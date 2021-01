"DIRECT. Coronavirus : un discours de Castex pour annoncer plus de restrictions ?"

Ce jeudi 7 janvier, la présidente de la région Ile-de-France, interrogée sur France Info, a estimé que "l'urgence absolue aujourd'hui, c'est de bloquer la troisième vague qui est en train d'arriver". Pour Valérie Précresse, il est essentiel de "prévenir un troisième confinement" en France. Et de considérer que la stratégie vaccinale du gouvernement avait débouché sur un "naufrage bureaucratique" et une "faillite de l'Etat solitaire". Et d'ajoute : "Les masques, les tests, aujourd'hui les vaccins: c'est la troisième fois que l'Etat veut faire tout tout seul et qu'il fait mal".

11:27 - Un appel à se faire vacciner lancé par des artistes

Pour accélérer un retour à la normale et la réouverture des salles de spectacles, cinémas et lieux de culture, 200 artistes et personnalités, parmi lesquels Macha Méril, Nagui, Julie Gayet, Gérard Jugnot, Arielle Dombasle et Zabou Breitman, appellent solennellement les Français à se faire vacciner, dans une tribune publiée au Parisien. "J'ai signé cette pétition tout simplement parce que j'ai confiance en la médecine. Et surtout j'ai envie qu'on sorte de ce marasme, qu'on puisse ressortir aller au cinéma, au théâtre. J'en ai assez de porter un masque. C'est important que le monde de la culture se mobilise car la situation est de plus en plus inquiétante et l'avenir toujours sombre", explique par exemple Gérard Jugnot.