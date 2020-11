"DIRECT. Coronavirus en France : une situation dramatique le 20 novembre, si la dynamique du virus se maintient"

CORONAVIRUS FRANCE. Après la conférence de presse très alarmiste d'Olivier Véran et Jérôme Salomon ce jeudi soir, Santé publique France a publié son rapport hebdomadaire. Le coronavirus en France est toujours en pleine explosion et c'est une situation catastrophique qui s'annonce dans une quinzaine de jours si la dynamique du virus ne faiblit pas...

10:32 - Vers un "ralentissement" des nouvelles contaminations? Au micro de RTL, l’infectiologue Karine Lacombe a estimé que, malgré la "dynamique d’augmentation croissante" de nouveaux cas de Covid-19, "cette augmentation est en train de se tasser". "On sent déjà, dans les chiffres [de jeudi] en particulier, qu'il y a un ralentissement de l'augmentation. Je veux vraiment être très prudente, mais c'est quand même un petit signe d’espoir", a-t-elle déclaré. 10:23 - Une évolution de la situation hospitalière "très préoccupante" Dans son point épidémiologique hebdomadaire, publié jeudi 5 novembre, Santé publique France alerte sur l’augmentation continue des hospitalisations liées à la Covid-19, qui laisse "présager des tensions hospitalières dans l’ensemble des régions dans les semaines à venir si la progression de l’épidémie se poursuit". Même si toutes les tranches d’âge sont concernées par ces hospitalisations, les personnes âgées et fragiles restent les plus touchées. 10:13 - Les contaminations d’élèves et de professeurs maîtrisées Le ministre de l’Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, a indiqué ce vendredi matin sur RTL que 3528 élèves et 1165 personnels ont été diagnostiqués positifs à la Covid-19. Un "chiffre maîtrisé" selon le ministre, qui estime par ailleurs que le nombre de cas de nouveau coronavirus recensés dans le système éducatif restent "en dessous des proportions qu'on rencontre dans le reste de la population".

Le dernier bilan du coronavirus, mis à jour par Santé publique France, jeudi 5 novembre 2020, fait état de plus de 58 000 cas de plus en 24 heures, un nouveau record. On déplore 363 décès supplémentaires également, un chiffre tenant compte uniquement de la mortalité à l'hôpital (hors Ehpad). Le nombre de personnes hospitalisées continue de grimper, pour atteindre plus de 28 426 malades. 4 230 personnes sont actuellement en réanimation en France, soit 141 de plus que dans le bilan de la veille. Voici les derniers chiffres :

1 601 367 cas confirmés par PCR (Ehpad compris), soit 58 046 de plus

39 037 décès au total (Ehpad compris), soit 363 de plus 26 958 décès à l'hôpital, soit 363 de plus

28 426 hospitalisations en cours, soit 892 de plus

4 230 personnes actuellement en réanimation, soit 141 de plus

2 989 nouveaux admis à l'hôpital (-692) et 447 en réanimation (-93)

124 278 personnes sorties de l'hôpital, soit 1 616 de plus

NB : les données relatives aux personnes hospitalisées et en réanimation présentées ci-dessus correspondent au nombre de patients en cours de soins et non au cumul depuis le début de l'épidémie. Concernant les évolutions, il faut distinguer le solde 'net', autrement dit l'évolution tenant compte des entrées, mais aussi des sorties et des décès, des nouveaux admis ('brut') présentés juste en dessous.

Suivez l'évolution du coronavirus dans votre commune grâce à la carte ci-dessous. Cliquez sur un département pour afficher la liste des communes. Retrouvez aussi tous les détails sur cette cartographie et le point complet par ville et par département dans notre article sur la carte du Covid en France.

