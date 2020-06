DIRECT. Coronavirus : encore de bons chiffres, mais de durs scénarios envisagés

CORONAVIRUS FRANCE. Le dernier bilan humain est relativement bon et atteste du contrôle de l'épidémie début juin en France. Mais le Conseil scientifique a élaboré quatre scénarios, du plus optimiste au plus pessimiste, sur l'évolution du Covid dans les prochaines semaines.

Le dernier avis du Conseil scientifique a été rendu et ses membres ont élaborés quatre différents scénarios, classés du plus optimiste au plus pessimiste, pour anticiper le futur proche du coronavirus en France. Pour l'heure, le pays réussit à se sortir de la crise sanitaire, mais il le Conseil ne souhaite pas exclure le pire, même s'il est aujourd'hui peu probable que le 4e scénario advienne.

La Direction générale de la Santé et son agence Santé publique France ont dévoilé le dernier bilan du coronavirus ce jeudi 4 juin 2020. Dans les hôpitaux, la situation continue de s'améliorer avec moins de patients pris en charge et moins de malades du coronavirus dans les services de réanimation. Voici les principaux chiffres :

20:48 - Pas de nouveaux décès en raison du coronavirus dans le Var Aucun décès lié au coronavirus n’a été recensé dans le Var ce jeudi 4 juin, comme le rapporte Var-Matin. La décrue continue dans les services de réanimation, précise le média. 128 patients touchés par le coronavirus (-8 malades en l'espace de 24 heures) restent sous surveillance dans le Var.

20:34 - 13 101 hospitalisations en France ce jeudi 4 juin 195 nouvelles hospitalisations ont été recensées en France ce jeudi 4 juin 2020, en raison du coronavirus. Au total, ce sont 13 101 patients qui restent hospitalisés (soit 413 lits occupés de moins en 24 heures).

20:33 - 1 163 personnes en réanimation en France Selon le dernier bilan du jeudi 4 juin, 1 163 personnes sont en réanimation en France, en raison de l’épidémie de coronavirus. Cela représente 47 lits occupés de moins en 24 heures. 23 nouvelles admissions ont été recensées en réanimation en 24 heures.

20:30 - Le Conseil scientifique appelle à la réactivité Le Conseil scientifique "souligne la nécessité de préparer" des "mesures appropriées" à chacun de ces scénarios d’évolution de l’épidémie de coronavirus, dans le but d'"éviter un nouveau confinement généralisé" comme celui qu'a connu le pays du 17 mars au 11 mai, rapporte L’Express. Ces mesures doivent être "élaborées dès maintenant" pour pouvoir les "activer le plus rapidement possible" "lorsque cela sera nécessaire", insiste le Conseil scientifique.

20:25 - 44 décès en France en 24 heures Selon le dernier bilan officiel du jeudi 4 juin 2020, 44 décès ont été recensés en France en 24 heures. Au total, 29 065 décès des suites du coronavirus sont comptabilisés depuis le début de l’épidémie.

20:13 - Le Conseil scientifique prévoit quatre scénarios sur l’évolution du coronavirus 3/3 Le dernier scénario imaginé par le Conseil scientifique, concernant l’évolution du coronavirus, serait celui d'une "dégradation critique des indicateurs" de suivi de l'épidémie, traduisant "une perte du contrôle" de cette dernière, indique franceinfo. Il exigerait des "décisions difficiles, conduisant à choisir entre un confinement national généralisé, permettant de minimiser la mortalité directe, et d'autres objectifs collectifs, économiques et sociaux, s'accompagnant alors d'une importante mortalité directe".

20:05 - Le Conseil scientifique prévoit quatre scénarios sur l’évolution du coronavirus 2/3 Le deuxième scénario imaginé par le Conseil scientifique, concernant l’évolution du coronavirus, verrait apparaître "des clusters critiques laissant craindre une perte de contrôle des chaînes et contamination" exigerait des mesures strictes, précoces et localisées, afin d'éviter une perte de contrôle plus large de l’épidémie, rapporte franceinfo, repris par L’Express. Le troisième scénario est celui d'"une reprise progressive et à bas bruit de l'épidémie, plus difficile à identifier". Des indicateurs se dégraderaient alors sans que les chaînes de contamination puissent être identifiées, ni contrôlées, comme le rapporte le média.

19:55 - Le Conseil scientifique prévoit quatre scénarios sur l’évolution du coronavirus 1/3 Le Conseil scientifique, chargé de guider les pouvoirs publics dans la gestion de la crise liée au coronavirus depuis le début de l’épidémie, recommande de se préparer à "quatre scénarios probables" pour les mois à venir. Ces quatre scénarios vont d'une "épidémie sous contrôle" à une "dégradation critique". La première possibilité, "la plus favorable", est celle de l’épidémie sous-contrôle, avec seulement quelques foyers "localisés pouvant être maîtrisés", rapporte L’Express.

19:37 - "Personne n'est capable de dire qu'il n'y aura pas de deuxième vague à l'hiver ou à l'automne" Selon le Pr Gilbert Deray, chef du service de néphrologie à La Pitié-Salpêtrière invité au 24h Pujadas, "personne dans le monde n'est capable de dire qu'il n'y aura pas de deuxième vague à l'hiver ou à l'automne". "La seule chose qu’on puisse dire, c’est qu’on a contrôlé la vague, et qu’on est bien, pour l’instant", a-t-il rajouté.

19:19 - Après l’épidémie de coronavirus, la vie reprend à l’Ehpad de Saïx (Tarn) Un mois après la découverte de 19 cas de coronavirus au sein d’un Ehpad à Saïx (Tarn), les résidents et personnels sont tous tirés d'affaire et la situation est revenue à la normale, rapporte le site actu.fr. Tous les résidents sont désormais de retour à l’Ehpad et ne sont plus confinés dans leur chambre aux moments des repas. Enfin, les visites des familles ont même déjà pu reprendre, conclut le site.

19:00 - Le maire Bernard Viatte témoigne L’histoire de Bernard Viatte est originale. A Froidefontaine, près de Belfort, le maire a été contaminé par le coronavirus, avant d’être réélu depuis son lit d’hôpital. Il a raconté son combat à France 3 Régions. "Après deux mois à l'hôpital, dont quatre semaines dans le coma, je suis un miraculé !!!", a-t-il notamment affirmé. Encore en rééducation, Bernard Viatte est désormais impatient de retrouver son village et sa mairie.

18:43 - Pourquoi les enfants sont-ils de petits contaminateurs ? Plusieurs explications ont été avancées par l’infectiologue Robert Cohen suite à sa récente étude, comme l’indique Europe 1. Tout d’abord, les enfants auraient moins de récepteurs du virus dans les muqueuses nasales. De plus, ils pourraient être immunisés en ayant croisé d’autres coronavirus (ce qu’on appelle l’immunité croisée). Enfin, Europe 1 rapporte qu’ils seraient moins contaminants grâce à leur petite taille, qui leur évite l’envoi de postillons vers les adultes.

18:25 - Les enfants, très faible source de contagion au coronavirus Une nouvelle étude, menée en Île-de-France par le professeur Robert Cohen, vice-président de la Société française de pédiatrie, conclut que les enfants seraient très peu contagieux. Pourtant, comme le rapporte Europe 1, les enfants avaient été présentés comme porteurs et transmetteurs du coronavirus au début de la pandémie. Mais selon les résultats de cette étude, réalisée avec 27 pédiatres d’Île-de-France - l'une des régions les plus touchées par l'épidémie -, seuls 0,6% des 605 enfants étudiés ont été infectés par le coronavirus.

18:09 - La Bretagne enregistre un décès et quatre cas en 24 heures Quatre nouveaux cas de coronavirus, dont trois en Ille-et-Vilaine, ont été identifiés en Bretagne au cours des dernières 24 heures, rapporte Le Télégramme. Le média précise que les patients décédés des suites du Covid-19 sont âgés de 48 à 100 ans. Globalement, la baisse des hospitalisations se poursuit.

16:48 - Du vin pour fabriquer du gel hydroalcoolique Des viticulteurs de Champagne, très touchés par la crise du coronavirus, ont décidé de se séparer d'une partie de leur production pour libérer de l'espace dans leurs caves en vue des prochaines vendanges. Ils vont distiller 2 millions d'hectolitres de vin non vendu destiné à devenir du bioéthanol ou du gel hydroalcoolique. Le procédé a été autorisé par les autorités européennes et est financée sur fonds publics européens.

16:17 - 55% des Français sont prêts à se faire vacciner contre le coronavirus D'après un sondage BVA pour la fondation April, 55% des Français souhaiteraient se faire vacciner contre le Covid-19. Dans un communiqué, la fondation a indiqué que "les plus enclins à se faire vacciner restent les Français âgés de 65 ans et plus (72%), les personnes au revenu mensuel net supérieur à 3000 € (66%) et aussi les diplômés Bac+5 et plus (65%)."

15:39 - Existe-t-il des cas de réinfection au coronavirus ? Ce n’est a priori pas le cas. Si près de 300 personnes ont été testées à nouveau positives une à deux semaines après avoir été considérées comme "guéries" selon les critères retenus par l'OMS, cela ne signifie pas pour autant qu’elles sont ré-infectées. Selon Maria Van Kerkhove, la directrice technique de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), interviewée par la BBC et dont les propos ont été repris par Le Point : "En réalité, lorsque les poumons guérissent, il y reste des cellules mortes présentes à l'intérieur de l'organe. Ces cellules finissent par ressortir par les voies aériennes et ce sont ces fragments de poumon qui rendent le test positif à la PCR. Ce n'est pas du virus encore infectieux, ce n'est pas une réinfection, ce n'est pas une réactivation. Ce sont des cellules créées en phase de guérison qui sont prélevées dans les tests et qui les rendent positifs."

15:20 - La Croix-Rouge s'inquiète d'un éventuel "nationalisme du vaccin" La Croix-Rouge, par la voix de son directeur Santé et Soins, a mis en garde contre le "nationalisme du vaccin (contre le coronavirus, ndlr) qui pourrait émerger dans les prochains mois", s'il venait à être découvert, car le Covid-19 "se nourrit des déterminants sociaux et des faiblesses, de la pauvreté et du mauvais état de santé des populations où qu'elles se trouvent".

15:03 - Un drive de dépistage du coronavirus au CHU de Montpellier A compter de ce jeudi, le CHU de Montpellier ouvre un drive de dépistage du Covid-19. Cette démarche vise à maximiser l'offre de tests sur le territoire montpelliérain tout en préservant la sécurité du personnel soignant. Les dépistages seront effectués sur rendez-vous et sur ordonnance.