"DIRECT. Covid 19 en France : 3 082 nouveaux cas, moment charnière pour le coronavirus ?"

CORONAVIRUS FRANCE. Malgré la rentrée scolaire et entrepreneuriale qui s'approche à grands pas, les scientifiques tirent le signal d'alarme. La recrudescence de cas de Covid-19 en France est fulgurante et les indicateurs signalent un boom épidémique imminent.

Les cas quotidiens de contamination au Covid-19 en France sont préoccupants, alors que le pays en termine avec les vacances de l'été. Santé publique France a enregistré 5 413 nouveaux cas sur les dernières 24h, dans son bilan publié lundi 31 août, c'est un peu en baisse par rapport aux deux précédents bilans, mais cela reste très élevé. Voici les principales données sur l'évolution du coronavirus en France communiquées par le ministère de la Santé dans le dernier décompte :

281 025 cas confirmés par PCR (Ehpad compris), soit 3 082 de plus

(Ehpad compris), soit 3 082 de plus 30 635 décès au total , (Ehpad compris), soit 29 de plus

, (Ehpad compris), soit 29 de plus 20 128 décès à l'hôpital , soit 29 de plus

, soit 29 de plus 4 582 hospitalisations en cours, soit 5 de plus

en cours, soit 5 de plus 409 personnes actuellement en réanimation , soit 7 de plus

, soit 7 de plus Taux de positivité des tests : 4,2%, soit 0,1 point de plus

357 clusters en cours d’investigation hors Ehpad, soit 11 de plus

hors Ehpad, soit 11 de plus 57 départements en vulnérabilité, soit 4 de plus.

NB : les données relatives aux personnes hospitalisées et en réanimation présentées ci-dessus correspondent au nombre de patients en cours de soins et non au cumul depuis le début de l'épidémie.

L'épidémie de Covid en France continue de s'intensifier , avec des milliers de cas de contaminations quotidiens, et la détection de nombreux nouveaux clusters. 21 départements sont placés en vigilance rouge. Voir le dernier bilan complet sur le Covid.

, avec des milliers de cas de contaminations quotidiens, et la détection de nombreux nouveaux clusters. 21 départements sont placés en vigilance rouge. Voir le dernier bilan complet sur le Covid. Vers une hausse des contaminations avec la rentrée ? Alors que certains indicateurs de la propagation du coronavirus sont préoccupants, le pays relance ses activités économiques et en termine avec les vacances. Plus de 860 000 enseignants ont repris leur travail ce lundi pour préparer la rentrée scolaire. Plusieurs syndicats dénoncent encore un protocole sanitaire trop flou, certains professeurs et experts estiment que les mesures du gouvernement ne sont pas assez strictes pour endiguer les contaminations à l'école. Tout savoir sur la rentrée scolaire 2020.

Alors que certains indicateurs de la propagation du coronavirus sont préoccupants, le pays relance ses activités économiques et en termine avec les vacances. Plus de 860 000 enseignants ont repris leur travail ce lundi pour préparer la rentrée scolaire. Plusieurs syndicats dénoncent encore un protocole sanitaire trop flou, certains professeurs et experts estiment que les mesures du gouvernement ne sont pas assez strictes pour endiguer les contaminations à l'école. Tout savoir sur la rentrée scolaire 2020. Le masque bientôt obligatoire partout ? Le port du masque devient obligatoire dès demain dans les entreprises, dans tous les espaces clos et partagés (en savoir plus sur le masque en entreprise). Selon un sondage Odexa pour France Info et Le Figaro, publié ce lundi, 75% des Français sont favorables à ce que le port du masque soit rendu obligatoire à l'extérieur dans toutes les villes de France.

Santé Publique France rappelle que "bien que restant à des niveaux limités, les indicateurs hospitaliers (nouvelles hospitalisations et admissions en réanimation) sont en augmentation, notamment dans les régions où la circulation virale est la plus intense". Autre élément, la progression de l’incidence est plus marquée chez les jeunes adultes : les experts craignent que les contaminations des publics les plus fragiles, qui vont survenir dans les prochaines semaines après la multiplication des cas contacts, n'entraînent une aggravation de l'épidémie. "L'augmentation des symptômes et l'augmentation du nombre de sujets âgés nous fait avoir un peu peur par rapport à l'avenir", indiquait il y a peu Jean-François Timsit, chef du service de réanimation médicale et infectieuse à l'hôpital Bichat, sur Europe 1. "On peut tout à fait attendre ces montées exponentielles sur le service de santé", disait-il, craignant un pic d'une seconde vague "aux alentours du 1er janvier". Au Parisien, le Pr Lecure, infectiologue dans la même hôpital, se disait aussi inquiet il y a peu : "Si, collectivement, nous ne sommes pas plus vigilants face au virus, je crains un feu d'artifice, aux alentours du 15- 20 septembre. Cela correspond à la fin des vacances, au retour au boulot, aux temps d'incubation et d'évolution vers une forme grave de la maladie", disait-il.

