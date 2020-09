"DIRECT. Covid-19 : taux de positivité supérieur à 5%, clusters... Le point en France"

CORONAVIRUS FRANCE. Le taux de positivité des tests a franchit une barre symbolique lundi : celle des 5%. Parallèlement, Santé publique France a annoncé avoir recensé plus de 1 800 clusters depuis le 9 mai. Retrouvez les dernières infos dans notre direct...

CORONAVIRUS EN CHIFFRES. Le dernier bilan du Covid-19 en France fait état de plus de 4000 cas supplémentaires ce lundi 7 septembre. On dénombre 25 décès de plus en 24 heures...

NB : les données relatives aux personnes hospitalisées et en réanimation présentées ci-dessus correspondent au nombre de patients en cours de soins et non au cumul depuis le début de l'épidémie. L'évolution des hospitalisations et des cas en réanimation en 24 heures correspond à des chiffres net, tenant compte des guérisons et des décès. Dans les dernières 24 heures, en brut, 448 hospitalisations de plus ont été enregistrées et 83 admissions en réanimation.

20:47 - Quelle situation en outre-mer ce lundi ? Dans son point quotidien, Santé publique France constate qu'aux Antilles ainsi qu'à La Réunion, les indicateurs épidémiologiques confirment une augmentation de la circulation du coronavirus. En revanche, en Guyane et à Mayotte, où la situation inquiétait grandement au début de la saison estivale, l’épidémie est en régression. Néanmoins, le virus continue de circuler et la vigilance reste de mise.

20:26 - Kylian Mbappé parmi les nouveaux cas de coronavirus Alors que les nouveaux cas de contamination se multiplient depuis une semaine, dans le monde du sport, et plus particulièrement au PSG, il en va de même. Après Neymar, ce lundi soir, on apprend que le jeune prodige français Kylian Mbappé a également été testé positif au coronavirus, selon Téléfoot. Il est le septième joueur du PSG à se retrouver dans cette situation et devrait ainsi manquer le match contre la Croatie mardi.

20:08 - 25 décès enregistrés au cours des dernières 24 heures Le nombre total de morts liées au coronavirus enregistré en France depuis le début de l'épidémie est de 30 726. Au cours des dernières 24 heures, 25 décès ont été rapportés. Tous sont survenus en milieu hospitalier. Dans les Ehpad, le bilan n'est plus quotidien depuis plusieurs mois maintenant. Il reste toutefois régulièrement mis à jour.

19:50 - Plus de 40 000 nouvelles contaminations en une semaine Comme nous vous le disions un peu plus tôt dans ce live, la semaine dernière a été marquée par un bond du nombre de cas de contamination rapportés quotidiennement. Dans son bilan, la Direction générale de la santé estime à 42 673 le nombre de contaminations relevées au cours de la dernière semaine. Pour rappel, ce lundi, 4 203 cas supplémentaires sont rapportés.

19:42 - Plus de 1 800 clusters recensés depuis le 9 mai Dans son bilan quotidien, la Direction générale de la santé a indiqué lundi 7 septembre que depuis le 9 mai dernier, soit deux jours avant le déconfinement, elle a très exactement recensée 1 807 clusters. Ce chiffre intègre ceux découverts dans les Ehpad du pays. Question : où en est-on de cette situation ? La DGS a précisé que parmi les 1 807 évoqués, 1 062 d'entre ont depuis été "clôturés".

19:33 - Le taux de positivité des tests augmente encore Entre samedi et dimanche, le taux de positivité des tests était passé de 4,7% à 4,9%. Ce lundi, une progression de 0,2% est de nouveau observée. Le taux de positivité des tests est désormais de 5,1%.

19:24 - Quels sont les départements en vulnérabilité modérée ? Si leur situation est moins critique que celle des départements classés en situation de vulnérabilité élevée, ceux qui se trouvent en vulnérabilité modérée n'en restent pas moins sous haute-surveillance. Voici les départements classés de la sorte : Ardèche, Ariège, Alpes-de-Haute-Provence, Aube, Aude, Aveyron, Bas-Rhin, Deux-Sèvres, Drôme, Gers, Haut-Rhin, Haute-Loire, Hautes-Pyrénées, Haute-Savoie, Haute-Vienne, Indre et Loire, Ille-et-Vilaine, Isère, Eure-et-Loir, Loire, Loire-Atlantique, Lot-et-Garonne, Lozère, Maine-et-Loire, Marne, Mayenne, Mayotte, Meurthe-et-Moselle, Moselle, Oise, Puy-de-Dôme, Pyrénées-Atlantique, Pyrénées-Orientales, La Réunion, Savoie, Seine-Maritime, Somme, Tarn, Tarn-et-Garonne et Yonne.

19:12 - Quels sont les départements en vulnérabilité élevée ? Ils étaient 62 dimanche, ce lundi, 68 départements se trouvent en situation de vulnérabilité. Ils sont toutefois classés en deux catégories : modérée et élevée. Voici la liste de ceux qui sont en situation de vulnérabilité élevée : Martinique, Guadeloupe (dont Saint-Martin et Saint-Barthélemy), Ain, Alpes-Maritimes, Bouches-du-Rhône, Côte-d’Or, Corse du Sud et Haute-Corse, Essonne, Gard, Gironde, Guyane, Haute-Garonne, Hauts-de-Seine, Hérault, Loiret, Nord, Paris, Pas-de-Calais, Rhône, Sarthe, Seine-et-Marne, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne, Val-d’Oise, Var, Vaucluse et Yvelines.

19:03 - 4 203 nouveaux cas supplémentaires en 24 heures C'est le chiffre qui inquiète le plus depuis près d'une semaine : le nombre de nouveaux cas de coronavirus recensés quotidiennement. Après avoir flirté avec les 7 000 en milieu de semaine dernière, vendredi, les 9 000 cas ont quasiment été atteints. Ce week-end, le chiffre tournait autour des 7 000, mais aujourd'hui, ce sont "seulement" 4 203 cas qui sont rapportés par Santé publique France. Ce qui porte à 328 980 le nombre total de cas recensés en France depuis le début de l'épidémie.

18:51 - Pour le Pr Yves Buisson, réduire la quarantaine pourrait être "extrêmement dangereux pour un cas contact" Depuis ce week-end, la réduction de la quatorzaine est au cœur du débat. Si certains estiment qu'elle pourrait être réduite à cinq ou sept jours, le Pr Yves Buisson, questionné par LCI ce lundi soir, ne partage pas cet avis. Si le membre de l'Académie de médecine estime que "la plupart des malades ne sont plus contagieux" au bout de cinq jours, "et qu'après 8 jours, c'est terminé", ce sont les cas contacts qui lui posent davantage de problème. "Au bout de cinq jours, si le patient [cas contact ndlr.] est toujours sain", cela ne signifierait pas pour autant qu'il n'est pas porteur du virus. Et le professeur de développer : "Il peut en réalité être en phase d'incubation, en phase pré-symptomatique. Il s'agit du moment où il est le plus contagieux, bien qu'il ne présente aucun symptôme." "Le laisser sortir de l'isolement au bout d'une semaine est donc extrêmement dangereux", résume-t-il.

18:32 - La recrudescence des cas de coronavirus, pas uniquement liée à l'augmentation du nombre de tests ? 7 000, voire jusqu'à près de 9 000 nouveaux cas de contamination rapportés quotidiennement. Les derniers chiffres peuvent inquiéter, mais pourraient s'expliquer par l'augmentation du nombre de tests réalisés chaque jour. Car c'est un fait, plus on teste, plus on a de chance de tomber sur des cas positifs, même asymptomatiques. Or Santé publique France a tenu à préciser dimanche soir dans son point quotidien que "si le nombre de patients testés est en augmentation, ceci n’explique pas la hausse des cas observée". Et l'organisme de remarquer : "Depuis début juillet, le nombre de patients dépistés a été multiplié par un peu plus de deux et le nombre de nouveaux cas par 12."