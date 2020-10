"DIRECT. Covid-19 en France : 32 427 nouveaux cas en France en 24 heures, un record"

COVID FRANCE. La France enregistre un nombre important de nouveaux cas avec plus de 32 000 en 24 heures alors que s'amorce un couvre feu dans certaines villes.

NB : les données relatives aux personnes hospitalisées et en réanimation présentées ci-dessus correspondent au nombre de patients en cours de soins et non au cumul depuis le début de l'épidémie. De même, l'évolution des hospitalisations et des cas en réanimation en 24 heures correspond à des chiffres net, tenant compte des guérisons et des décès. Dans les dernières 24 heures, en brut, 986 hospitalisations de plus ont été enregistrées et 175 admissions en réanimation. Les données hospitalières ce samedi sont issues du site Géodes, de Santé publique France.

20:56 - 175 nouvelles entrées en réanimation pour causes de coronavirus Fin du direct - Au cours des dernières 24 heures, 175 nouveaux malades ont été admis dans les services de réanimation, et sur les sept derniers jours, ce sont 1.204 patients qui y ont fait leur entrée. Le ministre de la Santé Olivier Véran a indiqué jeudi que la France disposait d'un total de 5.800 lits de réanimation. Au pic de l'épidémie provoquée par le nouveau coronavirus, en avril, plus de 7.000 malades étaient hospitalisés en réanimation. Le nombre a fortement chuté jusqu'à fin juillet, avant de remonter de manière régulière.

20:27 - Plus de 32 000 nouveaux cas recensés en France, le regain se poursuit Santé publique France a rapporté une situation sanitaire préoccupante, samedi 17 octobre. Selon ses données, 32 427 nouveaux cas de Covid-19 ont été enregistrés dans les dernières 24 heures, un record depuis le début du dépistage massif des Français. Le taux de positivité des tests de dépistage poursuit une hausse continue (augmentation de 0,2 point) et s’élève à 13,1 %. Les derniers chiffres de Santé publique France sont les suivants : 867 197 cas confirmés par PCR (Ehpad compris), soit 32 427 de plus

33392 décès au total (Ehpad compris), soit 89 de plus 22 480 décès à l'hôpital, soit 89 de plus

10 399 hospitalisations en cours, soit 357 de plus

1868 personnes actuellement en réanimation, soit 68 de plus 105 163 personnes sorties de l'hôpital, soit 467 de plus

Taux de positivité des tests : 13,1%, soit 0,2 point de plus

1722 clusters en cours d'investigation, soit 107 de plus

84 départements en vulnérabilité élevée, stable

19:51 - Les tests antigéniques, moins fiables que les PCR ? Présentés par Emmanuel Macron comme une "innovation" dans le dépistage du Covid-19, les tests antigéniques permettent d'obtenir un résultat immédiat, "entre 10 et 30 minutes", selon le ministre de la Santé, Olivier Véran. Pour autant, ce type de test serait moins fiable que les tests PCR. "Quand on fait un test PCR, on amplifie le génome viral. Donc on peut le détecter dès qu'il y en a seulement un peu. Un test antigénique rapide passe par la détection de protéines du virus, mais sans phase d'amplification. S'il y en a peu au départ, on va avoir un signal très faible et on risque de passer à côté de l'infection. Du coup, la proportion de faux négatifs risque d'être plus importante", a expliqué le virologue Yves Gaudin à franceinfo.

18:03 - Les indicateurs des Hauts-de-France Selon le dernier bilan du Covid-19, dans les Hauts-de-France, le taux d'occupation des lits de réanimation au 16 octobre 2020, à l'échelle régionale, était de 40,2%. Le taux de positivité des tests mesuré à la date du 13 octobre 2020 était de 0,0%, soit 0,0 points de plus/moins en 24 heures, alors que le taux d'incidence était de 272,5 cas pour 100 000 habitants, soit 15,0 points de plus/moins en 24 heures. Le R effectif mesuré le 16 octobre 2020 dans la région était de 1,41.

17:32 - Les hospitalisations en augmentation en Bourgogne-Franche-Comté L'Agence régionale de santé a indiqué vendredi que tous les départements de Bourgogne-Franche-Comté ont atteint le seuil d'alerte, à l'exception du Territoire de Belfort. La région affiche un taux d’incidence supérieur à 125 pour 100 000 habitants en population générale et à 100 /100 000 chez les personnes de plus de 65 ans. Les hospitalisations s'élèvent désormais à 30 en moyenne par jour, contre 12 la semaine précédente. Des premiers transferts de patients entre établissements sont intervenus cette semaine.

17:02 - La nouvelle mise à jour du protocole sanitaire est disponible La nouvelle mise à jour du protocole sanitaire est disponible sur le site du ministère du Travail. Il impose toujours le port du masque en entreprise et invite les employeurs à fixer un nombre minimal de jours de télétravail par semaine. Ce "protocole national pour assurer la santé et la sécurité des salariés en entreprise face à l'épidémie du Covid-19" a été mis à jour après l'intervention mercredi du président de la République Emmanuel Macron. Le chef d’État avait encouragé un télétravail "négocié" et l’instauration de "deux à trois jours de télétravail par semaine" dans les entreprises où cela est possible, pour "réduire un peu la pression collective". Il avait précisé qu’il n’entendait pas imposer un télétravail total pour éviter l’isolement des travailleurs.

16:45 - Aggravation alarmante de l'épidémie de Covid en Polynésie française La Polynésie française fait face à "une aggravation brutale de l'épidémie", a estimé vendredi le haut-commissaire de la République, Dominique Sorain, alors que le président du gouvernement local, Edouard Fritch, est à l'isolement après avoir été testé positif au Covid-19 il y a une semaine. Selon la direction locale de la santé, le taux d'incidence, qui décompte le nombre de cas sur 7 jours pour 100.000 habitants, a atteint mercredi 409. Ce niveau le place parmi les plus élevés de France et grimpe même à près de 500 chez les 15-44 ans, alors que le taux de reproduction est désormais de 1,4, soit bien au-dessus de la limite fixée par les scientifiques afin d'éviter une hausse du nombre de cas.

16:23 - Un taux d'incidence de 11,92 % en Normandie Le taux d'incidence est en augmentation en Normandie, rapporte l'Agence régionale de santé. Le nombre de tests positifs pour 100 000 habitants dépasse désormais le seuil d’alerte et atteint 152,75, « ce qui témoigne d’une circulation virale importante », estime l’ARS. Le taux de positivité des tests effectués dépasse également le seuil d’alerte, fixé à 10 %, avec 11,92 %.

15:31 - Occitanie : hausse des prises en charges dans les hôpitaux Dans la région Occitanie, 664 (+11) décès ont été recensés, d’après les dernières données régionales, délivrées le 14 octobre 2020. 164 personnes sont en réanimation, soit 5 patients de plus que la veille. Par ailleurs, 660 hospitalisations (+29) ont été comptabilisées dans la région.

14:52 - Crise sanitaire : Santé publique France alerte sur une diffusion "préoccupante" vers les plus âgés (1/2) D’après Santé publique France, l'épidémie de Covid-19 continue à se diffuser "des plus jeunes vers les plus âgés". Cette propagation est jugée "très préoccupante". Les dernières données hebdomadaires (semaine 41 : du 5 au 11 octobre) rapportent que personnes âgées de 15 à 44 ans sont toujours les plus infectées par le virus, avec 278 nouveaux cas de contamination pour 100 000 habitants, contre 180 pour 100 000 en moyenne toutes tranches d'âge confondues. Or, "les plus fortes augmentations sont observées chez les personnes de plus de 45 ans" : +66% chez les 45-64 ans et +64% pour les 65-74 ans et les personnes âgées d'au moins 75 ans, a détaillé Sophie Vaux, épidémiologiste à Santé publique France.