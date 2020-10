"DIRECT. Covid-19 en France : 163 nouveaux morts, nouvelles restrictions ce jeudi"

COVID FRANCE. Plus de 26 000 nouveaux cas ont été enregistrés au cours des dernières 24 heures. La propagation du coronavirus en France se poursuit à un rythme de plus en plus soutenu. Compte tenu de l'évolution épidémique dans de nombreuses villes, les autorités pourraient imposer de nouvelles restrictions.

19:46 - 163 décès de plus déplorer depuis mardi Parmi les nouveaux chiffres dévoilés par Santé publique France, le nombre de morts déplorés au cours des dernières 24 heures. 163 personnes ont perdu la vie à cause du coronavirus entre mardi et mercredi, toutes à l'hôpital. En tout, 34 048 décès liés au Covid-19 (Ehpad compris) ont été rapportés depuis le début de l'épidémie en France. Parmi eux, 23 036 décès sont survenus à l'hôpital. 19:22 - 26 676 nouveaux cas de coronavirus en plus, en 24 heures Santé publique France a révélé son bilan quotidien. Une fois de plus, le nombre de nouveaux de Covid-19 enregistrés en 24 heures est conséquent. Ce mercredi 21 octobre, 26 676 cas de plus sont rapportés. En tout, depuis le début de l'épidémie en France, ce sont désormais 957 421 cas confirmés par PCR (Ehpad compris) qui ont été recensés, pas loin du million donc. 18:52 - La Vendée généralise l'obligation du port du masque dans tout le département La progression de l'épidémie de coronavirus est telle que le préfet de la Vendée a pris une décision radicale ce mercredi 21 octobre. Un arrêté généralisant le port du masque de partout dans le département a en effet été pris. Le masque sera obligatoire à partir du vendredi 23 octobre, minuit. Toutes les personnes âgées de plus de 11 ans sont concernées. La mesure court pour l'heure jusqu'au 12 novembre, minuit également. 18:19 - Un cas de Covid-19 dans un Ehpad à Douai D'après La Voix du Nord, un résident de l'Ehpad Marceline-Desbordes-Valmore, à Douai (Nord), a été contaminé par le Covid-19. En attendant de connaître leurs résultats de tests, les autres résidents ont été placés à l'isolement, à l'intérieur de leurs chambres. 17:31 - Une campagne de dépistage pour les étudiants à Bordeaux L'Agence régionale de santé Nouvelle-Aquitaine invite les étudiants à profiter des vacances de la Toussaint pour se faire tester, alors que les jeunes sont régulièrement cités parmi les tranches d'âge les plus concernées par la recrudescence du Covid-19 en France. Un centre de tests a été installé ce mercredi sur le campus Montaigne Montesquieu et les étudiants peuvent profiter gratuitement sous présentation de leur carte. Le centre est ouvert du lundi au vendredi de 11h à 15 h jusqu'au 6 novembre. 16:55 - Un couvre-feu possible dans le Vaucluse La propagation du coronavirus s'accélère dans le Vaucluse, en Provence-Alpes-Côte d'Azur. D'après l'Agence régionale de santé, le taux d'incidence est de 235 cas pour 100 000 habitants, contre 157 la semaine dernière. 25 clusters sont en cours d'investigation. Comme le souligne France Bleu, au vu de la situation, un couvre-feu pourrait être mis en place à partir de ce samedi 24 octobre. 16:17 - En Normandie, un "renforcement assez net du virus depuis quinze jours" L'accélération de la seconde vague du Covid-19 concerne également la Normandie. L'Agence régionale de santé a alerté ce mercredi sur la dégradation des indicateurs, à l'image du taux d'incidence (nombre de contaminations pour 100 000 habitants, passé de 130 à 180 en une semaine. "Tous ces tests positifs vont mécaniquement se transformer en hospitalisations d'ici à une quinzaine de jours", a déploré Thomas Deroche, le directeur de l'ARS Normandie, qui note plus globalement un "renforcement assez net du virus depuis quinze jours". Pour l'instant, la Normandie échappe, contrairement à Lyon ou Paris, à la déprogrammation d'opérations non-urgentes pour laisser place aux patients Covid. "Notre objectif, c'est de maintenir l'activité non-Covid aussi longtemps que possible", a indiqué Bertrand Dureuil, responsable du pôle Réanimations Anesthésie SAMU CHU de Rouen. 15:46 - A Lyon, l'inquiétude s'intensifie Alors que les effets du couvre-feu devraient se faire sentir dans les deux prochaines semaines, ce décalage pourrait déjà être de trop pour les hôpitaux lyonnais, confrontés à une vague très importante de patients Covid-19. "Les premiers effets du couvre-feu nocturne, on les verra dans 10 jours. Pas sûr qu'à Lyon, on ne puisse attendre jusque-là", a confié un médecin urgentiste de la Croix-Rousse, à Lyon Capitale. Le taux d'occupation des lits de réanimation atteint 94% dans les Hospices civils de Lyon, dont 46% sont des patients touchés par le coronavirus. Les déprogrammations d'opérations non-urgentes sont désormais courantes à Lyon et dans le reste du département du Rhône. 15:21 - La Corse résiste face à la pandémie La Corse a admis 41 patients atteints par le coronavirus dans les établissements hospitaliers. Neuf d'entre eux sont hospitalisés dans les services de réanimation. Depuis le début de l'épidémie de Covid-19 en France, 319 malades ont pu quitter les hôpitaux. 68 décès sont à déplorer pendant ce laps de temps. 14:40 - La Marne en zone de couvre-feu dès la semaine prochaine ? Compte tenu des indicateurs en hausse dans la Marne, le département semble se diriger vers un placement en alerte maximale et devrait donc faire face à la mesure du couvre-feu. "Nous avions un taux d'incidence de 76 il y a quinze jours, de 123 la semaine dernière, là nous sommes à 176, on peut presque tracer la courbe pour les jours à venir", a fait savoir le préfet de la Marne, Pierre N'Gahane, lors d'une conférence de presse. Et d'ajouter : "A moins d'un réel sursaut, si les choses continuent d'évoluer comme cela, la Marne pourrait basculer en zone de couvre-feu dès la fin de la semaine prochaine". 13:54 - Des départements en zone d'alerte maximale dès jeudi Gabriel Gattal, porte-parole du gouvernement, vient d'indiquer lors de la conférence de presse post-conseil des ministres q'"un certain nombre de départements" aller basculer en alerte maximale dès ce jeudi. Les annonces seront faites par Jean Castex lui-même, demain. Il est très probable que des couvre-feux soient également instaurés dans de nouvelles communes de France. 13:32 - Quelle est la situation en Occitanie ? Selon le dernier bilan du Covid-19, en Occitanie, où un couvre-feu a été instauré dans la métropole de Toulouse et Montpellier, le nombre de personnes hospitalisées est de 866, avec 97 nouveaux cas admis dans les dernières 24 heures. 201 patients sont en réanimation, avec 23 nouvelles entrées dans la journée. 736 personnes sont mortes du coronavirus, soit 14 de plus en 24 heures. Par ailleurs, 4455 patients sont sortis de l'hôpital, soit 60 de plus en 24 heures. 12:55 - Nouveau cluster dans un Ehpad de la Sarthe Dans l'Ehpad de La Martinière à Sablé-sur-Sarthe, 25 personnes ont été contaminées par le Covid-19. Quinze résidents et dix membres du personnel ont été infectés par le coronavirus. Ces chiffres ont été communiqués par la direction du Pôle santé Sarthe et Loir (PSSL). 45 soignants seront testés la semaine prochaine. Il en va de même pour les résidents qui ont des symptômes de la maladie. 12:24 - Un nouveau geste barrière A la liste des gestes barrières - lavage de main, distance entre les personnes... - vient désormais s'ajouter l'aération des pièces à vivre. C'est Jérôme Salomon, le directeur général de la santé, qui vante les mérites de cette pratique, qui, réalisée "plusieurs fois par jour, même en hiver", permettrait de réduire la propagation du Covid-19. 12:04 - Alerte en Centre-Val-de-Loire Interrogé ce mercredi matin par France Bleu, le directeur de l'Agence régionale de santé de Centre-Val-de-Loire, Laurent Habert, s'est dit inquiet quant à la situation dans les hôpitaux. Les indicateurs dans la région ne sont pas bons et témoignent d'une accélération de la propagation du Covid-19, avec deux départements particulièrement visés par cette nouvelle alerte sanitaire : l'Indre et le Cher. "La situation est inquiétante", a jugé Laurent Habert.

Dans son dernier bulletin épidémiologique, publié jeudi 15 octobre dans la soirée, Santé publique France rapporte, encore et toujours, une hausse générale des indicateurs liés au Covid-19 pour la semaine 41 (du 5 septembre au 11 octobre 2020). Comme la semaine dernière, le nombre d'hospitalisations et de décès ont augmenté, tout comme le taux de positivité des personnes testées sur cette période. Faits marquants, on observe une explosion des indicateurs et surtout du taux national d'incidence, une très forte augmentation des cas de Covid et des cas-contact, ainsi qu'un retour à la hausse des actes de SOS Médecins pour suspicion de Covid-19 après trois semaines de baisse. Mais bonne nouvelle : le nombre d'admissions en réanimation se stabilise. Voici ce qu'il faut retenir point par point :

Les indicateurs épidémiologiques explosent. Le taux d'incidence en France métropolitaine est passé en S41 à 182 cas pour 100 000 habitants contre 118 en S40 (+54%). En semaine 41, dans tous les départements le taux d’incidence est au-dessus du seuil d’alerte de 50/100 000, excepté pour le Territoire de Belfort et la Charente-Maritime. Le taux de positivité est de 12,3% en S41, il était de 9,2% en S40. On observe également une augmentation sensible du taux de positivité chez les patients avec des symptômes.

SPF note une très forte augmentation du nombre de nouveaux cas et de nouveaux cas-contacts . En semaine 41, 113 240 nouveaux cas confirmés et 316 939 cas-contact ont été identifiés, soit une augmentation, respectivement, de 41% et 45% par rapport à la semaine 40. Cette augmentation du nombre de cas est inégale en fonction des régions, dont les plus concernées sont le Grand Est (+86%), Auvergne-Rhône-Alpes (+67%), les Pays de la Loire (+54%) et les Hauts-de-France (+51%). Elle est inégale également en fonction des tranches d'âge, puisque les 65 ans et plus font l'objet d'un triplement du nombre de cas sur les six dernières semaines.

Le nombre d'actes de SOS Médecins pour suspicion de Covid-19 repart à la hausse , après trois semaines continues de baisse. On note une hausse de 11% des actes entre S40 et S41. Santé publique France fait remarquer que cette hausse est répartie de manière inégale en fonction des régions : Centre-Val de Loire (+26%), Auvergne-Rhône-Alpes (+25%), Ile-de-France (+22%), Grand Est (+18%), Nouvelle-Aquitaine (+11%) et Provence-Alpes-Côte d'Azur (+9%).

Les hospitalisations augmentent, pas, ou très peu, de nouvelles admissions en réanimation. En S41, on recense 5 084 nouvelles hospitalisations déclarées, soit une augmentation de 19% par rapport à S40, particulièrement marquée en Ile-de-France, PACA, Auvergne-Rhône-Alpes et Hauts-de-France. Bonne nouvelle cependant, les admissions en réanimation observe une stabilisation en S41 (+2%), après cinq semaines de hausse continue. Par ailleurs, les passages aux urgences pour suspicion de Covid-19 sont de retour à la hausse en S41 (+23% par rapport à S40) après deux semaines de baisse.

Le nombre hebdomadaire de déclaration de décès survenus au cours d'une hospitalisation pour Covid-19 est en augmentation par rapport à la semaine précédente : 454 en semaine 41 contre 396 en semaine 40.

Nous avons élaboré une carte de synthèse donnant un aperçu de la situation du coronavirus en France, mise à jour au quotidien. Y figurent une série d'indicateurs clés comme les données hospitalières, les décès, les guérisons, mais aussi des statistiques sur la progression du virus comme le taux de positivité des tests, le taux d'incidence, le "R effectif". La classification de chaque département est aussi mentionnée (rouge, alerte renforcée, alerte maximale, en vulnérabilité modérée ou élevée...).

Retrouvez tous les détails sur cette cartographie et le point complet par département dans notre article sur la carte du Covid en France.

