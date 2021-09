"DIRECT. Coronavirus en France : vers une décrue dans les hôpitaux ?"

COVID. Les chiffres de ces derniers jours laissent présager une embellie concernant la situation sanitaire liée au coronavirus en France. Le nombre de patients en soins critiques par exemple, continue de diminuer. Les dernières infos.

17:11 - Un jeu de 7 familles insolite sur le thème du Covid Dans la famille Rienafout, je voudrais la mère. Aussi improbable que vrai, Sud Ouest nous informe qu'un duo d'artistes de Montpellier, Jol & k ont fabriqué un jeu de sept familles en lien avec le coronavirus. On peut notamment retrouver "le fils qui spécule sur les livraisons express de papier toilette, la fille qui troue son masque pour économiser son gloss", ou encore "le grand-père qui tire sur tout ce qui trousse, l'intello qui profite du confinement pour classer ses livres par nombre de mots". Il est possible de le télécharger gratuitement en PDF sur le site du webzine satirique et BD Mazette, ou en vous déplaçant dans les boutiques du centre-ville de Montpellier où vous pourrez acheter un jeu physique.

15:24 - Des manifestations anti-pass dans toute la France Ce samedi 4 septembre, de nombreux manifestants se sont donné rendez-vous un peu partout en France pour le huitième samedi consécutif de protestations contre le pass sanitaire. Des cortèges se sont formés à Paris, Montpellier, à Besançon (Doubs) ou encore à Orléans (Loiret). Plus de 200 manifestations sont prévues dans l’Hexagone. Les autorités attendent "entre 130 000 et 170 000" manifestants, dont "17 000 à 27 000" personnes à Paris où 5 cortèges sont prévus.

14:24 - Un nombre "infime" de classes de primaire ont fermé depuis la rentrée Ce samedi 4 septembre, le ministre de l'Education nationale était l'invité de France Culture. L'occasion pour Jean-Michel Blanquer de revenir sur une question que se posent de nombreux Français et en particulier les parents d'élèves : Combien de classes ont-elles fermé depuis la rentrée ? Le ministre affirme que ce nombre était "infime à ce stade", assurant qu'il n'y avait "qu'un très petit nombre de cas". Et de poursuivre : "Ce n’est qu’au bout de quelques jours qu’on peut donner un chiffre qui a un sens. Le nombre de 0,2 % a été assez constant tout au long de l’année dernière. A court terme, on doit rester dans cet ordre de grandeur », a-t-il poursuivi. Pour rappel, dès lors qu’un élève de primaire est testé positif, sa classe ferme pendant sept jours.

13:50 - Couvre-feu prolongé à Saint-Martin À Saint-Martin, la situation sanitaire liée au coronavirus reste tendue. Afin de freiner l'épidémie, la préfecture a prolongé le couvre-feu jusqu'au 10 septembre, arguant les "167 nouveaux cas de contamination en une semaine", du 23 au 29 août, rapporte franceinfo.

13:16 - Le variant "Mu" très peu présent en France Alors qu'il a été placé sur la liste des variants du coronavirus à suivre par l’OMS, le variant "Mu" est pour le moment "peu présent" dans le pays, selon l’agence Santé publique France (SpF).