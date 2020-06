DIRECT. Coronavirus : moins de 1000 personnes en réanimation dans le dernier bilan, la surmortalité très régionalisée

Une étude de l'Insee publiée ce mardi permet de rendre compte de l'effet du Covid-19 sur la mortalité en France. Le ministère de la Santé, quant à lui, a donné le bilan du jour. Moins de 1000 personnes sont actuellement en réanimation en France.

Newsletter Coronavirus Voir un exemple Félicitations ! Vous êtes désormais abonné à notre newsletter.

Nous vous remercions de votre abonnement, vous recevrez prochainement nos newsletters Linternaute. Une erreur est survenue. Veuillez réessayer. Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

L'épidémie de Covid-19 continue de marquer le pas. Le nombre de personnes hospitalisées en état grave en réanimation continue à baisser, le recul est permanent depuis le début du mois avril où le pic avait été atteint avec plus de 7000 patients en état grave (pour une capacité nationale en soins intensifs de l'ordre de 5000 lits avant la crise). Voici les derniers chiffres communiqués par le ministère de la Santé ce mardi 9 juin :

154 591 cas confirmés par PCR (Ehpad compris), soit 403 de plus

(Ehpad compris), soit 403 de plus 37 599 cas confirmés en Ehpad (première mise à jour depuis le 2 juin)

(première mise à jour depuis le 2 juin) 29 296 décès au total (Ehpad compris), soit 87 de plus

soit 87 de plus 18 912 décès à l'hôpital, soit 53 de plus

soit 53 de plus 10 384 décès en Ehpad (première mise à jour depuis le 2 juin)

(première mise à jour depuis le 2 juin) 11 961 hospitalisations en cours, soit 354 de moins

soit 354 de moins 955 personnes actuellement en réanimation, soit 69 de moins

soit 69 de moins 71 506 personnes sorties de l'hôpital, soit 444 de plus

NB : les données relatives aux personnes hospitalisées et en réanimation présentées ci-dessus correspondent au nombre de patients en cours de soins et non au cumul depuis le début de l'épidémie. En cumul, on enregistre 102898 hospitalisations. De même, l'évolution des hospitalisations et des cas en réanimation en 24 heures correspond à des chiffres net, tenant compte des guérisons et des décès. Dans les dernières 24 heures, en brut, 169 hospitalisations de plus ont été enregistrées et 15 admissions en réanimation.

Publiée ce mardi 9 juin, une étude de l'Insee permet de se rendre compte encore davantage de l'impact du coronavirus sur la mortalité en France. Prenant comme point de référence la période située entre le 2 mars et le 19 avril 2020, correspondant au moment où le Covid-19 était le plus virulent sur le territoire, l'institut a effectué des comparaisons avec les mêmes dates des années 2019 à 2015. Résultat, il existe de très importantes disparités entre les régions. Par exemple, la Nouvelle-Aquitaine a connu pendant cette période un excédent de 1% du nombre de décès par rapport à la moyenne de 2019-2015 et la Bretagne 2%. Lorsque l'on compare au niveau national (26%), la différence est flagrante, et devient colossale si l'on prend en exemples l’Île-de-France (+96%) et le Grand Est (+59%), régulièrement citées comme les deux régions les plus touchées, confirmant ainsi ce triste statut. Cette étude de l'Insee révèle par ailleurs l'importance de la densité communale. Autrement dit, plus une ville est dense, plus la mortalité y a été élevée, en moyenne. Des villes densément peuplées comme Saint-Denis (+172%), Mulhouse (+165%), Strasbourg (+111 %) ou Paris (+98 %) payent ainsi un lourd tribut. L'Insee n'a pas relevé de surmortalité cette année dans 15 départements : le Finistère, le Puy-de-Dôme, la Haute-Vienne, la Dordogne, la Corrèze, l'Allier, le Cantal, la Haute-Loire, la Lozère, le Tarn, le Tarn-et-Garonne, l'Ariège, les Hautes-Alpes, les Alpes de Haute Provence, la Haute-Corse et la Guyane.

Une vaste enquête a été ouverte par le parquet de Paris, comme l'a fait savoir ce mardi Rémy Heitz, le procureur de la République de Paris, à l'AFP. Visant notamment les chefs d'"homicides involontaires" ou "mise en danger de la vie d'autrui", il s'agit de mener des investigations sur la gestion critiquée de la crise du coronavirus en France et ainsi répondre aux plaintes reçues par le parquet de Paris pendant le confinement. Mais le but n'est pas de "définir des responsabilités politiques ou administratives", a précisé Rémy Heitz, "mais pour mettre au jour d'éventuelles infractions pénales" de autorités publiques. Les plaintes ayant abouti à cette ouverture d'enquête portaient essentiellement sur la protection au travail et la mise à disposition de masques et de tests. "S'il y a des fautes pénales, ce seront très probablement - c'est une hypothèse - des fautes non intentionnelles. Or la loi fixe des conditions précises pour établir ces délits : elle exige la preuve d'une faute qualifiée qui n'est pas une simple imprudence ou négligence", a détaillé le procureur.

Lire aussi