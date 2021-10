"DIRECT. Coronavirus en France : vers une nouvelle vague ? Des indicateurs se dégradent"

CORONAVIRUS. Faut-il craindre une nouvelle vague du Covid-19 en France ? Ce n'est pas pour tout de suite, mais certains indicateurs en baisse repartent à la hausse. Retrouvez le bilan hebdomadaire de Santé publique France et les derniers chiffres.

Sommaire Dernières infos sur le Covid en France

Cas, morts... Dernier bilan du coronavirus

Situation du Covid en France

Carte du coronavirus en France L'essentiel Vers une cinquième vague ? Alors que depuis des semaines, l'épidémie de coronavirus semblait quitter le territoire, certaines indicateurs repartent à la hausse, d'après le dernier bilan de vendredi 22 octobre. En une semaine, le nombre de nouveaux cas de Covid-19 a continué d'augmenter (+267 nouvelles contaminations). Le taux d'incidence, lui aussi, révèle une légère hausse (0,76 point de plus). Toutefois, d'autres indicateurs restent à la baisse. Retrouvez le bilan détaillé en bas de cette page.

Une troisième dose bientôt généralisée ? C'est ce qui pourrait arriver dans les prochaines semaines en France. Si les 65 ans et plus étaient encouragés à se faire vacciner d'une troisième dose depuis le mois de septembre, elle pourrait bientôt s'adresser à tous.

Le retour du froid entraîne le retour de l'épidémie. Il fallait s'y attendre et nous avons déjà connu ce scénario à l'automne 2020, rappelle le ministre de la Santé. Mais d'après Olivier Véran, cette légère reprise de l'épidémie ne correspond pas à une nouvelle vague, mais à une "petite poussée".

14:45 - Le vaccin Pfizer efficace à 90,7% pour les 5-11 ans Alors que l'Agence américaine des médicaments (FDA) doit se prononcer très prochainement pour autoriser le vaccin Pfizer aux 5 à 11 ans, le groupe pharmaceutique a affirmé auprès du Wall Street Journal que ce sérum était efficace à 90,7% après avoir mené une étude auprès de 2 250 enfants. En cas de feu vert, les jeunes américains pourront se faire vacciner à compter de début novembre. 13:30 - Le vaccin, une arme contre la nouvelle vague ? L'arrivée du froid fait craindre un scénario comme à l'automne 2020. Mais caractérisant les indicateurs à la hausse d'une "petite poussée", le ministre de la Santé s'est voulu rassurant, vendredi 22 octobre. Selon Olivier Véran, il n'y a pas "d’augmentation des hospitalisations comme à l’automne dernier car la population est massivement vaccinée". 22/10/21 - 23:31 - Olivier Véran constate une "poussée" de l'épidémie FIN DU DIRECT - Invité de BFM TV, vendredi 22 octobre au matin, le ministre de la Santé Olivier Véran a constaté une poussée de l'épidémie, un scénario attendu selon lui. "En Europe on assiste à une petite pousse du Covid-19 (...) Il fait froid dehors, il fait plus humide, comme tous les virus respiratoires, quand il fait froid et humide, ça circule plus, on s'y attendait." 22/10/21 - 22:34 - Qu'en est-il de la situation en réanimation ? Dans les services dits de soins critiques, Santé publique France rapporte ce vendredi 22 octobre que l'on compte 1 010 patients victimes du coronavirus. C'est un malade de plus que la veille, jeudi. Du côté des nouvelles admissions en réanimation, 58 sont rapportées. Si on parle d'une entrée en moins, comparé à jeudi, par rapport à la semaine dernière, Santé publique France enregistre toutefois 15 arrivants de plus ce 22 octobre que vendredi dernier. 22/10/21 - 21:28 - Les hospitalisations en baisse ce vendredi Bonne nouvelle sur le front des hospitalisations. Si 6 400 patients victimes du coronavirus occupent toujours un lit d'hôpital ce vendredi 22 octobre, ils sont 53 de moins que la veille. Du côté des nouvelles entrées, 203 personnes ont été admises au cours des dernières 24 heures, soit 70 de moins que jeudi, mais également 12 de moins, comparativement à vendredi dernier. 22/10/21 - 20:33 - Moins de décès qu'il y a une semaine ? Vingt-neuf personnes sont mortes des suites du Covid-19, d'après le dernier bilan établi ce vendredi 22 octobre par Santé publique France. Un chiffre qui porte à 117 418 le nombre total de décès (Ehpad compris) enregistrés dans le pays depuis le début de l'épidémie. Parmi eux, 90 537 ont été recensés à l'hôpital. À noter que 29 morts en 24 heures (hors Ehpad), ce sont six de moins que jeudi et quatre de moins que vendredi dernier. 22/10/21 - 19:10 - Près de 230 cas de Covid-19 en plus sur une semaine en moyenne Vendredi 22 octobre, Santé publique France a dévoilé son bilan quotidien concernant l'évolution de l'épidémie de coronavirus. Plus de 6 000 cas supplémentaires en 24 heures ont à nouveau été enregistrés. Dans le détail, on parle de 6 366 cas de plus, soit 7 114 572 cas confirmés par PCR (Ehpad compris), depuis le début de l'épidémie. Dans les Ehpad, sept nouveaux cas ont été rapportés, faisant passer à 218 593 le nombre total de cas depuis un an et demi. À noter qu'avec 6 366 cas supplémentaires en tout, on recense 239 cas de plus que jeudi et même 267 de plus que vendredi dernier. Ainsi, sur une semaine, la moyenne passe à 4 885 cas, contre 4 847 jeudi. C'est 229 de plus que la semaine dernière. 22/10/21 - 18:17 - Comment voyager à l'étranger pendant les vacances de la Toussaint ? Alors que le premier week-end des vacances de la Toussaint va s'amorcer, nombreux sont les Français qui souhaitent profiter de l'occasion pour voir du paysage et sortir des frontières du pays. Ainsi, pour visiter des pays situés dans l'espace européen, il vous faudra justifier d'un certificat Covid numérique européen. Celui-ci s'obtient dans des conditions similaires au pass sanitaire français toujours en vigueur pour lutter contre le coronavirus en France. Il est valable dans tous les états membres de l'UE ainsi "qu’au Liechtenstein, en Suisse, en Islande, en Norvège, à Monaco et en Andorre, mais aussi pour voyager dans les collectivités d’outre-mer", a détaillé Sud Ouest. Pour les voyages au Royaume-Uni ou aux États-Unis, des modalités différentes sont prévues pour entrer sur le territoire. LIRE PLUS

Le bilan quotidien de Santé publique France fait état d'une certaine accalmie, vendredi 22 octobre. Le nombre de nouveaux cas de Covid-19 continue toutefois d'augmenter, passant à 6 366 cas supplémentaires en 24 heures, soit 239 cas de plus que jeudi et 267 de plus que vendredi dernier. Ainsi, la moyenne sur sept jours atteint désormais les 4 885 cas contre 4 847 jeudi. C'est 229 de plus que la semaine dernière. Cependant, à l'hôpital la situation semble s'apaiser quelque peu. Avec 29 morts en 24 heures (hors Ehpad), on recense six décès de moins que jeudi et quatre de moins comparé à vendredi dernier. Du côté des nouvelles admissions, 203 arrivants ont été enregistrés à l'hôpital depuis jeudi, soit 70 de moins en 24 heures, et 12 de moins par rapport à vendredi dernier. Enfin, en réanimation, on parle de 58 admissions. C'est une de moins que jeudi, mais 15 de plus que vendredi dernier. Voici tous les chiffres :

7 114 572 cas confirmés par PCR (Ehpad compris), soit 6 366 de plus

218 593 cas en Ehpad, soit 7 de plus

117 418 décès au total (Ehpad compris), soit 29 de plus

90 537 décès à l'hôpital, soit 29 de plus

6 400 personnes actuellement hospitalisées, soit 53 de moins

1 010 personnes actuellement en réanimation, soit 1 de plus

203 nouveaux admis à l'hôpital (-70) et 58 en réanimation (-1)

426 012 personnes sorties de l'hôpital, soit 235 de plus

Taux de positivité des tests : 1,32%, soit 0,06 point de plus

Taux d'incidence : 49,38 cas/100 000, soit 0,76 point de plus

Selon le dernier point épidémiologique de Santé publique France (SPF), publié jeudi 21 octobre, "une reprise de la circulation virale est observée en métropole, avec une augmentation du taux d’incidence et un R-effectif >1. La hausse du taux d’incidence était plus marquée chez les 60-89 ans." Santé publique France "ne note pas d’impact sur les indicateurs hospitaliers au niveau national malgré une tendance à l’augmentation des nouvelles hospitalisations dans certaines régions métropolitaines."

En métropole, les taux d’incidence augmente en semaine 41 et passe à 48 nouveaux cas pour 100 000 habitants (vs 44 en S40, soit +10%). En moyenne, 4 620 cas ont été diagnostiqués par jour. Le taux d’incidence était en augmentation ou stable dans toutes les classes d’âge selon SPF avec une plus forte augmentation chez les plus âgés.

augmente en semaine 41 et passe à 48 nouveaux cas pour 100 000 habitants (vs 44 en S40, soit +10%). En moyenne, 4 620 cas ont été diagnostiqués par jour. Le taux d’incidence était en augmentation ou stable dans toutes les classes d’âge selon SPF avec une plus forte augmentation chez les plus âgés. L e nombre d’hospitalisations se stabilisent. Si le R effectif est désormais supérieur à 1 (1,2), , les indicateurs hospitaliers par date d’admission se sont stabilisés, avec 1 143 nouvelles hospitalisations (-2% par rapport à S40, contre -11% entre S39 et S40) et 281 nouvelles admissions en services de soins critiques (-4% vs S40, -10% entre S39 et S40).

Si le R effectif est désormais supérieur à 1 (1,2), , les indicateurs hospitaliers par date d’admission se sont stabilisés, avec 1 143 nouvelles hospitalisations (-2% par rapport à S40, contre -11% entre S39 et S40) et 281 nouvelles admissions en services de soins critiques (-4% vs S40, -10% entre S39 et S40). Le variant Delta du coronavirus est toujours majoritaire en France, identifié à 99% par séquençage lors des enquêtes Flash des 21 et 28 septembre 2021.

identifié à 99% par séquençage lors des enquêtes Flash des 21 et 28 septembre 2021. La vaccination contre le Covid-19 progresse encore : au 19 octobre 2021, 75,9% de la population générale avait reçu au moins une dose et 73,9% était complètement vaccinée.13,7% des 65 ans et plus ont reçu une dose de rappel - C

Le Conseil scientifique, dans son dernier avis, publié le 6 octobre, prévoit deux scénarios pour la reprise épidémique de coronavirus. Dans le scénario favorable, l’épidémie demeure sous contrôle, la couverture vaccinale est ajustée selon les nouvelles connaissances sur la persistance de l’efficacité vaccinale. L’épidémie de Covid-19 sera une menace latente, mais maîtrisée. Elle prendra alors un caractère de plus en plus saisonnier et les rebonds épidémiques seront anticipés en proposant des doses de rappel aux personnes vulnérables le cas échéant. Dans le scénario moins favorable, un variant du Covid-19 émerge, après le variant Delta. Issu d’un sous-variant Delta (certains existent déjà, mais ne se développent pas), variant connu capable d’échappement immunitaire, devenu plus compétitif en population très largement immunisée, ou nouveau variant issu de pays ayant une couverture vaccinale insuffisante et où la circulation intense du virus favorise l’émergence de nouvelles mutations, ce variant perturbe le contrôle de l’épidémie, qui ne devient donc pas saisonnière.

Suivez l'évolution du coronavirus dans votre commune grâce à la carte ci-dessous. Cliquez sur un département pour afficher la liste des communes. Retrouvez aussi tous les détails sur cette cartographie et le point complet par ville et par département dans notre article sur la carte du Covid en France.

Depuis la mi-octobre 2020, Santé publique France communique les données d'incidence (nombre de cas pour 100 000 habitants) à l'échelle des communes. Les chiffres sont à ce stade communiqués selon une échelle (10 , 20, 50, 150, 250, 500, 1000 cas pour 100 000 habitants). Les données sont exprimées sur une semaine glissante, ce qui signifie qu'elles sont calculés un jour J à partir des tests réalisés entre 3 et 9 jours précédemment. Pour accéder aux informations relatives au coronavirus dans votre commune, saisissez son nom dans le moteur de recherche ou cliquez sur son département d'appartenance dans la carte ci-dessous.

Pour rappel, le taux d'incidence correspond au nombre de nouveaux cas de Covid-19 sur une période d'une semaine, par rapport à la population totale d'un territoire (pays, région, département ou commune). Cet indicateur s'exprime généralement en nombre de cas pour 100 000 habitants. Le taux de dépistage donne quant à lui le nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage du coronavirus sur le nombre total d'habitants, au cours de la période. Il est lui aussi exprimé le plus souvent sur 100 000 habitants. Enfin, le taux de positivité des tests livre le pourcentage de tests positifs au coronavirus, rapporté au nombre total de tests effectués sur la période.