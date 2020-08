"DIRECT. Coronavirus en France : vigilance accrue dans les Bouches du Rhone"

CORONAVIRUS. Alors que le nombre de cas et le taux d'incidence sont en constante augmentation sur tout le territoire, plusieurs départements font face à un rebond épidémique beaucoup plus important à l'image des Bouches du Rhône. De nouvelles mesures sont attendues.

L'essentiel

Avec plus de 10 000 cas en trois jours en fin de semaine, le coronavirus circule de plus en plus sur le territoire français. Si certains départements maîtrisent de mieux en mieux le rebond épidémique, la situation devient extrêmement vulnérable du côté des Bouches du Rhône. Selon le dernier point épidémiologique de Santé publique France, le taux d'incidence le plus élevé se trouve désormais dans ce département avec un ratio de 85/100 000h alors que quasiment tous les indicateurs sont en augmentation dans la région. Dans son entretien au JDD, Olivier Véran a d'ailleurs pointé du doigt la région. "On a 188 nouveaux cas pour 100.000 personnes de 20 à 40 ans, on constate depuis trois semaines que les tests positifs augmentent chez les seniors. Le passage entre les publics se fait déjà. Et on constate à nouveau une augmentation des entrées en hospitalisation et réanimation". Si le reconfinement est exclu, le ministre des Solidarités et de la Santé a promis que de nouvelles mesures seraient prises dans le département pour éradiquer cette hausse significative.

Depuis la semaine dernière, des voix s'élèvent pour dire que le coronavirus aurait muté, expliquant notamment la toujours très faible tension hospitalière. Cette hypothèse s'appuie notamment sur les travaux d'un groupe de chercheurs britannico-américains, parus dans la revue scientifique The Cell, le 2 juillet. L'étude met en avant une mutation du Sars-CoV-2 qui l'aurait en partie rendu plus infectieux. Sur le plateau de France Info ce lundi matin, Jean-François Delfraissy a expliqué qu'il ne savait pas si dernier avait de nouveau muté ces derniers jours. Toutefois, le scientifique a reconnu qu'il y avait bien eu une mutation il y a environ trois mois avec une contamination beaucoup plus accrue, mais avec une pathogénicité moins importante. Jean-François Delfraissy a également expliqué qu'il y avait des fluctuations comme dans toute pandémie "indépendamment d'une éventuelle mutation". Sur France Inter, Karine Lacombe explique également qu'il est impossible de savoir si le virus a bien muté ces derniers jours. "L'histoire d'un virus qui serait moins transmissible ou moins grave est une histoire totalement construite, on n'en sait rien pour l'instant. Il ne faut pas transposer dans la vie réelle ce qu'on voit dans les tubes à essais."

Dans son dernier bilan, publié le 22 août, Santé Publique France affiche des indicateurs en hausse, montrant une progression de l’épidémie de coronavirus en France. Le point détaillé sur la situation :

238 002 cas confirmés par PCR, soit 3 602 de plus en 24h

30 512 décès au total, soit 9 de plus en 24h (dans les hôpitaux)

20 001 décès à l'hôpital, soit 9 de plus en 24h

10 505 décès en Ehpad (dernier bilan communiqué, daté du mardi 11 août)

4 711 hospitalisations en cours, soit 34 de moins en 24h

380 personnes en réanimation, soit 1 de moins en 24h

Taux de positivité des tests : 3,5%

283 clusters en cours d'investigation, soit 38 de plus en 24h

38 départements en situation de vulnérabilité

NB : les données relatives aux personnes hospitalisées et en réanimation présentées ci-dessus correspondent au nombre de patients en cours de soins et non au cumul depuis le début de l'épidémie.

Lire aussi