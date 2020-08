"DIRECT. Coronavirus en France : "une situation à risque", bientôt de nouvelles mesures ?"

CORONAVIRUS. Un Conseil de défense spécial Covid-19 présidé par Emmanuel Macron a lieu ce mardi, qui pourrait affiner encore un peu plus le protocole sanitaire dans les écoles et les entreprises. Pour Olivier Véran, la France se trouve dans "une situation à risque".

L'essentiel

Emmanuel Macron préside un Conseil de défense consacré à la crise sanitaire du coronavirus en France ce mardi matin. Le chef de l'Etat, en présence de plusieurs ministres, abordera la question de la rentrée qui s'annonce, concomitante avec un regain d'inquiétude quant à la propagation du Covid-19 dans le pays. Olivier Véran, ce dimanche dans le JDD, ne s'en est pas d'ailleurs pas caché, la France se trouve actuellement dans une "situation à risque". "Après trois mois de baisse de la circulation du virus, on observe une nette augmentation depuis cinq semaines de façon globale, et activement dans certains territoires", a alerté le ministre de la Santé dans l'hebdomadaire dominical. Face à ce constat, le gouvernement va aborder la question du protocole sanitaire en entreprise et à l'école, à quelques jours du retour des élèves dans les classes. Par ailleurs et selon des informations du Monde, des décisions pourraient être prises quant aux rassemblements publics ayant donné lieu, pendant l'été, à des débordements. L'exécutif compte revoir et durcir le ton face au non-respect des règles sanitaires, à en croire un proche d'Emmanuel Macron cité par le quotidien. "Il faut arriver à faire comprendre aux gens que nous allons devoir vivre avec le virus, pour que chacun prenne ses responsabilités à son niveau", glisse-t-il.

Avec plus de 10 000 cas en trois jours en fin de semaine, le coronavirus circule de plus en plus sur le territoire français. Si certains départements maîtrisent de mieux en mieux le rebond épidémique, la situation devient extrêmement vulnérable du côté des Bouches du Rhône. Selon le dernier point épidémiologique de Santé publique France, le taux d'incidence le plus élevé se trouve désormais dans ce département avec un ratio de 85/100 000h, il est passé ce lundi à 110/100 000h. À Marseille le ratio est encore plus élevé puisqu'il est de 145/100 000 habitants. Dans son entretien au JDD, Olivier Véran a d'ailleurs pointé du doigt la région. "On a 188 nouveaux cas pour 100.000 personnes de 20 à 40 ans, on constate depuis trois semaines que les tests positifs augmentent chez les seniors. Le passage entre les publics se fait déjà. Et on constate à nouveau une augmentation des entrées en hospitalisation et réanimation". Si le reconfinement est exclu, le ministre des Solidarités et de la Santé a promis que de nouvelles mesures seraient prises dans le département pour éradiquer cette hausse significative. Selon la Provence, "le gouvernement et la préfecture envisagent de nouvelles restrictions: "interdiction des regroupements de plus dix personnes, fermeture des bars après 20 heures et limitation des déplacements font partie des mesures étudiées". Dans un point presse ce lundi, le préfet a confirmé la "situation alarmante" dans la région.

Depuis la semaine dernière, des voix s'élèvent pour dire que le coronavirus aurait muté, expliquant notamment la toujours très faible tension hospitalière. Cette hypothèse s'appuie notamment sur les travaux d'un groupe de chercheurs britannico-américains, parus dans la revue scientifique The Cell, le 2 juillet. L'étude met en avant une mutation du Sars-CoV-2 qui l'aurait en partie rendu plus infectieux. Sur le plateau de France Info ce lundi matin, Jean-François Delfraissy a expliqué qu'il ne savait pas si dernier avait de nouveau muté ces derniers jours. Toutefois, le scientifique a reconnu qu'il y avait bien eu une mutation il y a environ trois mois avec une contamination beaucoup plus accrue, mais avec une pathogénicité moins importante. Jean-François Delfraissy a également expliqué qu'il y avait des fluctuations comme dans toute pandémie "indépendamment d'une éventuelle mutation". Sur France Inter, Karine Lacombe explique également qu'il est impossible de savoir si le virus a bien muté ces derniers jours. "L'histoire d'un virus qui serait moins transmissible ou moins grave est une histoire totalement construite, on n'en sait rien pour l'instant. Il ne faut pas transposer dans la vie réelle ce qu'on voit dans les tubes à essais."

Lire aussi