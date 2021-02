"DIRECT. Coronavirus : la France toujours sur un plateau malgré les variants ?"

COVID FRANCE. Malgré la propagation des variants du Covid-19 sur le territoire, la France reste sur un plateau - certes élevé - en matière de chiffres.

09:35 - Les variants, 37% des cas en France ? Après avoir analysé 7 000 tests en Ile-de-France, une étude menée par Caroline Gutsmuth révèle que 37% de ces tests seraient porteurs du variants anglais et 2,7 de la version découverte en Afrique du Sud. "Malheureusement, c'est l'évolution qui est prévue. Il y a une courbe qui est exponentielle, ça monte, et début mars, ce sera la souche majoritaire", prédit la biologiste. 09:16 - Vaccination : des créneaux au mois de mars Confrontée à une pénurie de doses, la vaccination en France patine et les rendez-vous de février, pour beaucoup, ont été décalés. Mais ce mardi sur France Info, Olivier Véran a promis que la situation s'arrangerait en mars. "On est complet jusqu'à la fin de février, des créneaux vont être ouverts au mois de mars", a indiqué le ministre de la Santé. 09:08 - Olivier Véran explique pourquoi il s'est fait vacciner Sur le plateau de France Info ce mardi, Olivier Véran est revenu sur sa vaccination, réalisée la veille au centre hospitalier de Melun. "J'avais toujours dit que lorsque je répondrai aux critères pour être vacciné je le ferais", a notamment déclaré le ministre de la Santé. Vaccin contre le Covid-19 : "J'avais toujours dit que lorsque je répondrai aux critères pour être vacciné je le ferais", déclare Olivier Véran, ministre de la Santé



Suivez le direct ????https://t.co/cEwi3c61QM pic.twitter.com/JXzgaGz5Q7 — franceinfo (@franceinfo) February 9, 2021

Lundi 8 février, le dernier bilan de l'épidémie de coronavirus en France, communiqué par Santé publique France, fait état de 4 317 nouveaux cas en 24 heures. Un nombre peu élevé en comparaison aux 19 715 enregistrés la veille, mais qui s'explique par le faible nombre de tests réalisés durant le week-end. Ce bilan des nouvelles contaminations témoigne toutefois d'une stabilité haute, puisqu'il fait état de 30 cas de moins que lundi dernier. Le nombre de décès, quant à lui toujours élevé le lundi, est en légère hausse par rapport à lundi dernier (+ 3). À noter enfin, le solde des hospitalisations est en hausse, avec une progression des nouvelles entrées quotidiennes par rapport à lundi dernier, soit 141 nouvelles hospitalisations et 37 nouvelles admissions en réanimation. Le bilan détaillé :

3 341 365 cas confirmés par PCR (Ehpad compris), soit 4 317 de plus

79 423 décès au total (Ehpad compris), soit 458 de plus

56 040 décès à l'hôpital, soit 458 de plus

28 037 hospitalisations en cours, soit 343 de plus

3363 personnes actuellement en réanimation, soit 91 de plus

233 993 personnes sorties de l'hôpital, soit 1016 de plus

Taux de positivité des tests : 6,4%, soit -0,1 point de moins

NB : les données relatives aux personnes hospitalisées et en réanimation présentées ci-dessus correspondent au nombre de patients en cours de soins et non au cumul depuis le début de l'épidémie. Concernant les évolutions, il faut distinguer le solde 'net', autrement dit l'évolution tenant compte des entrées, mais aussi des sorties et des décès, des nouveaux admis ('brut') présentés juste en dessous.

Santé publique France a publié jeudi dans la soirée, son dernier point épidémiologique hebdomadaire sur l'épidémie de coronavirus dans le pays pour la semaine 04 (du 25 au 31 janvier 2021). Ces points, plus détaillés que les bilans quotidiens délivrés chaque soir, éclairent chaque semaine un peu plus sur la situation sanitaire dans le pays. En résumé, SPF note une "stabilisation du nombre de nouveaux cas confirmés", mais fait remonter les résultats d'une enquête flash sur la propagation des variants du Covid-19, qui concernerait désormais 14% des tests PCR. Les nouvelles admissions en services de réanimation ont augmenté en semaine 4 (+6%). Voici ce qu'il faut retenir de ce point épidémiologique :

La circulation du Covid-19 reste élevée, mais observe une stabilisation en semaine 04 . 143 325 nouveaux cas confirmés ont été comptabilisés en S04, contre 141 732 la semaine dernière, soit +1%. Au niveau des indicateurs, on note un taux de positivité national hebdomadaire des personnes testées de 6,7%, ce qui représente une légère diminution par rapport à la semaine précédente (7,1% en S03, soit -0,4 point). Enfin, le taux d'incidence national (nombre de cas positifs pour 100 000 habitants) est stable : de 211 en semaine 03, il passe à 214 en S04. Les Alpes-Maritimes (453), les Bouches-du-Rhône (396) et le Var (333) restent les départements où le taux d'incidence est le plus élevé.

. 143 325 nouveaux cas confirmés ont été comptabilisés en S04, contre 141 732 la semaine dernière, soit +1%. Au niveau des indicateurs, on note un taux de positivité national hebdomadaire des personnes testées de 6,7%, ce qui représente une légère diminution par rapport à la semaine précédente (7,1% en S03, soit -0,4 point). Enfin, le taux d'incidence national (nombre de cas positifs pour 100 000 habitants) est stable : de 211 en semaine 03, il passe à 214 en S04. Les Alpes-Maritimes (453), les Bouches-du-Rhône (396) et le Var (333) restent les départements où le taux d'incidence est le plus élevé. Concernant la propagation des variants du Covid-19 , Santé publique France s'appuie sur une enquête "flash" menée sur près de 100 000 tests PCR répartis dans 136 laboratoires de 15 régions de France. Sur l'ensemble de ces tests, 14% sont suspectés d'être porteurs des nouvelles souches du coronavirus.

, Santé publique France s'appuie sur une enquête "flash" menée sur près de 100 000 tests PCR répartis dans 136 laboratoires de 15 régions de France. Sur l'ensemble de ces tests, 14% sont suspectés d'être porteurs des nouvelles souches du coronavirus. En milieu hospitalier , on note une stabilisation des nouvelles hospitalisations pour Covid-19, après une augmentation entre les semaines 01 et 03. En semaine 04, 11 117 nouvelles hospitalisations ont été déclarées en S04 contre 11 155 la semaine passée. En revanche, Santé publique France révèle une augmentation des nouvelles admissions en réanimation en S04 avec 1 800 nouveaux patients (contre 1 706 en S03, soit +6%).

, on note une stabilisation des nouvelles hospitalisations pour Covid-19, après une augmentation entre les semaines 01 et 03. En semaine 04, 11 117 nouvelles hospitalisations ont été déclarées en S04 contre 11 155 la semaine passée. En revanche, Santé publique France révèle une augmentation des nouvelles admissions en réanimation en S04 avec 1 800 nouveaux patients (contre 1 706 en S03, soit +6%). Concernant les décès , en semaine 04, le nombre de déclarations de décès survenus au cours d’une hospitalisation a légèrement augmenté, avec 2 288 décès en S04 contre 2 175 en S03, soit +5%. Cette augmentation est plus faible que celle observée entre les semaines 02 et 03 (+21%).

, en semaine 04, le nombre de déclarations de décès survenus au cours d’une hospitalisation a légèrement augmenté, avec 2 288 décès en S04 contre 2 175 en S03, soit +5%. Cette augmentation est plus faible que celle observée entre les semaines 02 et 03 (+21%). Santé publique France a fait remonter les données de l'enquête CoviPrev sur la santé mentale des Français. Sur un panel de 2 000 adultes, cette enquête démontre une baisse de l’adoption systématique de toutes les mesures en lien avec la limitation de l’interaction sociale. La santé mentale des personnes interrogées reste dégradée, avec un maintien à des niveaux élevés des états dépressifs, des états anxieux et des troubles du sommeil.

Suivez l'évolution du coronavirus dans votre commune grâce à la carte ci-dessous. Cliquez sur un département pour afficher la liste des communes. Retrouvez aussi tous les détails sur cette cartographie et le point complet par ville et par département dans notre article sur la carte du Covid en France.

Depuis la mi-octobre, Santé publique France communique les données d'incidence (nombre de cas pour 100 000 habitants) à l'échelle des communes. Les chiffres sont à ce stade communiqués selon une échelle (10 , 20, 50, 150, 250, 500, 1000 cas pour 100 000 habitants). Les données sont exprimées sur une semaine glissante, ce qui signifie qu'elles sont calculés un jour J à partir des tests réalisés entre 3 et 9 jours précédemment. Pour accéder aux informations relatives au coronavirus dans votre commune, saisissez son nom dans le moteur de recherche ou cliquez sur son département d'appartenance dans la carte ci-dessous.

Pour rappel, le taux d'incidence correspond au nombre de nouveaux cas de Covid-19 sur une période d'une semaine, par rapport à la population totale d'un territoire (pays, région, département ou commune). Cet indicateur s'exprime généralement en nombre de cas pour 100 000 habitants. Le taux de dépistage donne quant à lui le nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage du coronavirus sur le nombre total d'habitants, au cours de la période. Il est lui aussi exprimé le plus souvent sur 100 000 habitants. Enfin, le taux de positivité des tests livre le pourcentage de tests positifs au coronavirus, rapporté au nombre total de tests effectués sur la période.

