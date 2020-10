"DIRECT. Covid-19 en France : près de 30 000 cas de plus ce dimanche soir, dernier bilan"

COVID FRANCE. Le dernier bilan du Covid en France ce dimanche soir fait état de près de 30 000 cas de plus. Le Premier ministre Jean Castex a assuré dimanche qu'un avancement du couvre-feu à 20 heures, voire 17 heures, n'était "pas d'actualité"...

17:51 - Plusieurs rassemblements en France, en hommage au professeur Samuel Paty FIN DU DIRECT - Plusieurs manifestations se tiennent un peu partout en France, ce dimanche. C'est le cas place de la République, à Paris, mais également à Lyon, Toulouse, Strasbourg, Nantes, Marseille, Lille ou encore Bordeaux. Les manifestants, parmi lesquels se trouvent plusieurs leaders politiques tels que Jean Castex et Jean-Michel Blanquer, tentent au maximum de respecter les gestes barrière, grâce au port du masque notamment. 16:42 - Des supporters du Lille Olympique Sporting Club manifestent Plusieurs manifestants se sont rassemblés à Lille pour exprimer leur colère, à l'approche du match de football Lille Olympique Sporting Club VS Lens, qui se déroule ce dimanche à 21 heures. Ils ont "manifesté leur déception de ne pas pouvoir assister" à cette rencontre, comme l'indique un internaute sur Twitter. 15:58 - Les bars, à nouveau contraints de fermer à Toulouse Le tribunal administratif avait autorisé la réouverture des bars vendredi à Toulouse, après avoir été saisi par un collectif de professionnels. Le préfet, Étienne Guyot, a de nouveau instauré la fermeture des débits de boissons samedi midi, indique 20 Minutes. À travers un nouvel arrêté préfectoral, il précise quels sont les établissements des 43 communes de la "zone d'alerte maximale", qui "ne peuvent accueillir du public, à toute heure de la journée". 15:02 - Bruno Le Maire : "Les réserves sont là, nous pourrons faire face" Bruno Le Maire a évoqué la crise sanitaire du coronavirus sur France 3 ce dimanche. Il a déclaré : "Nos dispositifs de soutien, ça a marché, l'État a protégé notre économie." Selon le ministre de l'Économie, "les réserves sont là, nous pourrons faire face". Le locataire de Bercy a ajouté : "À ce jour, on a mis 470 milliards d'euros sur la table, depuis mars. Tout n'a pas été dépensé -prêts garantis par l'Etat, exonération de charges...". 14:42 - 28 procès-verbaux à Lille À Lille, 105 policiers et 29 gendarmes ont circulé dans les rues, samedi soir, pour veiller à ce que le couvre-feu soit bien appliqué, indique France Bleu. Si la mesure a été respectée dans l'ensemble, d'après Jean-François Papineau, directeur départemental de la sécurité publique du Nord, 95 personnes ont été contrôlées, et 28 procès verbaux ont été dressés. Par ailleurs, 2 personnes ont été interpellées pour refus d'obtempérer, précisent nos confrères. 14:26 - Un avancement de l'heure du couvre-feu "pas d'actualité" Dans une interview accordée au Journal du Dimanche ce dimanche 18 octobre, le Premier ministre Jean Castex a assuré qu'un avancement de l’heure du couvre-feu, à 20 heures, voire à 17 heures, n’était "pas d’actualité". Il a tout de même précisé qu'"en fonction de l’évolution de l’épidémie, le gouvernement se réserve la possibilité de prendre toute mesure que la situation imposera". 13:53 - L'aide de 150 euros attribuée aux bénéficiaires des APL À l'occasion de son interview auprès du Journal du Dimanche, Jean Castex a assuré que l'aide de 150 euros à destination des personnes les plus précaires concernerait aussi les jeunes bénéficiant des aides au logement ainsi que les étudiants boursiers. Lors de son allocution mercredi 14 octobre, Emmanuel Macron avait annoncé une "aide exceptionnelle de 150 euros plus 100 euros par enfant" pour "les bénéficiaires du RSA et des APL - ce qui touche du coup tous les jeunes très largement, les 18-25 ans". L'entourage du Premier ministre avait ensuite précisé jeudi, que cette aide ne serait attribuée qu'aux bénéficiaires du RSA et de l'allocation de solidarité spécifique, avant la fin de l'année. 13:28 - Bouches-du-Rhône : les règles du port du masque allégées Le nouvel arrêté préfectoral publié ce samedi 17 octobre sur le site de la préfecture des Bouches-du-Rhône, allège les règles du port du masque, remarque Marsactu. Le document indique que le masque, qui était obligatoire de 6 heures à 2 heures sauf rares exceptions, doit désormais être porté dans des situations précises, à savoir "sur les marchés, aux abords des commerces et établissements scolaires (jusqu’à 50 mètres aux alentours), dans les espaces extérieurs des zones commerciales, dans les espaces d’attente pour accéder à un transport en commun terrestre, aérien, fluvial ou maritime". Pour rappel, un couvre-feu a été mis en place dans la métropole d'Aix-Marseille. 13:03 - Manifestations à Paris et Marseille Samedi soir, une manifestation sauvage a été organisée à Paris, pour protester contre la mise en place du couvre-feu. Ces manifestants ont répondu à l'appel du collectif de soignants "Bas les masques", qui s'était manifesté sur les réseaux sociaux. "Tout le monde déteste le couvre-feu", "Liberté", "Travaille, consomme et rentre chez toi", scandaient-ils notamment, d'après France 3. Les forces de l'ordre n'ont pas tardé à intervenir. À Marseille, un rassemblement s'est également tenu, comme le montrent des images sur Twitter. Ce soir à 21h45 à #Marseille Désobéissance totale, tt le monde descend faire la fête &????au #CouvreFeu pic.twitter.com/DpfKp6UAiw — L'infirmier ???? (@Infirmier0) October 17, 2020

Dans son dernier bulletin épidémiologique, publié jeudi 15 octobre dans la soirée, Santé publique France rapporte, encore et toujours, une hausse générale des indicateurs liés au Covid-19 pour la semaine 41 (du 5 septembre au 11 octobre 2020). Comme la semaine dernière, le nombre d'hospitalisations et de décès ont augmenté, tout comme le taux de positivité des personnes testées sur cette période. Faits marquants, on observe une explosion des indicateurs et surtout du taux national d'incidence, une très forte augmentation des cas de Covid et des cas-contact, ainsi qu'un retour à la hausse des actes de SOS Médecins pour suspicion de Covid-19 après trois semaines de baisse. Mais bonne nouvelle : le nombre d'admissions en réanimation se stabilise. Voici ce qu'il faut retenir point par point :

Les indicateurs épidémiologiques explosent. Le taux d'incidence en France métropolitaine est passé en S41 à 182 cas pour 100 000 habitants contre 118 en S40 (+54%). En semaine 41, dans tous les départements le taux d’incidence est au-dessus du seuil d’alerte de 50/100 000, excepté pour le Territoire de Belfort et la Charente-Maritime. Le taux de positivité est de 12,3% en S41, il était de 9,2% en S40. On observe également une augmentation sensible du taux de positivité chez les patients avec des symptômes.

SPF note une très forte augmentation du nombre de nouveaux cas et de nouveaux cas-contacts . En semaine 41, 113 240 nouveaux cas confirmés et 316 939 cas-contact ont été identifiés, soit une augmentation, respectivement, de 41% et 45% par rapport à la semaine 40. Cette augmentation du nombre de cas est inégale en fonction des régions, dont les plus concernées sont le Grand Est (+86%), Auvergne-Rhône-Alpes (+67%), les Pays de la Loire (+54%) et les Hauts-de-France (+51%). Elle est inégale également en fonction des tranches d'âge, puisque les 65 ans et plus font l'objet d'un triplement du nombre de cas sur les six dernières semaines.

Le nombre d'actes de SOS Médecins pour suspicion de Covid-19 repart à la hausse , après trois semaines continues de baisse. On note une hausse de 11% des actes entre S40 et S41. Santé publique France fait remarquer que cette hausse est répartie de manière inégale en fonction des régions : Centre-Val de Loire (+26%), Auvergne-Rhône-Alpes (+25%), Ile-de-France (+22%), Grand Est (+18%), Nouvelle-Aquitaine (+11%) et Provence-Alpes-Côte d'Azur (+9%).

Les hospitalisations augmentent, pas, ou très peu, de nouvelles admissions en réanimation. En S41, on recense 5 084 nouvelles hospitalisations déclarées, soit une augmentation de 19% par rapport à S40, particulièrement marquée en Ile-de-France, PACA, Auvergne-Rhône-Alpes et Hauts-de-France. Bonne nouvelle cependant, les admissions en réanimation observe une stabilisation en S41 (+2%), après cinq semaines de hausse continue. Par ailleurs, les passages aux urgences pour suspicion de Covid-19 sont de retour à la hausse en S41 (+23% par rapport à S40) après deux semaines de baisse.

Le nombre hebdomadaire de déclaration de décès survenus au cours d'une hospitalisation pour Covid-19 est en augmentation par rapport à la semaine précédente : 454 en semaine 41 contre 396 en semaine 40.

Face à la recrudescence de l'épidémie de Covid en France, le premier ministre Jean Castex et plusieurs ministres ont pris la parole, jeudi 15 octobre, pour préciser les mesures annoncées hier soir par Emmanuel Macron. Les restrictions se durcissent donc dans les zones ou le couvre-feu a été décidé, mais aussi partout en France, comme le permet de passage en état d'urgence sanitaire :

Dans les zones concernées par le couvre-feu entre 21h et 6h du matin, certains déplacements resteront autorisés pour des raisons de santé, les motifs professionnels comme le travail de nuit, pour prendre train ou un avion, voir un proche en situation de dépendance ou sortir son animal de compagnie à proximité du domicile. D'autres territoires pourraient se voir imposer un couvre-feu "en cas d'évolution négative de l'épidémie" (voir tous les détail des mesures sur le couvre-feu)

entre 21h et 6h du matin, certains déplacements resteront autorisés pour des raisons de santé, les motifs professionnels comme le travail de nuit, pour prendre train ou un avion, voir un proche en situation de dépendance ou sortir son animal de compagnie à proximité du domicile. D'autres territoires pourraient se voir imposer un couvre-feu "en cas d'évolution négative de l'épidémie" (voir tous les détail des mesures sur le couvre-feu) L'attestation relative au couvre-feu sera disponible sur le site du gouvernement. "Le billet de train ou d'avion vaudra dérogation" (Catsex). Il existe aussi un numéro vert : 0 800 130 00 (voir tous les détails sur l'attestation pour le couvre-feu)

sera disponible sur le site du gouvernement. "Le billet de train ou d'avion vaudra dérogation" (Catsex). Il existe aussi un numéro vert : 0 800 130 00 (voir tous les détails sur l'attestation pour le couvre-feu) Dans tout le pays , "les salles des fêtes seront fermées. Toutes les fêtes privées (mariages, fêtes étudiantes) sont interdites sur l'ensemble du territoire" (Castex).

, "les salles des fêtes seront fermées. Toutes les fêtes privées (mariages, fêtes étudiantes) sont interdites sur l'ensemble du territoire" (Castex). Dans tous les restaurants , "le protocole sanitaire qui a été récemment renforcé et prévoit notamment la limitation à six du nombre de clients par table" devra être respecté et plus seulement dans les zones d'alerte. "Les restaurants devront appliquer la règles des six invités par table et tenir un registre des clients pour faciliter le 'contact tracing'" (Castex).

, "le protocole sanitaire qui a été récemment renforcé et prévoit notamment la limitation à six du nombre de clients par table" devra être respecté et plus seulement dans les zones d'alerte. "Les restaurants devront appliquer la règles des six invités par table et tenir un registre des clients pour faciliter le 'contact tracing'" (Castex). Concernant le télétravail , un nouveau protocole au sein des entreprises devra être mis en place ."Il est demandé aux entreprises de définir un nombre de jours minimal de télétravail par semaine pour les postes qui le permettent, mais aussi d’étaler les heures d’arrivée et de départ. Cela doit faire l’objet d’un dialogue social au sein de l’entreprise et nous souhaitons l’appliquer dès la semaine prochaine" (Borne).

, un nouveau protocole au sein des entreprises devra être mis en place ."Il est demandé aux entreprises de définir un nombre de jours minimal de télétravail par semaine pour les postes qui le permettent, mais aussi d’étaler les heures d’arrivée et de départ. Cela doit faire l’objet d’un dialogue social au sein de l’entreprise et nous souhaitons l’appliquer dès la semaine prochaine" (Borne). Des aides ont été annoncées pour les entreprises, les plus démunis et les soignants. Fonds de solidarité pour les secteurs les plus touchés, prêts garantis par l'Etat prolongés, nouveau régime d'assurance pour les entreprises (Le Maire), mais aussi, pour les jeunes, places de formation en plus, création parcours et contrats d'insertion, le tout en plus de la prime de 150 euros annoncée hier par Emmanuel Macron aux bénéficiaires du RSA et de la somme de 100 euros par enfant (Castex). La deuxième hausse de salaires décidée lors du Ségur de la Santé pour les soignants (93 euros) sera versée "avant la fin de l'année". "Une indemnité compensatrice de congés annuels sera mise en place, allant de 110 à 200 euros brut par jour" (Castex).

pour les entreprises, les plus démunis et les soignants. Fonds de solidarité pour les secteurs les plus touchés, prêts garantis par l'Etat prolongés, nouveau régime d'assurance pour les entreprises (Le Maire), mais aussi, pour les jeunes, places de formation en plus, création parcours et contrats d'insertion, le tout en plus de la prime de 150 euros annoncée hier par Emmanuel Macron aux bénéficiaires du RSA et de la somme de 100 euros par enfant (Castex). La deuxième hausse de salaires décidée lors du Ségur de la Santé pour les soignants (93 euros) sera versée "avant la fin de l'année". "Une indemnité compensatrice de congés annuels sera mise en place, allant de 110 à 200 euros brut par jour" (Castex). De nouveaux tests plus rapides vont arriver. "Nous avons commandé 5 millions de tests antigéniques déjà déployés dans l'ensemble des régions françaises [...]. Au lieu de les envoyer à un laboratoire, on peut faire directement les manipulations sur place [pour un] résultat entre 10 et 30 minutes". La France "est en train de gagner la bataille des délais" en matière de tests. 91% des résultats sont rendus en moins de 48 heures concernant les tests PCR et plus de 90% des cas contact sont contactés dès les premières 24 heure (Véran).

Nous avons élaboré une carte de synthèse donnant un aperçu de la situation du coronavirus en France, mise à jour au quotidien. Y figurent une série d'indicateurs clés comme les données hospitalières, les décès, les guérisons, mais aussi des statistiques sur la progression du virus comme le taux de positivité des tests, le taux d'incidence, le "R effectif". La classification de chaque département est aussi mentionnée (rouge, alerte renforcée, alerte maximale, en vulnérabilité modérée ou élevée...).

Retrouvez tous les détails sur cette cartographie et le point complet par département dans notre article sur la carte du Covid en France.

Si la carte ne s'affiche pas, cliquez ici

