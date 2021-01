"DIRECT. Coronavirus en France : variants, record de nouveaux cas... L'inquiétude monte"

COVID FRANCE. Les derniers chiffres, faisant état d'un record depuis la mi-novembre, ainsi que la montée en puissance des variants du coronavirus font planer inquiétude et incertitude sur les prochaines semaines en France.

11:28 - Sommet de l'UE spécial variants Ce jeudi à 18 heures se tient un nouveau sommet, en visioconférence, réunissant les chefs d'Etats et de gouvernements des Vingt-sept. Ce nouveau sommet sera consacré aux variants du Covid-19, qui inquiètent au plus haut point. 11:11 - Le point en PACA Selon le dernier bilan du Covid dans la région PACA, le nombre de personnes hospitalisées est de 2814 patients, avec 287 nouveaux admis dans les dernières 24 heures. 340 malades sont en réanimation, avec 41 nouvelles entrées dans la journée. 4099 personnes sont mortes du coronavirus, soit 37 de plus en 24 heures et 20817 sont sorties de l'hôpital soit 156 de plus. 10:55 - "La grande inconnue ce sont les variants" Ce n'est plus un secret, les variants du Covid-19 inquiètent au plus haut sommet de l'Etat. Déjà parce qu'ils sont encore mal connus, mais aussi parce qu'on ne sait pas encore avec certitude si les vaccins anti-Covid sont à 100% efficaces face à ces nouvelles souches. "La grande inconnue ce sont les variants car il y a une possibilité pour que ça parte de manière exponentielle", reconnaît un membre de l'exécutif, cité par Le Figaro, jugeant que "la situation à ce stade est maîtrisée, mais il n’est pas sûr qu’elle le reste". 10:43 - Le point en Ile-de-France Selon le dernier bilan daté, le nombre de personnes hospitalisées est de 4852 patients, avec 334 nouveaux admis dans les dernières 24 heures. 586 malades sont en réanimation, avec 66 nouvelles entrées dans la journée. 12852 personnes sont mortes du coronavirus, soit 50 de plus en 24 heures et 57579 sont sorties de l'hôpital soit 240 de plus. 10:21 - Les séniors reconfinés seuls ? Invitée sur BFMTV ce jeudi matin, l'infectiologue Odile Launay s'est dite favorable à un confinement uniquement pour les personnes âgées. "Si malgré le couvre-feu on continue à avoir une augmentation du nombre de cas et d'hospitalisations, très probablement on va être obligés de repasser par le confinement. Dans la mesure où les vaccins arrivent, est-ce que ce confinement ne pourrait pas être proposé aux gens les plus à risque, ceux qui vont être très vite vaccinés", a-t-elle déclaré, justifiant l'intérêt de "maintenir une certaine vie économique en particulier pour nos plus jeunes". 10:09 - "On n'échappera pas à un reconfinement" Alors que l'inquiétude d'un troisième confinement monte, compte tenu de la situation sanitaire actuelle, l'épidémiologiste Renaud Piarroux a estimé ce jeudi matin sur France Info qu'un reconfinement était tout simplement inévitable. "On n'échappera pas à un reconfinement", a-t-il jugé. Et de lancer un appel à l'exécutif : "Je dis au gouvernement, faites-le maintenant, faites-le moins longtemps, mais faites-le". Renaud Piarroux s'appuie sur la situation du Royaume-Uni, où le variant du Covid-19 n'en finit plus de faire des ravage, alors qu'il a déjà été identifié en France. "D'ici au mois de mars, le variant anglais sera dominant, au moment où le variant va prendre le dessus, il va contrôler le tempo. Cela va monter vite", dit-il redouter. 09:46 - Vaccination : faut-il privilégier l'est de la France ? C'est en tout cas la volonté d'Odile Launay, infectiologue et coordinatrice du centre de vaccinologie Cochin-Pasteur, qui estime qu'il convient de vacciner en priorité cette zone car c'est là où le Covid-19 circule le plus. La Pr Odile Launay propose de "privilégier la vaccination de l'Est de la France" où le virus circule davantage pic.twitter.com/rlwbb32NEV — BFMTV (@BFMTV) January 21, 2021 09:32 - Fermeture d'un lycée agricole dans le Doubs La Proviseure du lycée, Fabienne Martin, avait décidé d'organiser un dépistage "massif" directement dans l'établissement après de nombreux cas contacts à risque. Dans un communiqué publié sur le site web de l'établissement et relayé par France Bleu, Fabienne Martin indique que "cette campagne de tests a permis de déceler une augmentation du nombre de cas contacts à risques (60) sur 251 personnes qui se sont portées volontaires, en comptant les tests réalisés à l’extérieur de l’établissement". 09:02 - Muselier veut en savoir plus sur l'approvisionnement des doses AstraZeneca a "pris en considération" la demande de Renaud Muselier d'un complément d'information sur les conditions d'achat du vaccin contre le Covid-19, alors que le président de la région PACA a fait part de son mécontentement face aux lenteurs de la campagne de vaccination, dénonçant un "grand bazar" en France. L'élu a récemment demandé à l'exécutif de laisser une autonomie aux régions pour la gestion de la campagne de vaccination. 08:51 - Olivier Véran au 20h ce jeudi Olivier Véran sera ce jeudi soir l'invité du 20 heures de TF1, apprend-on à l'instant. Le ministre de la Santé répondra aux questions de Gilles Bouleau, notamment sur "le couvre-feu, la vaccination et les variants", indique la chaîne. Le ministre pourrait également évoquer le reconfinement, fortement évoqué ces derniers jours compte tenu de la situation sanitaire en France.

La courbe des nouveaux cas quotidiens continue de grimper. Selon les données de Santé publique France, le bilan de l’épidémie de coronavirus fait état de 26 784 contaminations en 24 heures, soit près de 3 000 de plus par rapport à la semaine précédente. La pression hospitalière se maintient également avec 1 907 nouvelles admissions. Le bilan détaillé :

2 965 117 cas confirmés par PCR (Ehpad compris), soit 26 784 de plus

71 652 décès au total (Ehpad compris), soit 310 de plus

50 006 décès à l'hôpital, soit 310 de plus

25 686 hospitalisations en cours, soit 119 de plus

2 852 personnes actuellement en réanimation, soit 13 de plus

1 907 nouveaux admis à l'hôpital (-81) et 292 en réanimation (-21)

213 242 personnes sorties de l'hôpital, soit 1426 de plus

NB : les données relatives aux personnes hospitalisées et en réanimation présentées ci-dessus correspondent au nombre de patients en cours de soins et non au cumul depuis le début de l'épidémie. Concernant les évolutions, il faut distinguer le solde 'net', autrement dit l'évolution tenant compte des entrées, mais aussi des sorties et des décès, des nouveaux admis ('brut') présentés juste en dessous.

Comme chaque fin de semaine, Santé publique France a publié ce jeudi dans la soirée, son dernier point épidémiologique hebdomadaire sur l'épidémie de coronavirus dans le pays pour la semaine 01 (du 4 au 10 janvier 2021). Ces points, plus détaillés que les bilans quotidiens délivrés chaque soir, éclairent chaque semaine un peu plus sur la situation sanitaire dans le pays. En résumé, SPF s'inquiète de la "forte augmentation du nombre de cas confirmés" de Covid en France, "plus marquée chez les moins de 20 ans" et de la pression qui continue de peser sur les hôpitaux. Voici ce qu'il faut retenir de ce point épidémiologique :

Les indices de circulations du Covid-19 ont tous augmenté en semaine 01. Le nombre de cas confirmés a augmenté de 30% avec près de 29 000 cas de plus entre les semaines 53 et 01. Le taux de positivité national est désormais de 6,5%, alors qu'il était de 5,4% en S53. Le taux national d’incidence (nombre de cas de Covid-19 pour 100 000 habitants) a bondi de 30%, passant de 145/100 000 en semaine 53 à 188 en semaine 01.

en semaine 01. Le nombre de cas confirmés a augmenté de 30% avec près de 29 000 cas de plus entre les semaines 53 et 01. Le taux de positivité national est désormais de 6,5%, alors qu'il était de 5,4% en S53. Le taux national d’incidence (nombre de cas de Covid-19 pour 100 000 habitants) a bondi de 30%, passant de 145/100 000 en semaine 53 à 188 en semaine 01. Les variant du Covid-19 progressent, Santé publique France note l'identification de 66 cas d’infection au variant VOC 202012/01 (Royaume-Uni) et de 3 cas d’infection au

variant 501Y.V2 (Afrique du Sud). Ces cas correspondent à des tests prélevés entre le 13 décembre 2020 et le 4 janvier 2021, précise SPF. Le ministre de la Santé Olivier Véran a pour sa part évoqué ce jeudi en conférence de presse entre 200 et 300 nouveaux cas quotidiens du variant.

Santé publique France note l'identification de 66 cas d’infection au variant VOC 202012/01 (Royaume-Uni) et de 3 cas d’infection au variant 501Y.V2 (Afrique du Sud). Ces cas correspondent à des tests prélevés entre le 13 décembre 2020 et le 4 janvier 2021, précise SPF. Le ministre de la Santé Olivier Véran a pour sa part évoqué ce jeudi en conférence de presse entre 200 et 300 nouveaux cas quotidiens du variant. La pression augmente en milieu hospitalier avec une nouvelle hausse des hospitalisations en France. 8 872 nouvelles hospitalisations ont été déclarées en S01 contre 7 460 en S53, soit +19%. Autre élément inquiétant, le nombre de nouvelles admissions en réanimation a augmenté, passant de 1 135 en S53 à 1 375 en S01, soit +21%. Tout cela alors que les chiffres de réanimation s'étaient stabilisés entre les semaines 49 et 53.

avec une nouvelle hausse des hospitalisations en France. 8 872 nouvelles hospitalisations ont été déclarées en S01 contre 7 460 en S53, soit +19%. Autre élément inquiétant, le nombre de nouvelles admissions en réanimation a augmenté, passant de 1 135 en S53 à 1 375 en S01, soit +21%. Tout cela alors que les chiffres de réanimation s'étaient stabilisés entre les semaines 49 et 53. Le nombre hebdomadaire de décès reste élevé , même s'il est stable. En semaine 01, 2298 décès étaient recensés, "mais les données n’étant pas consolidées, cette tendance ne peut pas encore être interprétée", précisé Santé publique France. En semaine 53, dernière semaine de l'année 2020, on avait compté 2360 décès.

, même s'il est stable. En semaine 01, 2298 décès étaient recensés, "mais les données n’étant pas consolidées, cette tendance ne peut pas encore être interprétée", précisé Santé publique France. En semaine 53, dernière semaine de l'année 2020, on avait compté 2360 décès. Les régions les plus touchées par le Covid-19, tant en circulation du virus qu'en mortalité, restent Provence-Alpes-Côte d’Azur, la Bourgogne-Franche-Comté, le Grand Est et Auvergne-Rhône-Alpes.

Suivez l'évolution du coronavirus dans votre commune grâce à la carte ci-dessous. Cliquez sur un département pour afficher la liste des communes. Retrouvez aussi tous les détails sur cette cartographie et le point complet par ville et par département dans notre article sur la carte du Covid en France.

Depuis la mi-octobre, Santé publique France communique les données d'incidence (nombre de cas pour 100 000 habitants) à l'échelle des communes. Les chiffres sont à ce stade communiqués selon une échelle (10 , 20, 50, 150, 250, 500, 1000 cas pour 100 000 habitants). Les données sont exprimées sur une semaine glissante, ce qui signifie qu'elles sont calculés un jour J à partir des tests réalisés entre 3 et 9 jours précédemment. Pour accéder aux informations relatives au coronavirus dans votre commune, saisissez son nom dans le moteur de recherche ou cliquez sur son département d'appartenance dans la carte ci-dessous.

Newsletter Linternaute.com Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

Pour rappel, le taux d'incidence correspond au nombre de nouveaux cas de Covid-19 sur une période d'une semaine, par rapport à la population totale d'un territoire (pays, région, département ou commune). Cet indicateur s'exprime généralement en nombre de cas pour 100 000 habitants. Le taux de dépistage donne quant à lui le nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage du coronavirus sur le nombre total d'habitants, au cours de la période. Il est lui aussi exprimé le plus souvent sur 100 000 habitants. Enfin, le taux de positivité des tests livre le pourcentage de tests positifs au coronavirus, rapporté au nombre total de tests effectués sur la période.

Derniers articles sur le coronavirus