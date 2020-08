"DIRECT. Coronavirus en France : vers un reconfinement localisé ? Les derniers chiffres"

CORONAVIRUS. Si Emmanuel Macron n'envisage pas un reconfinement généralisé et que Blanquer a assuré que la rentrée scolaire aura bien lieu le 1er septembre, la Direction générale de la santé a alerté jeudi sur la "forte progression de la circulation du virus". Les chiffres sont inquiétants. Un nouveaux record estival de contamination a notamment été battu.

Santé Publique France fait état de la situation en France dans son dernier bilan, communiqué le jeudi 20 août. Le point détaillé sur la situation :

229 814 cas confirmés par PCR, soit 4 771 de plus en 24h

30 480 décès au total, soit 12 de plus en 24h (dans les hôpitaux)

19 969 décès à l'hôpital, soit 12 de plus en 24h

10 505 décès en Ehpad (dernier bilan communiqué, daté du mardi 11 août)

4 748 hospitalisations en cours, soit 58 de moins en 24h

380 personnes en réanimation, soit 6 de moins en 24h

Taux de positivité des tests : 3,3%

266 clusters en cours d'investigation, soit 33 de plus en 24h

31 départements en situation de vulnérabilité

NB : les données relatives aux personnes hospitalisées et en réanimation présentées ci-dessus correspondent au nombre de patients en cours de soins et non au cumul depuis le début de l'épidémie.

Comme il l'avait mentionné dans son interview publiée dans le numéro de Paris Match de ce jeudi 20 août, le président Emmanuel Macron a reconfirmé ce jeudi soir, lors d'une allocution aux côtés d'Angela Merkel, depuis le fort de Brégançon, qu'il ne compte pas reconfiner la France. "On va devoir vivre avec le virus en veillant à ce qu'il ne se propage pas", a déclaré Emmanuel Macron, qui a par ailleurs reconnu qu'"on ne sait pas tout sur ce virus". Pour le chef de l'État, l'important est que le coronavirus ne se "propage pas plus vite et en touchant les plus fragiles". Objectif désormais : "Savoir comment on gère les foyers infectieux quand ils sont découverts."

Si Angela Merkel et Emmanuel Macron avaient accordé leur violon sur le non-reconfinement généralisé, l'OMS et l'Unicef semblent de leur côté être également arrivées à la même conclusion. Dans un communiqué commun, paru en début de soirée jeudi, les deux institutions ont estimé que l'Europe pourra gérer le coronavirus sans avoir besoin de verrouiller à nouveau la société dans son ensemble. "Les fermetures d'écoles sans précédent et prolongées dans le but de protéger les élèves contre la Covid-19 leur causent d'autres préjudices", ont par ailleurs tenu à faire remarquer l'OMS et l'Unicef pour qui un retour des élèves sur les bancs de l'école en Europe est essentiel.

La seconde vague de l'épidémie du coronavirus en France n'est pas encore présente et ne le sera peut être jamais. Si la France connait un regain de l'épidémie avec une circulation accrue du virus et un taux d'incidence très élevé dans plusieurs régions, la tension hospitalière est toujours mesurée. Mais dans le Grand Est, on ne veut pas revivre le même cauchemar et la région par l'intermédiaire de l'ARS se donne les moyens pour faire face à une éventuelle seconde vague. Un appel de renforts a été lancé dans les dix départements de la région. Ces derniers permettront de constituer une "réserve", en prévision d'une potentielle deuxième vague. "Nos équipes sont prêtes, mais nous souhaitons mobiliser davantage de monde au cas où cela arrive. C'est pour continuer à venir soulager nos équipes, à la fois les soignants dans nos établissements de santé, mais aussi dans les structures médico-sociales, dont les Ehpad, pour prendre en charge les personnes âgées ou handicapées", indique Claire Crétin, directrice de la stratégie à l'ARS du Grand Est. Si vous souhaitez rejoindre cette "réserve", il suffit de se rendre sur le site de l'ARS Grand Est. Si on s'attarde sur les chiffres de la région, le taux de positivité des tests oscille entre 1,6% (pour le Bas-Rhin) et 1,7% (pour le Haut-Rhin), selon les derniers chiffres de l'Agence Régionale de Santé (ARS) du Grand Est. Des chiffres en sensible augmentation par rapport à la semaine dernière puisqu'il n'était que de 0,9% dans le Bas-Rhin (1,3% pour le Haut-Rhin).

Tester et isoler, la doctrine de la rentrée pourrait se résumer à cela. Depuis plusieurs jours le gouvernement et la Direction Générale de la Santé insistent sur cette politique en poussant notamment les Français à réaliser un test lorsqu'ils rentrent de vacances. Dans son entretien à Paris Match, Emmanuel Macron met également en avant cette règle indispensable pour lutter contre le regain de l'épidémie du coronavirus en France. "Nous devons lui donner un cadre, permettre aux scientifiques d'avancer, accélérer sur les vaccins, garantir leur accès, apporter la meilleure réponse sanitaire compte tenu de ce que l'on sait, tester, tracer, isoler, organiser nos urgences, prévenir, généraliser le port du masque lorsque c'est nécessaire" explique le Président. Cette politique n'est pas réservée à la France puisque dans sa dernière étude publiée, l'Imperial College de Londres incite les pays à utiliser cette méthode. Lorsque les tests et l'isolement des porteurs du virus sont réalisés rapidement, le taux de reproduction du virus baisse de 26% à condition que les tests soient effectués dès l'apparition des symptômes, que les résultats soient rendus dans les 24 heures, que l'isolement des personnes en contact avec le malade se fasse lui aussi dans les 24 heures et qu'au moins 80 % des personnes infectées et leurs contacts soient identifiés.

