"DIRECT. Covid-19 : la France dans un moment crucial, vers un boom de l'épidémie ?"

CORONAVIRUS FRANCE. Alors que les enfants s'apprêtent à rentrer en classe et que la plupart des entreprises reprennent le cours de leurs activités, les indicateurs sur la propagation du coronavirus en France sont préoccupants. Faut-il craindre un rebond virulent du Covid ?

10:17 - Des centres de dépistage gratuits à Paris Afin de faire face à la forte demande, des centres de dépistage gratuits au coronavirus sont déployés dès ce lundi devant les mairies d'arrondissement de la capitale. Le but est notamment de désengorger les laboratoires, pris d’assaut. Les personnes qui le souhaitent pourront se rendre dans ces nouveaux centres, sans rendez-vous ni ordonnance, pour effectuer un test PCR. 10:15 - La situation "n'est pas comparable à la situation du mois de mars", selon un expert L'épidémie de coronavirus continue sa progression, mais la situation sanitaire est encore loin d'être celle du printemps, selon Philippe Juvin, chef des urgences de l'hôpital George-Pompidou à Paris. Interrogé sur BFMTV, le médecin a appelé à la prudence sur l'interprétation des chiffres. "L'épidémie est en phase exponentielle, ce qui signifie qu'on a des cas positifs supplémentaires chaque jour et chaque semaine, donc c'est vrai que cela monte, mais aussi parce que l'on teste beaucoup. Ce n'est pas comparable à la situation du mois de mars, car au mois de mars on avait des cas, mais on testait peu", a-t-il indiqué.

Les cas quotidiens de contamination au Covid-19 en France sont préoccupants, alors que le pays en terminent avec les vacances de l'été. Santé Publique France a enregistré 5413 nouveaux cas sur les dernières 24h, dans son bilan publié dimanche 30 août, c'est un peu en baisse par rapport aux deux précédents bilans, mais cela reste très élevé. Voici les principales données sur l'évolution du coronavirus en France communiquées par le ministère de la Santé dans le dernier décompte :

277 943 cas confirmés par PCR (Ehpad compris), soit 5 413 de plus

(Ehpad compris), soit 5 413 de plus 30 606 décès au total , Ehpad compris

, Ehpad compris 20 099 décès à l'hôpital , soit 4 de plus

, soit 4 de plus 10 507 décès en Ehpad

4 535 hospitalisations en cours, soit 5 de plus

en cours, soit 5 de plus 402 personnes actuellement en réanimation , soit 2 de plus

, soit 2 de plus Taux de positivité des tests : 4,3%, soit 0,3 point de plus

346 clusters en cours d’investigation hors Ehpad, soit 33 de plus

hors Ehpad, soit 33 de plus 53 départements en vulnérabilité.

NB : les données relatives aux personnes hospitalisées et en réanimation présentées ci-dessus correspondent au nombre de patients en cours de soins et non au cumul depuis le début de l'épidémie.

Le coronavirus continue de progresser fortement en France et cette progression concerne désormais toutes les régions. Comme chaque fin de semaine, Santé publique France a publié vendredi 28 août un point épidémiologique hebdomadaire sur le Covid-19, plus détaillé que les chiffres livrés au quotidien. Ce point, qui porte sur la semaine 34 (du 17 au 23 août 2020), livre une série d'éléments qui permettent de mieux saisir encore la progression du virus :

Le nombre de nouveaux cas confirmés de Covid-19 augmente. Il est passé de 17 165 en semaine 33 à 26 890 en semaine 34 (soit +57% et 58% pour la seule métropole). Santé publique France note aussi une nette augmentation du nombre de personnes avec des symptômes (+74%) représentant plus de la moitié des cas ainsi qu'une augmentation des nombres de signalements dans les Ehpad. L'établissement public estime que "le temps de doublement du nombre de cas est de 14 jours". "Depuis début juillet (semaine 29), la progression de l’épidémie est exponentielle", conclut Santé publique France.

Il est passé de 17 165 en semaine 33 à 26 890 en semaine 34 (soit +57% et 58% pour la seule métropole). Santé publique France note aussi une nette augmentation du nombre de personnes avec des symptômes (+74%) représentant plus de la moitié des cas ainsi qu'une augmentation des nombres de signalements dans les Ehpad. L'établissement public estime que "le temps de doublement du nombre de cas est de 14 jours". "Depuis début juillet (semaine 29), la progression de l’épidémie est exponentielle", conclut Santé publique France. De nombreux indicateurs sont donc en "forte augmentation". Le taux national d’incidence (nombre de nouveaux cas rapportés à la population) était de 40,1 cas/100 000 habitants et a fortement augmenté par rapport au taux consolidé de la semaine précédente (25,6 cas /100 000 hab. en S33). Le taux de positivité pour SARS-CoV-2 a été estimé à 3,7% contre 3,1% la semaine précédente. En France métropolitaine, le nombre de reproduction est "significativement supérieur à 1", avec un nombre de 1,38, contre 1,34 la semaine précédente. Cela veut dire qu'en moyenne, un malade contamine près de 1,4 personne actuellement.

Le taux national d’incidence (nombre de nouveaux cas rapportés à la population) était de 40,1 cas/100 000 habitants et a fortement augmenté par rapport au taux consolidé de la semaine précédente (25,6 cas /100 000 hab. en S33). Le taux de positivité pour SARS-CoV-2 a été estimé à 3,7% contre 3,1% la semaine précédente. En France métropolitaine, le nombre de reproduction est "significativement supérieur à 1", avec un nombre de 1,38, contre 1,34 la semaine précédente. Cela veut dire qu'en moyenne, un malade contamine près de 1,4 personne actuellement. Cette hausse ne s'explique que partiellement par l'augmentation du nombre de tests. La progression exponentielle de la transmission du virus du SARS-CoV-2 (+58% en S34), dépasse l'augmentation des taux de dépistage (+32%). "Le nombre de personnes testées est en augmentation sensible en S34 (+31%) par rapport à la semaine précédente mais cette augmentation reste inférieure au rythme de progression des cas confirmés", commentent les auteurs du rapport.

La progression exponentielle de la transmission du virus du SARS-CoV-2 (+58% en S34), dépasse l'augmentation des taux de dépistage (+32%). "Le nombre de personnes testées est en augmentation sensible en S34 (+31%) par rapport à la semaine précédente mais cette augmentation reste inférieure au rythme de progression des cas confirmés", commentent les auteurs du rapport. Le virus progresse plus rapidement chez sujets jeunes adultes indique SPF. Le nombre de cas a augmenté dans l’ensemble des classes d’âge, mais l’augmentation était la plus importante chez les 15-44 ans (+67%) et les 45-64 ans (+51%) alors qu'il était de +13% chez les 75 ans et plus. Chez les 20-24 ans l'augmentation était même de +86%. Elle atteignait +65% chez les 25-29 ans.

indique SPF. Le nombre de cas a augmenté dans l’ensemble des classes d’âge, mais l’augmentation était la plus importante chez les 15-44 ans (+67%) et les 45-64 ans (+51%) alors qu'il était de +13% chez les 75 ans et plus. Chez les 20-24 ans l'augmentation était même de +86%. Elle atteignait +65% chez les 25-29 ans. L’augmentation concerne l’ensemble des régions de France métropolitaine et ce "pour la première fois depuis cet été", indique SPF. 14 départements ont une incidence au-dessus du seuil de 50/100 000 habitants et 10 sont classés en niveau vulnérabilité élevé. Le nombre de clusters continue lui aussi de progresser : 192 clusters signalés en S34, 352 (32,1%) sont en cours d’investigation dont 66 (18,9%) en "criticité élevée". Les départements les plus touchés sont ceux qui ont été mentionnés toute la semaine : Bouches-du-Rhône, Alpes Maritimes, Paris...

et ce "pour la première fois depuis cet été", indique SPF. 14 départements ont une incidence au-dessus du seuil de 50/100 000 habitants et 10 sont classés en niveau vulnérabilité élevé. Le nombre de clusters continue lui aussi de progresser : 192 clusters signalés en S34, 352 (32,1%) sont en cours d’investigation dont 66 (18,9%) en "criticité élevée". Les départements les plus touchés sont ceux qui ont été mentionnés toute la semaine : Bouches-du-Rhône, Alpes Maritimes, Paris... Cette progression commence à peser sur les actes médicaux et dans les hôpitaux. Le nombre d’actes SOS Médecins pour suspicion de Covid-19 est passé de 2054 en semaine 33 à 2464 en semaine 34. Le nombre de passages aux urgences pour suspicion de Covid-19 de 2196 à 2498. Le nombre de nouvelles hospitalisations de patients augmente également et passe à 1084 sur une semaine (contre 1008). "Le nombre hebdomadaire de nouvelles hospitalisations pour Covid-19 est en augmentation depuis 5 semaines", résume encore SPF. En réanimation, la hausse est visible également, avec 174 patients admis contre 128 la semaine précédente.

Le nombre d’actes SOS Médecins pour suspicion de Covid-19 est passé de 2054 en semaine 33 à 2464 en semaine 34. Le nombre de passages aux urgences pour suspicion de Covid-19 de 2196 à 2498. Le nombre de nouvelles hospitalisations de patients augmente également et passe à 1084 sur une semaine (contre 1008). "Le nombre hebdomadaire de nouvelles hospitalisations pour Covid-19 est en augmentation depuis 5 semaines", résume encore SPF. En réanimation, la hausse est visible également, avec 174 patients admis contre 128 la semaine précédente. Le nombre de décès liés au Covid continue pour sa part à baisser avec 65 morts contre 97 la semaine précédente (incluant les décès en hospitalisation et en Ehpad). La mortalité toutes causes confondues est en hausse sur la semaine 33 (du 10 au 16 août), notamment chez les personnes âgées de 65 ans ou plus indique SPF qui mentionne néanmoins la canicule comme possible explication.

21 départements sont désormais classés en "zone de circulation active du virus. Voici la liste de ces départements : Paris, Seine-Saint-Denis, Hauts-de-Seine, Essonne, Yvelines, Seine-et-Marne, Val-de-Marne, Val-d'Oise, Bouches-du-Rhône, Rhône, Gironde, Haute-Garonne, Hérault, Gard, Var, Alpes-Maritimes, Sarthe, Guadeloupe, Martinique, Guyane. Dans les 21 départements classés rouges, aucune restriction spécifique n'est généralisée, mais les préfets peuvent au cas par cas prendre des mesures supplémentaires. C'est le cas dans les Bouches-du-Rhône, où les bars et restaurant doivent désormais fermer à 23 heures à Marseille. Dans ces départements, les préfets ne peuvent plus accorder de dérogation pour des rassemblements avec plus de 5000 personnes. Dans ses bilans quotidiens, Santé publique France classe par ailleurs un certain nombre de départements en "vulnérabilité modérée ou élevée". Une carte des taux d'incidence les plus élevés est aussi présentée en bas de notre article.

Santé Publique France est attentif à un indicateur qui permet de suivre l'évolution du Covid-19 en France : le taux d'incidence. Plus solide que le taux de positivité des tests qui donne un aperçu à un instant T, ce taux représente le nombre de nouveaux cas de coronavirus diagnostiqués par test PCR "survenus sur les 7 derniers jours dont les données sont consolidées", rapporté au nombre d’habitants. Le seuil d'alerte a été fixé à 50 pour 100 000 habitants. L’incidence hebdomadaire atteint les 24,2 cas / 100 000 habitants, selon le dernier bilan national du 20 août. La carte ci-dessous rend compte de la situation dans tous les départements français.

