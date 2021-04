"DIRECT. Coronavirus en France : des signes positifs sur l'évolution de l'épidémie"

La présidente de la région Ile-de-France, Valérie Pécresse, affirmait ce matin sur BFMTV avoir constaté de "légers signes de ralentissement de l’épidémie en Ile-de-France". Hélas, "ce n’est pas suffisant" a-t-elle ajouté. Santé publique France note toujours une augmentation des indicateurs sanitaires. Les dernières données révèlent que 7737 personnes sont hospitalisées dont 346 patients admis hier. Les réanimations accueillent 1634 malades et 73 nouvelles entrées ont été enregistrées le 5 avril. Depuis le début de l'épidémie, les hôpitaux franciliens déplorent 17064 décès liés au coronavirus, c'est 49 de plus en une journée, et 77222 personnes ont pu quitté les établissements de santé, soit 158 de plus.

11:04 - Un collectif de malades à risque s'insurge face au tri des patients

La troisième vague oblige de nouveau les services de réanimation à s'adapter pour accueillir les patients, Covid pour la plupart. Les malades sont si nombreux que les déprogrammations deviennent de plus en plus importantes. Face à cette réalité un collectif de 27 associations de malades à risque de forme grave du Covid-19 proteste contre le sacrifice délibéré de leur vie dans une tribune publiée au Monde, ce mardi. "Le « tri » de patients a bien lieu entre les personnes soignées pour le Covid-19 et les autres, qui ne bénéficient plus de l’accès aux soins. [...] Les morts provoquées par cette pandémie ne se limiteront pas à celles du Covid-19. Il conviendra d’y ajouter les décès, ces prochaines années, de toutes les personnes privées de soins ou de diagnostic", prévient le collectif, critiquant une priorisation des malades du coronavirus. Et d'ajouter : "Alors que la menace tant redoutée des tris pour l’accès aux soins critiques se révèle plus aiguë que jamais, nous savons que le risque est grand que nos pathologies deviennent de bonnes raisons pour nous priver de nos maigres chances de survie." Il appelle à la prise de mesures "qui ont déjà fait leurs preuves et qui sont les seules à même de freiner rapidement l’épidémie", sous-entendant un confinement strict.