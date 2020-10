"DIRECT. Covid-19 en France : dernier bilan, plus de 10 000 hospitalisations en cours"

COVID FRANCE. Alors que la situation sanitaire continue de se dégrader en France, le dernier bilan de l'épidémie de Covid-19 enregistre plus de 25 000 nouvelles contaminations en 24 heures et plus de 10 000 patients sont actuellement hospitalisés.

CORONAVIRUS. Ce vendredi 16 octobre 2020, le bilan du Covid-19 en France signe le passage d'un nouveau cap avec plus de 10 000 patients désormais hospitalisés. On compte plus de 25 000 cas de plus et 178 décès au total en comparaison du bilan de la veille...

NB : les données relatives aux personnes hospitalisées et en réanimation présentées ci-dessus correspondent au nombre de patients en cours de soins et non au cumul depuis le début de l'épidémie. De même, l'évolution des hospitalisations et des cas en réanimation en 24 heures correspond à des chiffres net, tenant compte des guérisons et des décès. Dans les dernières 24 heures, en brut, 1225 hospitalisations de plus ont été enregistrées et 212 admissions en réanimation. Les données hospitalières ce vendredi ont été extraites du site Géodes.

20:07 - Le cap des 10 000 hospitalisations franchi Selon le dernier bilan de l'épidémie de Covid-19 en France, 10 021 se trouvent actuellement hospitalisés, dont 416 nouvelles admissions enregistrées dans les dernières 24 heures. 1 791 patients se trouvent en réanimation, dont 416 nouvelles entrées.

19:46 - Déprogrammation des interventions en Auvergne-Rhône-Alpes Alors que la progression du Covid-19 s'est intensifiée en Auvergne-Rhône-Alpes, l'Agence régionale de santé a demandé aux établissements publics et privés de santé de la Loire, du Rhône et de l'Isère de déprogrammer les interventions non-urgentes à compter de ce lundi et pour 15 jours.

19:31 - Occitanie : hausse des prises en charges dans les hôpitaux Dans la région Occitanie, 664 (+11) décès ont été recensés, d’après les dernières données régionales, délivrées le 14 octobre 2020. 164 personnes sont en réanimation, soit 5 patients de plus que la veille. Par ailleurs, 660 hospitalisations (+29) ont été comptabilisées dans la région.

19:16 - Les tests antigéniques, moins fiables que les PCR ? Présentés par Emmanuel Macron comme une "innovation" dans le dépistage du Covid-19, les tests antigéniques permettent d'obtenir un résultat immédiat, "entre 10 et 30 minutes", selon le ministre de la Santé, Olivier Véran. Pour autant, ce type de test serait moins fiable que les tests PCR. "Quand on fait un test PCR, on amplifie le génome viral. Donc on peut le détecter dès qu'il y en a seulement un peu. Un test antigénique rapide passe par la détection de protéines du virus, mais sans phase d'amplification. S'il y en a peu au départ, on va avoir un signal très faible et on risque de passer à côté de l'infection. Du coup, la proportion de faux négatifs risque d'être plus importante", a expliqué le virologue Yves Gaudin à franceinfo.

19:02 - La situation se dégrade "très rapidement" en Occitanie Dans une interview accordée à La Dépêche, le directeur de l'Agence régionale de santé Occitanie, Pierre Ricordeau, a fait part de son inquiétude concernant la progression de l'épidémie de Covid-19 dans la région. "Ce qui est inquiétant, c’est que la situation sanitaire s’est dégradée très rapidement ces derniers jours, qui plus est sur l’ensemble du territoire régional. Tous les départements d’Occitanie ont dépassé le seuil d’alerte, a-t-il expliqué, précisant que l'ARS avait enregistré 6 000 cas de coronavirus le mois précédent, et que "ce chiffre a doublé".

18:45 - Le Calvados passe en zone d'alerte renforcée Le préfet du Calvados, Philippe Court, a annoncé ce vendredi que le département est passé en zone d'alerte renforcée en raison de la circulation active du Covid-19. Selon les dernières données de l'Agence régionale de Santé, le taux d'incidence dans le Calvados est passé à 155 cas de coronavirus pour 100 000 habitants, soit un taux supérieur à celui de la région (147/100 000 habitants).

18:25 - "On a besoin que la population nous aide", estime un soignant Alors que le Premier ministre Jean Castex était en visite au CHU de Lille ce vendredi 16 octobre, les représentants de la CGT ont fait part d’"un mal profond" et de la peur de ne pas être "en capacité d'encaisser" la deuxième vague de l’épidémie de coronavirus. "On a besoin que la population nous aide", a déclaré Arnaud Scherpereel, chef du pôle cardiologie vasculaire au CHU de Lille. Il souligne que ses équipes sont actuellement "un peu à la rupture" après avoir géré "un flux de patients énorme" jusque dans l'été.

18:14 - Pourquoi la réouverture de lits n’était pas une priorité ? Le ministre de la Santé Olivier Véran a indiqué, jeudi 15 octobre, qu’il ne serait pas judicieux d’ouvrir des lits "à l’infini", notamment pour des raisons de formation. Patrick Goldstein, chef des urgences de Lille, a fait remarquer que former un réanimateur "ne se fait pas en une semaine". Olivier Véran avait de son côté précisé qu’un anesthésiste réanimateur, "c’est 11 ans de formation". "Ouvrir des lits en réanimation c'est un constat d'échec. Ca veut dire qu'on n'a pas su prévenir", a souligné M. Castex.

17:58 - Dépistage : des labos vétérinaires ont déjà réalisé plus de 1 000 tests au coronavirus depuis le mois d’août Les laboratoires vétérinaires épaulent leurs confrères en biologie médicale et peuvent recevoir des échantillons “humains” pour détecter des traces du Covid-19. Une aide précieuse alors que les laboratoires classiques font face à une saturation de leurs services. Soixante à 65% des laboratoires départementaux d'analyse (LDA) analysent donc des tests : "41% d'entre eux ont réalisé plus de 1.000 tests au mois d'août", a précisé la Direction générale de la santé.

17:42 - La nouvelle mise à jour du protocole sanitaire est disponible La nouvelle mise à jour du protocole sanitaire est disponible sur le site du ministère du Travail. Il impose toujours le port du masque en entreprise et invite les employeurs à fixer un nombre minimal de jours de télétravail par semaine. Ce "protocole national pour assurer la santé et la sécurité des salariés en entreprise face à l'épidémie du Covid-19" a été mis à jour après l'intervention mercredi du président de la République Emmanuel Macron. Le chef d’État avait encouragé un télétravail "négocié" et l’instauration de "deux à trois jours de télétravail par semaine" dans les entreprises où cela est possible, pour "réduire un peu la pression collective". Il avait précisé qu’il n’entendait pas imposer un télétravail total pour éviter l’isolement des travailleurs.

17:39 - Jean-Luc Mélenchon publie les sources de Santé Publique France en réponse à Olivier Véran "Bienvenue en Absurdie", avait écrit Jean-Luc Mélenchon après l’annonce de l’instauration d’un couvre-feu, en vigueur dans plusieurs villes dès ce soir à minuit. "60% des contaminations ont lieu au travail ou à l'école ou à l'université entre 8h et 19h. Mais Macron interdit les sorties au bar et au restau entre 20h et 6h", avait-il ajouté dans son post Twitter. Le ministre de la Santé Olivier Véran avait alors contredit le chef de la France insoumise : "60% des clusters, ça signifie 10% des contaminations identifiées. Vous confondez clusters et diagnostics. Dommage de polémiquer à l'heure où nous voulons préserver l'éducation, sauvegarder les emplois, et lutter efficacement contre cette épidémie dans l'intérêt des Français", avait écrit le ministre sur Twitter. En réponse, Jean-Luc Mélenchon a publié vendredi le tableau des clusters, diffusé par Santé publique France. "Pour ceux qui veulent faire douter de mes chiffres sur les lieux de contamination : leur source est le tableau de Santé publique France", a-t-il écrit en légende. Pour ceux qui veulent faire douter de mes chiffres sur les lieux de contamination : leur source est le tableau de Santé publique France. pic.twitter.com/sXbvAPmaJa — Jean-Luc Mélenchon (@JLMelenchon) October 16, 2020

17:28 - Nette hausse des hospitalisations en Auvergne-Rhône-Alpes D’après les dernières données régionales, datées du 14 octobre 2020, 1 432 hospitalisations étaient en cours en Auvergne-Rhône-Alpes (+90). 2 062 (+14) victimes ont été recensées dans la région. 237 patients ont été pris en charge dans les services de réanimation, soit 13 supplémentaires par rapport à la veille.

17:17 - Crise sanitaire : Santé publique France alerte sur une diffusion "préoccupante" vers les plus âgés (2/2) D’après Sophie Vaux, épidémiologiste à Santé publique France, “on observe une diffusion de l'épidémie des plus jeunes vers les plus âgés (...) C'est vraiment dans ces tranches d'âge là que depuis six semaines on a les augmentations les plus importantes". Cette tendance est confirmée par la "nette augmentation du nombre de cas" dans les Ehpad, qui "concerne toutes les régions".

17:09 - Dépistage : pourquoi les labos vétérinaires représentent une aide précieuse ? Pour soulager leurs homologues de biologie médicale, les laboratoires vétérinaires reçoivent également des échantillons “humains” à analyser pour détecter d’éventuelles traces de Covid-19. "Soixante à 65% des laboratoires départementaux d'analyse (LDA) sont mobilisés", selon une récente enquête de l'ADILVA (Association française des directeurs et cadres des laboratoires vétérinaires publics d'analyses).

16:57 - Crise sanitaire : Santé publique France alerte sur une diffusion "préoccupante" vers les plus âgés (1/2) D’après Santé publique France, l'épidémie de Covid-19 continue à se diffuser "des plus jeunes vers les plus âgés", observe l’agence vendredi 15 octobre. Cette propagation est jugée "très préoccupante". Les dernières données hebdomadaires (semaine 41 : du 5 au 11 octobre) rapportent que personnes âgées de 15 à 44 ans sont toujours les plus infectées par le virus, avec 278 nouveaux cas de contamination pour 100 000 habitants, contre 180 pour 100 000 en moyenne toutes tranches d'âge confondues. Or, "les plus fortes augmentations sont observées chez les personnes de plus de 45 ans" : +66% chez les 45-64 ans et +64% pour les 65-74 ans et les personnes âgées d'au moins 75 ans, a détaillé Sophie Vaux, épidémiologiste à Santé publique France.

16:47 - Pfizer prévoit de demander l'autorisation pour son vaccin fin novembre Le géant pharmaceutique américain Pfizer a annoncé qu’il entendait demander une autorisation d'urgence pour son vaccin contre la Covid-19 auprès des autorités américaines dès la troisième semaine de novembre, a indiqué vendredi son PDG. "Permettez-moi d'être clair, en supposant que les données soient positives, Pfizer demandera une autorisation d'utilisation d'urgence aux Etats-Unis peu après que l'étape de sécurité aura été franchie, au cours de la troisième semaine de novembre", a déclaré Albert Bourla dans une lettre ouverte publiée sur les réseaux sociaux.

16:41 - Covid-19 : douze sénateurs testés positifs Douze sénateurs ont été testés positifs au Covid-19, d’après des sources concordantes au palais du Luxembourg relayées par franceinfo. Ces nouveaux cas ont été révélés grâce à une campagne de dépistage menée au Sénat mercredi, comprenant des tests PCR et sérologiques. Dans le détail, huit sénateurs, dont trois socialistes et deux centristes, ainsi que quatre collaborateurs ou fonctionnaires ont été contaminés. Au total, une centaine de sénateurs ont effectué un examen pour détecter d’éventuelles traces du virus. Sur les personnes contaminées, un sénateur du Parti socialiste a été hospitalisé. "Une campagne électorale expose les sénateurs au virus et la moitié des sénateurs ont été en campagne pour les élections sénatoriales du 27 septembre dernier", a souligné l'un des présidents de groupe. Une nouvelle campagne de dépistage est prévue la semaine prochaine.

16:31 - Nice : la ville déploie 70 000 tests antigéniques pour une expérimentation Avec un résultat qui tombe en moins de trente minutes chrono, les tests antigéniques contre le Covid-19 sont très attendus. La ville de Nice vient de lancer une expérimentation de ces examens ultra rapides. Prévue sur deux semaines, cette campagne doit déployer 70 000 de ces dispositifs dédiés “pour les personnes symptomatiques ou dans le cadre de dépistages à grande échelle”, a indiqué l’Agence régionale de santé Paca.

16:22 - Dépistage : Santé publique France note une amélioration des délais Le président Emmanuel Macron l’avait rappelé : améliorer les délais est essentiel dans la lutte contre l’épidémie de coronavirus. D’après l’agence Santé publique France, les délais des tests de dépistage tendent à se raccourcir. Après des semaines de "saturation des capacités diagnostiques", le délai moyen entre le début des symptômes et le prélèvement pour un test de dépistage est actuellement de 2,7 jours chez les patients positifs qui présentaient des signes de la maladie. 94% des résultats de tests sont désormais enregistrés dans la base de données Sidep, moins de trois jours après leur réalisation, contre 93% la semaine précédente, 88% celle d'avant et seulement 70% mi-septembre.

16:13 - Taux d’incidence : des chiffres élevés à Saint-Étienne et Lille Le taux d'incidence représente le nombre de personnes infectées sur une semaine, dans une population de 100 000 habitants. Dans les villes de France, d’après Géodes, un outil de surveillance de Santé publique France, la situation sanitaire est la suivante : Le taux d’incidence à Saint-Étienne est de 546,3 pour 100 000

Le taux d’incidence à Lille est de 543,8 pour 100 000

Le taux d’incidence à Grenoble est de 443,4 pour 100 000

Le taux d’incidence à Lyon est de 425,1 pour 100 000

Le taux d’incidence à Paris est de 359,7 pour 100 000

Le taux d’incidence à Rouen est de 274,9 pour 100 000

Le taux d’incidence à Toulouse est de 273,3 pour 100 000

Le taux d’incidence à Clermont est de 264,8 pour 100 000

Le taux d’incidence à Montpellier est de 260,7 pour 100 000

Le taux d’incidence à Marseille est de 244,3 pour 100 000

15:58 - Le médicament Remdesivir a "peu ou pas d'effet" sur la mortalité (OMS) Le médicament antiviral Remdesivir, considéré comme l'un des traitements les plus prometteurs face au Covid-19 et qui avait été administré au président Donald Trump, a "peu ou pas d'effet" sur la mortalité, rapporte une étude de l’OMS. Le traitement "semble n'avoir que peu ou pas d'effet sur les patients hospitalisés pour le Covid-19, si l'on en croit les taux de mortalité, de début de la ventilation ou de durée de l'hospitalisation", détaille cette analyse (portant sur 11.000 personnes dans 30 pays) rendue publique jeudi sur Internet.

15:47 - Plus de 30 000 nouveaux cas recensés en France, le regain se poursuit Santé publique France a rapporté une situation sanitaire préoccupante, jeudi 15 octobre. Selon ses données, 30 621 nouveaux cas de Covid-19 ont été enregistrés dans les dernières 24 heures, un record depuis le début du dépistage massif des Français. Le taux de positivité des tests de dépistage poursuit une hausse continue (augmentation de 0,4 point) et s’élève à 12,6 %. Les derniers chiffres de Santé publique France sont les suivants : 809 684 cas confirmés par PCR (Ehpad compris), soit 30 621 de plus

33 125 décès au total (Ehpad compris), soit 88 de plus

22 269 décès à l'hôpital, soit 88 de plus 9605 hospitalisations en cours, soit 411 de plus

1 750 personnes actuellement en réanimation, soit 77 de plus

104 082 personnes sorties de l'hôpital, soit 669 de plus

Taux de positivité des tests : 12,6%, soit 0,4 point de plus

1 586 clusters en cours d'investigation, soit 70 de plus

84 départements en vulnérabilité élevée, soit 3 de plus

15:31 - Pourquoi les demandes d’hospitalisations sont en hausse ? Comment expliquer la hausse récente des hospitalisations ? D'après Patrick Goldstein, chef des urgences à Lille, lors de la première vague "les tests n'étaient pas là" et les patients venaient dans le service "pour suspicion" de coronavirus. Mais aujourd’hui, ceux qui arrivent à l’hôpital sont bien testés positifs : ils arrivent au "sixième, dixième jour" de maladie, ce qui entraîne une demande d'hospitalisation beaucoup plus forte, a-t-il noté.

15:14 - Le point sur les données clefs de l’épidémie de coronavirus en France (2/2) D’après les dernières données hebdomadaires de Santé publique France, les nouvelles hospitalisations ont bondi de 19% et le nombre de décès de 12%. Le détail ci-dessous : Nombre de nouvelles hospitalisations de patients malades : 5 084 en semaine 41 contre 4 264 en semaine 40, soit une hausse de 19%.

Nombre de nouvelles admissions en réanimation de patients Covid : 910 en semaine 41 contre 983 en semaine 40, soit +une augmentation de 1,9%.

Nombre de décès liés à la maladie (incluant les décès en hospitalisation et décès en EHPA et autres EMS) : 505 en semaine 41 contre 449 en semaine 40, soit une hausse de 12%.