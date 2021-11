"DIRECT. Coronavirus en France : une vague d'hospitalisations à Noël ?"

Sur France Inter ce lundi matin, Martin Hirsch a vanté les bénéfices du rappel : "Aujourd'hui, je pense que tout le monde a compris que l'intérêt du rappel est majeur". Il a également assuré que cet intérêt "n'a jamais été caché" et que "ce n'est pas un changement de doctrine que de dire, au début [de l'épidémie], qu'on n'a pas assez de recul pour savoir s'il allait falloir un rappel" pour inciter aujourd'hui au rappel chez les 50 ans et plus. Et de conclure : "Le rappel n'est pas un échec, au contraire, c'est une formidable protection".

09:40 - Martin Hirsch : "L'hôpital est en grande difficulté"

"L'hôpital est dans une situation difficile" a alarmé Martin Hirsch, directeur de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) ce 22 novembre sur France Inter. En cause, pour lui ? Les deux dernières années, au cours desquelles les personnels soignants ont repoussé leurs limites : "On est plusieurs à le dire : on a vécu deux ans monstrueusement difficiles et one le paie [aujourd'hui]. Vague après vague, on nous posait la question 'allez-vous tenir dans la vague ?' Dans l'urgence, on tient, on trouve des solutions extraordinaires. Mais l'hôpital fonctionne comme un organisme, qui vit, qui souffre, supporte : quand il a passé deux ans dans une tension aussi extrême, la situation est difficile". Pour Martin Hirsch, la situation ne date pas de la rentrée : "Je l'ai vu à la mi-août : à cette période, quand on faisait le tour des hôpitaux, les gens payaient les efforts des deux dernières années et ça se voyait. A cette rentrée, ça se traduit par des recrutements plus faibles que d'habitude, des gens qui ont des difficultés à travailler, des arrêts maladies plus nombreux. Autrement dit, une situation archi difficile."