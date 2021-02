"DIRECT. Coronavirus en France : vers un confinement local à Nice ?"

COVID FRANCE. En déplacement à Nice, la ministre de la Santé Olivier Véran a évoqué un possible renforcement des mesures de restriction. Le taux d'incidence dans les Alpes-Maritimes est le plus élevé du territoire.

12:36 - Vers un renforcement des mesures dans les Alpes Maritimes "J'ai peur que ça ne suffise pas", a indiqué le ministre de la Santé en déplacement à Nice ce samedi 20 février, à propos des mesures de restrictions mises en place. Olivier Véran annoncé que des concertations locales vont avoir lieu, afin de probablement renforcer de nouvelles mesures "d'ici 48h". L’objectif est de freiner l’épidémie. "Ça pourrait prendre la forme d'une accentuation du couvre-feu, d'un confinement partiel", a-t-il précisé.

Le Covid-19 continue de se propager de manière inquiétante en France. D'après le dernier bilan des autorités sanitaires, publié ce vendredi 19 février, 24 116 nouveaux cas de contaminations ont été recensés en 24 heures. Un chiffre en hausse par rapport au bilan de vendredi dernier, puisqu'on comptait 20 701 cas supplémentaires. Les hospitalisations continuent de baisser, avec 256 patients de moins en un jour. 3 380 malades occupent les services de réanimation, c'est 14 de moins que jeudi 18 février. Avec 571 nouveaux décès comptabilisés, dont 325 à l'hôpital, ce sont désormais 83 964 personnes qui sont décédées en France depuis le début de l'épidémie de Covid-19. Voici les derniers chiffres de l'épidémie :

3 560 764 cas confirmés par PCR (Ehpad compris), soit 24 116 de plus

83 964 décès au total (Ehpad compris), soit 571 de plus

59 484 décès à l'hôpital, soit 325 de plus

246 décès de plus en Ehpad depuis mardi

25 506 hospitalisations en cours, soit 256 de moins

3380 personnes actuellement en réanimation, soit 14 de moins

1543 nouveaux admis à l'hôpital (+57) et 309 en réanimation (+48)

248 457 personnes sorties de l'hôpital, soit 1330 de plus

Taux de positivité des tests : 6%, stable

NB : les données relatives aux personnes hospitalisées et en réanimation présentées ci-dessus correspondent au nombre de patients en cours de soins et non au cumul depuis le début de l'épidémie. Ce vendredi elles sont extraites du site Géodes, de Santé publique France et ne sont pas consolidées. Concernant les évolutions, il faut distinguer le solde 'net', autrement dit l'évolution tenant compte des entrées, mais aussi des sorties et des décès, des nouveaux admis ('brut') présentés juste en dessous.

Santé publique France a publié dans la soirée du jeudi 18 février son dernier point épidémiologique hebdomadaire sur l'épidémie de coronavirus dans le pays pour la semaine 06 (du 08 au 14 février 2021). Ces points, plus détaillés que les bilans quotidiens délivrés chaque soir, éclairent chaque semaine un peu plus sur la situation sanitaire dans le pays. En résumé, SPF rapporte une baisse de tous les indicateurs de circulation du Covid-19, mais aussi de la pression hospitalière, même si les chiffres restent élevés. Mais la perspective d'une nouvelle vague épidémique due à l'émergence des variants "fait partie des scénarios à envisager". Voici ce qu'il faut retenir de ce point épidémiologique :

La circulation du Covid-19 reste à un niveau élevé, mais est en baisse . La bonne nouvelle initié la semaine passée se poursuit en semaine 06, comme l'attestent les indicateurs. Entre les semaines 05 et 06, on compte une baisse de 9% des nouveaux cas recensés. Le taux de positivité des tests au niveau national est désormais de 5,9% contre 6,3% en S05. Le taux d'incidence national, soit le nombre de cas positifs pour 100 000 Français, diminue lui aussi, passant de 208 en semaine 05 à 190 désormais. Il existe toutefois de très fortes disparités en fonction des territoires. Par exemple, le taux de positivité dans les Alpes-Maritimes, le plus élevé de France, est de 577 alors qu'il est seulement de 98 dans le Finistère.

Les variants du Covid-19 continuent de progresser. La surveillance mise en place grâce au criblage de certains tests PCR réalisés sur le territoire permettent d'en évaluer la progression et elle est indéniable : parmi ces tests positifs criblés, 36% correspondaient à une suspicion de variant anglais et 5% à une suspicion de variants sud-africain ou brésilien. Ces variants ont été détectés dans toutes les régions métropolitaines, avec des disparités départementales, précise SPF. Ainsi, la Moselle est toujours particulièrement touchée par ces nouvelles souches : les variants sud-africain et brésilien sont suspectés de concerner 40% des tests positifs réalisés dans le département. Cette émergence des variants, plus transmissibles, laisse craindre "une aggravation de la situation épidémiologique dans les prochaines semaines", malgré la baisse des chiffres. Cela fait en tout cas partie "des scénarios à envisager, comme en attestent certains travaux de modélisation", explique Santé publique France.

En milieu hospitalier, bonne nouvelle : les nouvelles hospitalisations sont en baisse . SPF rapport 9 921 nouvelles hospitalisations déclarées en S06 contre 11 063 en S05, soit -10%. Cette baisse concerne l'ensemble des régions métropolitaines, exceptée Centre-Val de Loire, où l'on observe une stagnation. Le nombre de nouvelles admissions en réanimation est stable, on en compte 1 763 en S06 contre 1 767 en S05, soit -0,2%.

. SPF rapport 9 921 nouvelles hospitalisations déclarées en S06 contre 11 063 en S05, soit -10%. Cette baisse concerne l'ensemble des régions métropolitaines, exceptée Centre-Val de Loire, où l'on observe une stagnation. Le nombre de nouvelles admissions en réanimation est stable, on en compte 1 763 en S06 contre 1 767 en S05, soit -0,2%. Concernant les décès liés au Covid-19, on observe une stagnation dans les chiffres. Après avoir augmenté entre les semaines 02 et 04, le nombre de déclarations de décès survenus au cours d’une hospitalisation était de 2 246 en S06 contre 2 233 en S05, soit +0,6%. Le nombre de retours à domicile après une hospitalisation est également stable.

Olivier Véran, le ministre de la Santé, a pris la parole ce jeudi à 18 heures pour dresser le bilan hebdomadaire sur l'évolution de l'épidémie en France. Voici les principales déclarations du ministre :

Sur la circulation de l'épidémie et le refus du confinement : Olivier Véran a rappelé que la menace du variant britannique était encore très forte. "L'heure n'est pas au relâchement, a prévenu le ministre de la Santé. Rien ne serait pire que de lever les contraintes au mauvais moment, trop tôt. Nous devons encore tenir ensemble, sortir de la zone de danger." Pour l'exécutif, les prochaines semaines seront des "semaines-clés", où les Français seront appelés à faire preuve de vigilance pour maintenir les gestes barrières et ainsi "comme nous l'avons fait par le passé, faire mentir les courbes".

Sur les mesures sanitaires actuelles , l'Inserm a dévoilé dans une projection que les restrictions actuelles ne suffiront pas, dans quelques semaines, à contenir l'épidémie ou empêcher un boom épidémique. Pour autant, le couvre-feu à 18 heures a bien eu un impact "considérable" sur le recul de la souche historique, a déclaré Vittoria Colizza, directrice de recherche à l'Inserm et spécialiste des maladies infectieuses, également présente à la conférence de presse ce jeudi.

Sur la propagation des variants du Covid-19 : "À Dunkerque, le variant britannique représente 72% des cas de contamination de Covid", a évalué Olivier Véran, tout en laissant entendre, avec toutes les précautions nécessaires, que les variants ne seraient pas forcément plus contagieux empiriquement. Si dans certains territoire, il existe une causalité entre les variants et l'augmentation des cas de contamination, "ce n'est pas le cas partout et nous ne savons pas encore l'expliquer", a fait savoir le ministre. Alors que des études démontrent un niveau de contagiosité plus élevé des variants, la période d'isolement des patients positifs au Covid-19 va passer, dès lundi, de sept à dix jours.

Sur la vaccination : "L'âge moyen du Français vacciné est de 72 ans et plus de 75% des personnes âgées en Ehpad ont reçu au moins une dose de vaccin", a détaillé Olivier Véran, en annonçant une accélération du rythme de vaccination. Concernant les effets secondaires, le ministre a reconnu que ceux-ci existaient bien mais que ces symptômes des vaccins "sont bénins et temporaires". "Il est impératif que les soignants se fassent vacciner. J'invite les infirmiers hospitaliers à vacciner leurs patients âgés de 50 à 64 ans lorsqu'ils ont des comorbidités", a appelé le ministre. D'ici mars, les Français de 50 à 64 ans seront invités à se faire vacciner.

Carte du coronavirus en France

Suivez l'évolution du coronavirus dans votre commune grâce à la carte ci-dessous. Cliquez sur un département pour afficher la liste des communes. Retrouvez aussi tous les détails sur cette cartographie et le point complet par ville et par département dans notre article sur la carte du Covid en France.

Depuis la mi-octobre, Santé publique France communique les données d'incidence (nombre de cas pour 100 000 habitants) à l'échelle des communes. Les chiffres sont à ce stade communiqués selon une échelle (10 , 20, 50, 150, 250, 500, 1000 cas pour 100 000 habitants). Les données sont exprimées sur une semaine glissante, ce qui signifie qu'elles sont calculés un jour J à partir des tests réalisés entre 3 et 9 jours précédemment. Pour accéder aux informations relatives au coronavirus dans votre commune, saisissez son nom dans le moteur de recherche ou cliquez sur son département d'appartenance dans la carte ci-dessous.

Pour rappel, le taux d'incidence correspond au nombre de nouveaux cas de Covid-19 sur une période d'une semaine, par rapport à la population totale d'un territoire (pays, région, département ou commune). Cet indicateur s'exprime généralement en nombre de cas pour 100 000 habitants. Le taux de dépistage donne quant à lui le nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage du coronavirus sur le nombre total d'habitants, au cours de la période. Il est lui aussi exprimé le plus souvent sur 100 000 habitants. Enfin, le taux de positivité des tests livre le pourcentage de tests positifs au coronavirus, rapporté au nombre total de tests effectués sur la période.