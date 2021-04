"Direct. Coronavirus en France : vigilance sur le variant brésilien, nouveaux vaccins, nouveaux tests"

CORONAVIRUS. La tendance épidémique reste mauvaise en France, la circulation du Covid est encore très active. La lutte contre le virus passe par une vigilance face au variant brésilien et par une accélération de la vaccination.

11:52 - Le premier "vaccidrive" de France doit ouvrir demain dans l'Hérault À partir de ce mardi 13 avril, il sera possible de se faire vacciner depuis son véhicule dans l'Hérault. L'Agence régionale de santé d'Occitanie et la préfecture ont donné leur feu vert à ce projet imaginé par la clinique Saint-Jean à Saint-Jean-de-Védas. Le "vaccidrive" sera installé sur le parking des urgences de la clinique indique France Bleu. L'établissement est situé aux abords de Montpellier et à proximité de l'autoroute A709. 200 vaccinations devraient être effectuées chaque jour sur ce drive. 11:10 - Les autotests disponibles en pharmacie dès aujourd'hui À partir de ce lundi 12 avril, la vente des autotests en pharmacie est officiellement lancée, même s'il devrait, dans un premier temps, être difficile de s'en procurer. En effet, le gouvernement s'est procuré une grande partie de ces premiers stocks de tests afin d'organiser au mieux la rentrée des classes, programmée le 26 avril prochain. "Ils vont se déployer progressivement dans des milliers d'officines tout au long de la semaine et compléter utilement les près de 4 millions de tests gratuits, PCR et antigéniques, effectués chaque semaine en France", a ainsi précisé Olivier Véran, le ministre de la Santé, dans un entretien accordé au Journal du Dimanche. 10:46 - "Ouvrir plus de lits va être difficile", alerte Philippe Juvin Avec plus de 5 800 malades du Covid-19 en soins critiques en France, Philippe Juvin s’est inquiété d'une nouvelle saturation des hôpitaux, invité de France 2 ce lundi 12 avril. "Tous les jours, il y a plus de malades en réanimation. (…) On a un système hospitalier qui est trop petit", a-t-il indiqué. Le chef du service des urgences de l’Hôpital Pompidou à Paris, a précisé que "dans son hôpital, dimanche, il n’y avait plus qu’un seul lit de libre en réanimation". "Ouvrir plus de lits va être très difficile", a-t-il regretté alors qu’Emmanuel Macron a annoncé vouloir augmenter les capacités en réanimation à 10 000 lits. #Covid19 "Tous les jours, il y a plus de malades en réanimation. Ouvrir plus de lits va être très difficile"



Le dernier bilan de l'épidémie de coronavirus, rendu public ce dimanche 11 avril, fait état de près de 35 000 cas supplémentaires. Dans les hôpitaux le nombre de patients hospitalisés et en réanimation reste à un niveau très élevé. Sur les dernières 24 heures, 1305 malades ont été admis à l'hôpital soit 81 de plus comparé à dimanche dernier et 286 admissions en réanimation ont été enregistrées, soit 16 de plus que dimanche dernier. On déplore 173 décès supplémentaires en 24 heures, selon les derniers chiffres :

5 058 680 cas confirmés par PCR (Ehpad compris), soit 34 895 de plus

98 750 décès au total (Ehpad compris), soit 176 de plus

72 626 décès à l'hôpital, soit 176 de plus

30 671 personnes actuellement hospitalisées, soit 433 de plus

5838 personnes actuellement en réanimation, soit 69 de plus

1305 nouveaux admis à l'hôpital (-344) et 286 en réanimation (-102)

309 787 personnes sorties de l'hôpital, soit 651 de plus

Taux de positivité des tests : 8,41%, soit 0,42 point de plus

Taux d'incidence : 346,12 cas/100 000, soit -4,21 point de moins

Santé publique France a publié dans la soirée du jeudi 1er avril son dernier point épidémiologique hebdomadaire sur l'épidémie de coronavirus dans le pays pour la semaine 12 (du 22 au 28 mars 2021). Ces points, plus détaillés que les bilans quotidiens délivrés chaque soir, éclairent chaque semaine un peu plus sur la situation sanitaire dans le pays. En résumé, on note une augmentation de la circulation du Covid-19 particulièrement prononcée chez les enfants et les jeunes adultes, au moment où la fermeture des écoles a été décidée. La pression à l'hôpital continue d'augmenter, avec une confirmation du retour à la hausse des nouvelles hospitalisations chez les 75 ans et plus, après plusieurs semaines de baisse. Découvrez ce qu'il faut retenir de ce point épidémiologique :

La circulation du Covid-19 continue d'augmenter en semaine 12 , en témoigne les indicateurs de suivi. On observe une hausse continue du taux d'incidence national, avec désormais 386 cas de coronavirus pour 100 000 habitants en France (+22% par rapport à S11). A noter que ce taux d'incidence augmente pour toutes les classes d'âges. Le taux de positivité des tests réalisés en semaine 12 est en légère augmentation, passant de 8% en S11 à 8,2% en S12. Un total de 258 830 nouveaux cas confirmés a été rapporté, en augmentation (+22%) par rapport à la semaine 11, ce qui revient à une moyenne de 37 000 nouveaux cas journaliers.

, en témoigne les indicateurs de suivi. On observe une hausse continue du taux d'incidence national, avec désormais 386 cas de coronavirus pour 100 000 habitants en France (+22% par rapport à S11). A noter que ce taux d'incidence augmente pour toutes les classes d'âges. Le taux de positivité des tests réalisés en semaine 12 est en légère augmentation, passant de 8% en S11 à 8,2% en S12. Un total de 258 830 nouveaux cas confirmés a été rapporté, en augmentation (+22%) par rapport à la semaine 11, ce qui revient à une moyenne de 37 000 nouveaux cas journaliers. L'inquiétude sur la propagation du Covid-19 chez les enfants se confirme . Alors que le gouvernement a décidé de fermer les écoles, les chiffres peuvent tendre vers une compréhension de cette décision. L'augmentation du taux d'incidence est générale, mais particulièrement aiguë chez les 0-14 ans (+31%). Si l'on resserre les classes d'âges, on observe un taux d'incidence très inquiétant chez les 15-17 ans (569/100 000), mais aussi chez les 11-14 ans (487/100 000). Un total de 50 702 nouveaux cas confirmés chez les patients mineurs a été rapporté, en augmentation (+31%) par rapport à la semaine 11. Les moins de 18 ans représentent désormais 20% de l’ensemble des nouveaux cas observés dans la population générale, note Santé publique France.

. Alors que le gouvernement a décidé de fermer les écoles, les chiffres peuvent tendre vers une compréhension de cette décision. L'augmentation du taux d'incidence est générale, mais particulièrement aiguë chez les 0-14 ans (+31%). Si l'on resserre les classes d'âges, on observe un taux d'incidence très inquiétant chez les 15-17 ans (569/100 000), mais aussi chez les 11-14 ans (487/100 000). Un total de 50 702 nouveaux cas confirmés chez les patients mineurs a été rapporté, en augmentation (+31%) par rapport à la semaine 11. Les moins de 18 ans représentent désormais 20% de l’ensemble des nouveaux cas observés dans la population générale, note Santé publique France. Les variants du Covid-19 poursuivent leur propagation . La souche découverte au Royaume-Uni est largement majoritaire et parmi les tests criblés en semaine 12, près de 80% correspondaient à une suspicion de variant UK (contre 76,3% en S11). Les variants sud-africain et brésilien n'explosent pas et restent à des niveaux de circulation assez bas, avec 4,4% de suspicion parmi les tests criblés.

. La souche découverte au Royaume-Uni est largement majoritaire et parmi les tests criblés en semaine 12, près de 80% correspondaient à une suspicion de variant UK (contre 76,3% en S11). Les variants sud-africain et brésilien n'explosent pas et restent à des niveaux de circulation assez bas, avec 4,4% de suspicion parmi les tests criblés. La pression hospitalière continue d'augmenter . L’augmentation des déclarations de nouvelles hospitalisations pour Covid-19 observée depuis la semaine 10 s’est poursuivie en S12 : 12 572 contre 10 881 en S11, soit +16%. Cette augmentation concerne toutes les classes d'âges, mais chez les 75 ans et plus, on avait noté une diminution entre S03 et S10. En S12, les nouvelles hospitalisations chez les 75 ans et plus a de nouveau augmenté, confirmant le retour à la hausse initié en semaine 11. En réanimation, les nouvelles admissions sont aussi en augmentation (+11% en semaine 12, données non consolidées), particulièrement en Ile-de-France, dans les Hauts-de-France et dans la région PACA.

. L’augmentation des déclarations de nouvelles hospitalisations pour Covid-19 observée depuis la semaine 10 s’est poursuivie en S12 : 12 572 contre 10 881 en S11, soit +16%. Cette augmentation concerne toutes les classes d'âges, mais chez les 75 ans et plus, on avait noté une diminution entre S03 et S10. En S12, les nouvelles hospitalisations chez les 75 ans et plus a de nouveau augmenté, confirmant le retour à la hausse initié en semaine 11. En réanimation, les nouvelles admissions sont aussi en augmentation (+11% en semaine 12, données non consolidées), particulièrement en Ile-de-France, dans les Hauts-de-France et dans la région PACA. Le nombre de décès liés au Covid-19 est stable. Santé publique France a recensé 1 738 décès en semaine 12 contre 1 789 en semaine, soit une diminution de 3%. Les plus forts taux hebdomadaires de décès en métropole étaient encore rapportés en Hauts-de-France (3,9 pour 100 000 habitants), Grand Est (3,7), Provence-Alpes-Côte d'Azur (3,6) et Ile-de-France (3,5).

Suivez l'évolution du coronavirus dans votre commune grâce à la carte ci-dessous. Cliquez sur un département pour afficher la liste des communes. Retrouvez aussi tous les détails sur cette cartographie et le point complet par ville et par département dans notre article sur la carte du Covid en France.

Depuis la mi-octobre, Santé publique France communique les données d'incidence (nombre de cas pour 100 000 habitants) à l'échelle des communes. Les chiffres sont à ce stade communiqués selon une échelle (10 , 20, 50, 150, 250, 500, 1000 cas pour 100 000 habitants). Les données sont exprimées sur une semaine glissante, ce qui signifie qu'elles sont calculés un jour J à partir des tests réalisés entre 3 et 9 jours précédemment. Pour accéder aux informations relatives au coronavirus dans votre commune, saisissez son nom dans le moteur de recherche ou cliquez sur son département d'appartenance dans la carte ci-dessous.

Pour rappel, le taux d'incidence correspond au nombre de nouveaux cas de Covid-19 sur une période d'une semaine, par rapport à la population totale d'un territoire (pays, région, département ou commune). Cet indicateur s'exprime généralement en nombre de cas pour 100 000 habitants. Le taux de dépistage donne quant à lui le nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage du coronavirus sur le nombre total d'habitants, au cours de la période. Il est lui aussi exprimé le plus souvent sur 100 000 habitants. Enfin, le taux de positivité des tests livre le pourcentage de tests positifs au coronavirus, rapporté au nombre total de tests effectués sur la période.