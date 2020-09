DIRECT. Covid-19 en France : Ehpad, nombre de cas... Les tout derniers chiffres

CORONAVIRUS. Au lendemain de la prise de parole d'Olivier Véran, le bilan épidémiologique de SPF a été publié. La situation inquiétante dans Ehpad y est confirmée, tout comme l'augmentation du nombre de cas de Covid-19.

10:09 - 12 décès dans un Ehpad près de Millau Dans l’Aveyron, l’Ehpad Gloriande de Seyverac-d’Aveyron est touché par une vague de contaminations au Covid-19 depuis début septembre. À ce jour, l’Agence régionale de santé confirme le "décès de 12 résidents dont les tests étaient positifs". Parmi les 41 résidents positifs, 4 personnes sont hospitalisées à Rodez au sein du service infectiologie et de l’unité de gériatrie Covid, précise l’ARS. 09:43 - Quelle est la situation en Île-de-France ? A Paris, 362 personnes sont hospitalisées ce jeudi et 1 834 sont décédées à ce jour depuis le début de l'épidémie, soit 4 de plus en 24 heures. En Seine-Saint-Denis, on compte 406 hospitalisations et 1 041 décès (+2). Quant au Val-de-Marne, 314 hospitalisations et 1 250 décès ont été enregistrés : la situation est stable. Les Hauts-de-Seine comptent 516 hospitalisations et 1 130 décès (+2). Dans les Yvelines, 228 hospitalisations et 558 décès (+4) sont à déplorer. Il n'y a pas d'évolution dans le Val-d'Oise où 230 hospitalisations et 756 décès ont été recensés. L'Essonne compte 235 hospitalisations et 561 décès (+0). Enfin, la Seine-et-Marne compte 128 hospitalisations et 723 décès (+0). 09:26 - L'épidémiologiste Catherine Hill s'inquiète de la situation en France Interrogée par Franceinfo, l'épidémiologiste Catherine Hill considère que la situation liée au Covid-19 en France est très inquiétante. Elle prévoit notamment un nouveau pic de l'épidémie dans sept à huit semaines. Evoquant les chiffres des entrées quotidiennes en réanimation, Catherine Hill juge qu'"on en est aujourd'hui à 73 par jour, mais je pense qu'on en sera à 200 par jour dans quelques semaines et à 600 par jour dans sept à huit semaines". Elle déplore par ailleurs le fait que la France "ne cherche pas à trouver les cas asymptomatiques". 09:08 - Douste-Blazy pas convaincu par la stratégie du gouvernement Invité sur l'antenne de RTL, Philippe Douste-Blazy est revenu sur la stratégie du gouvernement en matière de dépistage et de gestion des foyers de contaminations. Et selon l'ancien ministre de la Santé, "la stratégie n'est pas bonne". "Moi, je ne m’occuperais que des clusters (…) Il faut aller très vite sur place, aller au domicile des gens et faire des tests", estime-t-il. Et de prendre l'exemple de Marseille, haut lieu de la recrudescence du Covid-19 : "Il faut immédiatement aller dans les clusters de Marseille, dans les lieux où ça circule (…) Dans les endroits où ça circule, il ne faut pas avoir peur de fermer les restaurants". 08:58 - Une émission de télévision touchée par le Covid Dix jours après sa rentrée, "La quotidienne", émission de la mi-journée sur France 5, va connaître un coup d'arrêt après la découverte d'un cas de Covid-19 parmi l'un des premiers invités de l'année. Cela a pour conséquence la mise à l'isolement pour sept jours de l'ensemble de l'équipe. "Heureusement, notre invité était à trois mètres de nous. Pour limiter les risques, on a déjà agrandi la table et pris un canapé plus long. Et depuis la rentrée, on ne croise personne dans les loges", explique Thomas Isle, le présentateur, au Parisien. 08:51 - Dernier avertissement pour les bars parisiens avant sanction Comme le révèle Le Parisien, la préfecture de police a adressé un dernier message d'avertissement aux bars parisien avant de possibles sanctions, lors d'une réunion ce jeudi avec les représentants syndicaux de la profession. Les autorités ont invité leurs interlocuteurs à davantage respecter et faire respecter les mesures de distanciation. Des injonctions difficilement applicables selon certains. "On ne peut accueillir nos clients qu'à des places assises, sur des tables de dix personnes au maximum, espacées d'un mètre. Et les clients ont interdiction de consommer debout", déplore un participant cité par le quotidien de la capitale. Des fermetures administratives sont envisagées, tout comme la généralisation de la fermeture des établissements à 23 heures.

Santé publique France a publié les derniers chiffres liés à la pandémie de coronavirus jeudi 17 septembre. Le nombre de nouveaux cas détectés a dépassé la barre symbolique des 10 000. 50 décès ont été recensés entre mercredi et jeudi. On fait le point sur la situation :

415 481 cas confirmés par PCR (Ehpad compris), soit 10 593 de plus

42 047 cas en Ehpad (chiffre actualisé le mardi)

31 095 décès au total (Ehpad compris), soit 50 de plus

20 567 décès à l'hôpital, soit 50 de plus

10 528 décès en Ehpad, soit 13 de plus (depuis vendredi)

5 844 hospitalisations, soit 25 de plus

800 personnes en réanimation, soit 3 de moins

90 840 personnes sorties de l'hôpital, soit 505 de plus

Taux de positivité des tests : 5,4, stable

896 clusters en cours d'investigation, soit 34 de plus

87 départements en vulnérabilité, soit 3 de plus que mercredi

NB : les données relatives aux personnes hospitalisées et en réanimation présentées ci-dessus correspondent au nombre de patients en cours de soins et non au cumul depuis le début de l'épidémie. De même, l'évolution des hospitalisations et des cas en réanimation en 24 heures correspond à des chiffres net, tenant compte des guérisons et des décès. Dans les dernières 24 heures, en brut, 599 hospitalisations de plus ont été enregistrées et 81 admissions en réanimation.

A Bordeaux et en Gironde , on retient : la limitation de deux personnes par semaine pour les résidents d'Ehpad, la jauge du nombre de rassemblements abaissée à 1000 personnes, au lieu de 5000 ailleurs, l'interdiction des rassemblements de plus de 10 personnes en extérieur, des soirées étudiantes, des sorties scolaires, des fêtes foraines, des brocantes et vides-greniers et la consommation d'alcool interdite sur la voie publique.

A Marseille et dans les Bouches-du-Rhône , voici les mesures : port du masque obligatoire étendu à 27 communes, limitation des visites dans les Ehpad (1 visite de deux personnes maximum), rassemblements limités à 1 000 personnes, interdiction des fêtes étudiantes, foire internationale de Marseille annulée.

A Lille et dans le Nord de nouvelles mesures ont été imposées par la préfecture, qui a publié un communiqué : annulation de la fête des voisins prévue le 18 septembre dans le département et des Journées européennes du Patrimoine (seulement certaines communes). Par ailleurs, il est recommandé "de reporter ou d'annuler les grands événements rassemblant du public : inaugurations, colloques, assemblées générales, salons professionnels…". Les protocoles sanitaires mis en place pour les braderies, brocantes et vide-greniers ont été réévalués. Enfin, la préfecture recommande d'annuler les événements privés familiaux ou amicaux.

A Rennes, la préfète Michèle Kirry a pris une mesure forte en annonçant la fermeture de tous les bars de la ville à 23 heures. A également été annoncée l'interdiction des rassemblements de plus de 5 000 personnes. "Aucune dérogation ne sera délivrée aux organisateurs qui doivent, par conséquent, veiller à limiter la jauge d'accueil des manifestations", a précisé Michèle Kirry.

42 départements sont désormais classés en "zone de circulation active du virus", comme l'a annoncé Jean Castex le 11 septembre 2020. Les départements nouvellement coloriés en rouge ont été dévoilés dans la soirée par Le Parisien. Il s'agit du Pas-de-Calais, du Maine-et-Loire, de la Loire-Atlantique, de l'Ille-et-Vilaine, des Pyrénées-Atlantiques, du Tarn-et-Garonne, des Pyrénées-Orientales, de l'Aude, de l'Ain, du Puy-de-Dôme, de la Loire, et de l'Isère. La Guyane et Mayotte, en état d'urgence sanitaire jusqu'au 30 octobre, passent aussi en rouge. Les 28 autres départements qui étaient déjà en zone de circulation active sont : Corse-du-Sud, Haute-Corse, Côte-d’Or, Nord, Bas-Rhin, Seine-Maritime, La Réunion, Paris, Seine-Saint-Denis, Hauts-de-Seine, Essonne, Yvelines, Seine-et-Marne, Val-de-Marne, Val-d'Oise, Bouches-du-Rhône, Rhône, Gironde, Haute-Garonne, Hérault, Gard, Var, Alpes-Maritimes, Sarthe, Guadeloupe, Martinique, Guyane.

Dans les départements classés rouges, aucune restriction spécifique n'est généralisée, mais les préfets peuvent au cas par cas prendre des mesures supplémentaires. C'est le cas dans les Bouches-du-Rhône, où les bars et restaurant doivent désormais fermer à 0h30 à Marseille. Dans ces départements, les préfets ne peuvent plus accorder de dérogation pour des rassemblements avec plus de 5 000 personnes. Dans ses bilans quotidiens, Santé publique France classe par ailleurs un certain nombre de départements en "vulnérabilité modérée ou élevée".

Santé Publique France est attentif à un indicateur qui permet de suivre l'évolution du Covid-19 en France : le taux d'incidence. Plus solide que le taux de positivité des tests qui donne un aperçu à un instant T, ce taux représente le nombre de nouveaux cas de coronavirus diagnostiqués par test PCR "survenus sur les 7 derniers jours dont les données sont consolidées", rapporté au nombre d’habitants. Le seuil d'alerte a été fixé à 50 pour 100 000 habitants. La carte ci-dessous rend compte de la situation dans tous les départements français.

Le ministère de la Santé rend compte du "nombre de reproduction" du Covid-19 ou "R effectif", qui est une estimation du nombre moyen de personnes contaminées par un porteur du virus. Santé Publique France précise que "celui-ci est obtenu à partir du nombre quotidien de tests PCR (tests effectués dans le nez) positifs. Son calcul prend en compte plusieurs paramètres, dont le délai moyen d’apparition d’un nouveau cas contaminé par une personne porteuse du virus (appelé intervalle de génération)". Un R inférieur à 1 reflète une diminution du nombre de nouveaux cas (un porteur du virus contamine moins d’une personne, il y a donc moins de cas à la génération suivante) alors qu’un R supérieur à 1 traduit une tendance à l’augmentation du nombre de cas (un porteur du virus contamine plus d’une personne, il y a donc plus de cas à la génération suivante).

Si vous ne voyez pas l'infographie, cliquez ici

