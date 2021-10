"DIRECT. Coronavirus en France : une reprise de l'épidémie pour le moment maîtrisée, toutes les infos"

CORONAVIRUS. Une reprise de l'épidémie de Covid-19 a été observée en France. Plusieurs indicateurs en témoignent : nombre de cas quotidiens, taux d'incidence… De plus, une remontée des signaux dans les eaux usées a été observée. Découvrez les dernières infos sur notre live dédié.

08:01 - Le professeur Didier Raoult peut-il être radié ? Le professeur Didier Raoult a été convoqué par la chambre disciplinaire du conseil régional de l’Ordre des médecins de Nouvelle-Aquitaine à Bordeaux, comme le rapporte 20 Minutes. Vendredi prochain, l’examen de plaintes déposées contre l’infectiologue marseillais y sera délocalisé, a annoncé la juridiction à l’AFP, samedi 30 octobre. L’audience aura lieu le matin du 5 novembre à la cour administrative d’appel de Bordeaux, comme le précisent nos confrères. Cette chambre, présidée par un magistrat administratif, peut décider de sanctions allant d’un simple avertissement à une radiation.

30/10/21 - 21:10 - 121 447 injections réalisées ce samedi 30 octobre [FIN DU DIRECT] Depuis le début de la campagne vaccinale en France, 51 226 420 personnes ont reçu au moins une injection (soit 76% de la population totale) et 50 044 551 personnes ont désormais un schéma vaccinal complet (soit 74,2%) selon les chiffres communiqués par ministère des Solidarités de la Santé. Ce samedi, 121 447 injections ont ainsi été réalisées.

30/10/21 - 20:30 - Des médiateurs au CHU de Martinique Des médiateurs pour apaiser les tensions liées à l'obligation vaccinale des soignants en Martinique. Ce samedi, Sébastien Lecornu, le ministre des Outre-mer, et Olivier Véran, ministre des Solidarités et de la Santé, en lien avec l’Agence régionale de santé et la Préfecture de Martinique ont annoncé la mise en place d’une mission de médiation. Celle-ci a pour objectif de répondre à la situation sociale préoccupante au Centre Hospitalier Universitaire de Martinique (CHUM). Depuis que le pass sanitaire et l'obligation vaccinale pour les soignants sont entrés en vigueur sur l'île, des tensions ont éclaté au sein du CHUM. La mission devra ainsi rétablir un dialogue perdu de manière saine et constructive "avec l'ensemble des acteurs locaux sur les modalités d'application de la loi en vue d'organiser la bonne prise en charge des patients et la continuité des soins", explique Le Parisien. Cette mission débutera le 3 novembre.

30/10/21 - 19:28 - Quel est le bilan du coronavirus en France ce samedi ? Ce samedi 30 octobre 2021, les chiffres du Covid-19 dans l'Hexagone communiqués par Santé publique France témoignent de la reprise épidémique tant redoutée. Ainsi, 7 360 nouveaux cas ont été enregistrés, ce qui représente 927 cas de moins que la veille et 1 069 de moins que samedi dernier. La moyenne sur 7 jours passe à 5 669 cas contre 5 517 hier, soit 585 cas de plus que la semaine dernière. 176 personnes ont été admises à l'hôpital, en légère baisse depuis la veille. Même chose du côté de la réanimation avec 44 admissions soit 23 de moins que la veille et 2 de plus que samedi dernier. Enfin, 22 personnes sont décédées du Covid-19 ces dernières 24h (hors Ehpad), soit 5 de moins qu'hier et 8 de moins comparé à la semaine passée.

30/10/21 - 18:00 - Dans la Sarthe, le masque de nouveau obligatoire en intérieur Selon un arrêté de la préfecture publié vendredi 29 octobre, le port du masque en intérieur est de nouveau obligatoire dans toutes les communes du département de la Sarthe, comme le rapporte LCI. Cette mesure est effective jusqu’au 30 novembre prochain inclus, et concerne les personnes âgées de 11 ans et plus. D'après l'arrêté publié, rapporté par nos confrères, l’obligation du port du masque concernera "les salles d'auditions, de conférences, de projection, de réunions, de spectacles ou à usages multiples (établissements recevant du public de type L, lorsqu'ils accueillent des activités culturelles, ludiques ou festives". Cette décision du préfet prise "après avis de l'Agence régionale de santé (ARS)" intervient dans un contexte de reprise épidémique du Covid-19.

30/10/21 - 15:55 - Emmanuel Macron lance un appel à la solidarité dans un tweet Ce samedi 30 octobre, le chef de l’État a tweeté depuis Rome, où il est arrivé pour le sommet du G20 : "Avec les pays qui ont moins, la France a déjà partagé 67 millions de doses de vaccins. Nous arriverons à 120 millions d’ici mi-2022. Partenaires du G20, accélérons les efforts. Solidarité, transparence, partenariats de production : c’est ensemble que nous vaincrons le virus." Avec les pays qui ont moins, la France a déjà partagé 67 millions de doses de vaccins. Nous arriverons à 120 millions d’ici mi-2022. Partenaires du G20, accélérons les efforts. Solidarité, transparence, partenariats de production : c’est ensemble que nous vaincrons le virus. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) October 30, 2021

30/10/21 - 14:50 - Bientôt une vaccination anti Covid-19 via des patchs ? Un vaccin sans aiguille. Depuis le début de l'épidémie de coronavirus, de nombreux projets visant à vacciner les populations grâce à des matchs ont vu le jour. Une manière révolutionnaire qui pourrait éviter certaines angoisses chez les anxieux des seringues. Une étude réalisée sur des souris et relayée dans la revue Sciences Advances fait part de résultats prometteurs. Ainsi, un premier groupe de souris a été vacciné avec un patch, pendant qu'un autre s'est vu administrer des vaccins de manière plus classiques. Pour le premier, "nous avons obtenu une réponse d'anticorps très forte, y compris dans les poumons, ce qui est important pour le Covid-19", a détaillé le Dr David Muller, co-auteur de l'étude et virologue à l'université de Queensland, en Australie. Les résultats obtenus ont largement "surpassé" la vaccination par aiguille, a-t-il assuré. Des essais de phase 1 sont prévus à partir d'avril 2022.