaccin Janssen contre le variant Delta".

11:50 - Une 3e dose pour les plus de 65ans dès la mi-octobre La Haute autorité de Santé vient d'annoncer dans un avis publié qu'elle préconisait une 3e dose de vaccin pour les plus de 65ans et les personnes fragiles à compter du début de la campagne de vaccination antigrippale prévue fin octobre".

11:22 - Bientôt un nouveau vaccin ? Le laboratoire franco-autrichien Valneva, dont les essais pour son candidat-vaccin contre le Covid-19 sont en cours, espère montrer "une efficacité supérieure à 80 %", annonce son directeur général, Franck Grimaud. Valneva utilise un vaccin à virus désactivé, une technologie plus classique que l’ARN, et qui sert notamment pour les vaccins contre la grippe chaque année. "Sur la base (...) des essais de phase I et II, on espère avoir un vaccin qui soit efficace de manière supérieure à 80%. Il va falloir le démontrer dans l'essai de phase III", destiné à prouver l'efficacité réelle d'un traitement avant une éventuelle mise sur le marché et qui est toujours en cours, a déclaré Franck Grimaud."

10:29 - La météo influence-t-elle le Covid ? Selon une toute nouvelle étude publiée dans le journal GeoHealth, reprise par le Guardian, montre qu’un grand soleil et une évaporation rapide vont de pair avec une chute des contaminations, tandis qu’un ciel nuageux et une évaporation difficile semblent aider la propagation.

09:37 - Gabriel Attal confirme une "légère décrue" Sur l'antenne de BFM TV, Gabriel Attal, porte parole du gouvernement, a indiqué que l'épidémie de coronavirus était en train de fléchir légèrement même s'il fallait rester prudent car ce n'est pas encore "la marrée basse". Gabriel Attal (@GabrielAttal) sur l'épidémie: "Il y a une légère décrue, mais ça n'est pas la marée basse" pic.twitter.com/P8s9bT60qi — BFMTV (@BFMTV) August 24, 2021

23/08/21 - 23:48 - Mayotte toujours dernier des départements français touchés par le Covid-19 [FIN DU DIRECT] Selon le dernier bilan du Covid à Mayotte en date du 23 août 2021, le nombre de personnes hospitalisées est de 1 patient, avec 0 nouvel admis dans les dernières 24 heures. 0 malade n'est en réanimation, avec 0 nouvelle entrées dans la journée. Le taux de tension hospitalière au 23 août 2021, à l'échelle régionale, était de 0%. Le taux de positivité des tests, mesuré à la date du 20 août 2021, était de 1,3% (en baisse) alors que le taux d'incidence était de 25,0 cas pour 100 000 habitants (en hausse). 132 personnes sont mortes du coronavirus depuis le début de l'épidémie dans le département, dont 0 décès dans les dernières 24 heures.

23/08/21 - 23:14 - Aucun nouveau cas de Covid-19 en Chine ce lundi La Chine, qui était confrontée ces dernières semaines à un rebond épidémique lié à la souche Delta, n'a fait état d'aucun nouveau cas de Covid-19 d'origine locale sur son sol ce lundi, ce qui constitue une première depuis un mois et laisse à penser que la propagation est contenue. Le pays d'Asie, qui avait largement maîtrisé l'épidémie de Covid depuis le printemps 2020, fait face depuis juillet au plus important rebond épidémique en termes d'étendue géographique, depuis l'apparition des premiers cas dans le pays fin 2019, rapporte Le Parisien.

23/08/21 - 22:48 - Le cas des bébés face au Covid-19 inquiète Après plusieurs cas de Covid détectés notamment en Martinique, et la mort d'un nouveau-né porteur de la maladie en Occitanie, la question de la contagion des bébés inquiète d'autant plus. Mais qu’en est-il ? "Les drames qui touchent les enfants, c’est tout de suite très impressionnant. Alors quand on regarde les chiffres, heureusement, ces cas graves exceptionnels ne surviennent que dans peu de cas. Dans un registre américain, qui a porté sur 3 476 grossesses de mères positives, l’immense majorité a été négative. On a seulement 206 nouveau-nés qui ont été positifs. Soit 0,006%. Et positif ne veut pas dire forme grave", a détaillé le médecin et journaliste Damien Mascret sur le plateau de nos confrères de franceinfo.

23/08/21 - 22:15 - Les hôpitaux marseillais sont "un des CHU les plus impactés de France métropolitaine" par la 4e vague de Covid Ce lundi 23 août 2021, les dirigeants des hôpitaux marseillais, dont LCI se fait l'écho, ont déploré l'impact de la quatrième vague dans leurs établissements. Dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, le taux s'élève désormais à 587 cas pour 100 000 habitants, soit environ deux fois la moyenne nationale, ce qui "explique en partie la situation dans nos hôpitaux", a commencé le nouveau directeur général de l'AP-HM François Crémieux, entouré d'une vingtaine de chefs de service. Et de poursuivre : "L'AP-HM en nombre de patients hospitalisés est effectivement un des CHU les plus impactés de France métropolitaine". Le chef de réanimation de la Timone, Lionel Velly, précise toutefois que la situation marseillaise reste "largement derrière" celle de la Polynésie ou des Antilles.

23/08/21 - 21:46 - Dans quel département le taux d'incidence est-il le plus élevé ? C'est toujours en Polynésie que le taux d'incidence est le plus élevé en France. Sur les îles de l'archipel du Pacifique, le taux d'incidence atteint 2 800 cas pour 100 000 habitants soit plus de dix fois plus par rapport à la moyenne nationale. Un confinement de deux semaines a d'ailleurs été décrété dans le département afin de soulager les hôpitaux sous pression face à l'afflux de patients atteints du Covid-19. Il s'agit du seul territoire français qui possède un taux d'incidence supérieur à 2 000 cas pour 100 000 habitants. La Polynésie est suivie de la Guadeloupe et de la Martinique où le taux d'incidence atteint respectivement 1 974 et 928 cas pour 100 000 habitants.

23/08/21 - 21:13 - Troisième dose pour les plus de 65 ans Le ministre de la Santé Olivier Véran s'est exprimé sur la situation sanitaire liée au coronavirus en France et a notamment évoqué la question du rappel vaccinal pour les personnes les plus fragiles : "J'attends la décision de la Haute autorité de santé (HAS) mais je postule qu'elle nous dira probablement de faire une 3e injection à toutes les personnes âgées de 65 ans et plus, les personnes amenées à se faire traditionnellement vacciner contre la grippe", a déclaré le ministre de la Santé sur BFMTV.