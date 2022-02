"DIRECT. Coronavirus en France : Delfraissy optimiste sur la levée du pass vaccinal au printemps"

En moyenne sur les sept derniers jours, on décompte 227 nouvelles admissions en soins critiques de patients positifs au Covid-19 chaque jour. Ce chiffre est en baisse de 20% par rapport à la semaine dernière.

10:44 - Omicron responsable de 99.1% des cas positifs en France

D'après les dernières données, on suspecte qu'Omicron est responsable de 99.1% des cas positifs au coronavirus en France - ce chiffre correspond à la proportion de tests criblés n'ayant pas la mutation L452R (qui, non présente sur Omicron, l'est bien sur Delta).