"DIRECT. Covid-19 en France : nouvelle hausse des chiffres, des restrictions attendues"

COVID FRANCE. Avec 163 morts comptabilisés en 24h, les chiffres du Covid-19 en France franchissent une nouvelle étape vers un retour aux standards du printemps, lors du pic épidémique. Ce jeudi, le couvre-feu va s'étendre.

10:12 - "Plus tôt on va reconfiner, moins longtemps ce reconfinement durera" La question du reconfinement se fait de plus en plus insistante, moins d'une semaine après l'instauration du couvre-feu... En tout cas, pour Djillali Annane, chef du service réanimation de l'hôpital Raymond Poincaré, dans les Hauts-de-Seine, il faut y arriver et très vite. "Plus tôt on va reconfiner, moins longtemps ce reconfinement durera", a-t-il déclaré sur LCI ce jeudi matin. Pour rappel, comme l'a indiqué ce jeudi matin Gabriel Attal, le porte-parole du gouvernement, le confinement n'est pas encore envisagé. 09:44 - Annulation du marché de Noël de Strasbourg Alors que Strasbourg devrait passer en zone d'alerte maximale et faire l'objet d'un couvre-feu, la maire de la ville Jeanne Barseghian annonce l'annulation de son traditionnel et emblématique marché de Noël. Des animations auront lieu malgré tout, mais "sans chalets", précise l'élue. 09:34 - Un nouveau geste barrière A la liste des gestes barrières - lavage de main, distance entre les personnes... - vient désormais s'ajouter l'aération des pièces à vivre. C'est Jérôme Salomon, le directeur général de la santé, qui vante les mérites de cette pratique, qui, réalisée "plusieurs fois par jour, même en hiver", permettrait de réduire la propagation du Covid-19. 09:19 - Les Français seront "obligés de refaire un confinement" De l'avis de Martin Blaschier, un reconfinement en France semble inévitable. Interrogé ce jeudi matin sur l'antenne de LCI, le médiatique épidémiologiste juge même qu'"à partir de la semaine prochaine on sera à mon avis obligés de refaire un confinement". Et d'ajouter : "La bonne nouvelle c'est que ça peut être un reconfinement assez court, 15 jours devraient suffire". Martin Blaschier estime par ailleurs qu'un reconfinement qui ne concernait que les personnes à risque "serait quasiment aussi efficace qu'un reconfinement complet", jugeant le couvre-feu pas assez efficace. 09:08 - Un couvre-feu à Clermont-Ferrant ? "Logique" Interrogé par Franceinfo sur la probabilité assez forte d'un couvre-feu instauré à Clermont-Ferrand, compte tenu des indicateurs fortement dégradés dans la ville et le reste de la métropole, le maire de la capitale auvergnate a dit s'attendre à une telle mesure de la part du gouvernement, qui doit faire les annonces ce jeudi à 17h. "Ce serait assez logique, au regard des critères que nous avons dépassés avec toutes les conditions depuis maintenant presque deux semaines", juge Olivier Bianchi. 09:03 - Le couvre-feu respecté ? Pour endiguer la propagation du Covid-19, le couvre-feu a été instauré depuis le week-end dernier dans bon nombre de métropoles françaises. Gabriel Attal, ce jeudi matin sur LCI, a fait le point sur le respect de cette mesure en assurant qu'en moyenne, "1 500 verbalisations" étaient à déplorer "chaque nuit". Sur les neuf métropoles concernées, cela donne un ratio d'un peu plus de 150 verbalisations par nuit.

D'après le bilan de Santé publique France de mercredi, 26 676 nouveaux cas positifs ont été enregistrés en 24 heures. Par ailleurs, 163 personnes sont décédées entre mardi et mercredi, avec un total de 34 048 morts depuis le début de l'épidémie en France.

957 421 cas confirmés par PCR (Ehpad compris), soit 26 676 de plus

34 048 décès au total (Ehpad compris), soit 163 de plus

23 036 décès à l'hôpital, soit 163 de plus

13 185 hospitalisations en cours, soit 727 de plus

2 248 personnes actuellement en réanimation, soit 71 de plus

107 652 personnes sorties de l'hôpital, soit 813 de plus

Taux de positivité des tests : 13,7%, soit 0,1 point de plus

1 852 clusters en cours d'investigation, soit 23 de plus

91 départements en vulnérabilité élevée, stable

NB : les données relatives aux personnes hospitalisées et en réanimation présentées ci-dessus correspondent au nombre de patients en cours de soins et non au cumul depuis le début de l'épidémie. De même, l'évolution des hospitalisations et des cas en réanimation en 24 heures correspond à des chiffres net, tenant compte des guérisons et des décès. Dans les dernières 24 heures, en brut, 1 754 hospitalisations de plus ont été enregistrées et 284 admissions en réanimation.

Dans son dernier bulletin épidémiologique, publié jeudi 15 octobre dans la soirée, Santé publique France rapporte, encore et toujours, une hausse générale des indicateurs liés au Covid-19 pour la semaine 41 (du 5 septembre au 11 octobre 2020). Comme la semaine dernière, le nombre d'hospitalisations et de décès ont augmenté, tout comme le taux de positivité des personnes testées sur cette période. Faits marquants, on observe une explosion des indicateurs et surtout du taux national d'incidence, une très forte augmentation des cas de Covid et des cas-contact, ainsi qu'un retour à la hausse des actes de SOS Médecins pour suspicion de Covid-19 après trois semaines de baisse. Mais bonne nouvelle : le nombre d'admissions en réanimation se stabilise. Voici ce qu'il faut retenir point par point :

Les indicateurs épidémiologiques explosent. Le taux d'incidence en France métropolitaine est passé en S41 à 182 cas pour 100 000 habitants contre 118 en S40 (+54%). En semaine 41, dans tous les départements le taux d’incidence est au-dessus du seuil d’alerte de 50/100 000, excepté pour le Territoire de Belfort et la Charente-Maritime. Le taux de positivité est de 12,3% en S41, il était de 9,2% en S40. On observe également une augmentation sensible du taux de positivité chez les patients avec des symptômes.

Le taux d'incidence en France métropolitaine est passé en S41 à 182 cas pour 100 000 habitants contre 118 en S40 (+54%). En semaine 41, dans tous les départements le taux d’incidence est au-dessus du seuil d’alerte de 50/100 000, excepté pour le Territoire de Belfort et la Charente-Maritime. Le taux de positivité est de 12,3% en S41, il était de 9,2% en S40. On observe également une augmentation sensible du taux de positivité chez les patients avec des symptômes. SPF note une très forte augmentation du nombre de nouveaux cas et de nouveaux cas-contacts . En semaine 41, 113 240 nouveaux cas confirmés et 316 939 cas-contact ont été identifiés, soit une augmentation, respectivement, de 41% et 45% par rapport à la semaine 40. Cette augmentation du nombre de cas est inégale en fonction des régions, dont les plus concernées sont le Grand Est (+86%), Auvergne-Rhône-Alpes (+67%), les Pays de la Loire (+54%) et les Hauts-de-France (+51%). Elle est inégale également en fonction des tranches d'âge, puisque les 65 ans et plus font l'objet d'un triplement du nombre de cas sur les six dernières semaines.

. En semaine 41, 113 240 nouveaux cas confirmés et 316 939 cas-contact ont été identifiés, soit une augmentation, respectivement, de 41% et 45% par rapport à la semaine 40. Cette augmentation du nombre de cas est inégale en fonction des régions, dont les plus concernées sont le Grand Est (+86%), Auvergne-Rhône-Alpes (+67%), les Pays de la Loire (+54%) et les Hauts-de-France (+51%). Elle est inégale également en fonction des tranches d'âge, puisque les 65 ans et plus font l'objet d'un triplement du nombre de cas sur les six dernières semaines. Le nombre d'actes de SOS Médecins pour suspicion de Covid-19 repart à la hausse , après trois semaines continues de baisse. On note une hausse de 11% des actes entre S40 et S41. Santé publique France fait remarquer que cette hausse est répartie de manière inégale en fonction des régions : Centre-Val de Loire (+26%), Auvergne-Rhône-Alpes (+25%), Ile-de-France (+22%), Grand Est (+18%), Nouvelle-Aquitaine (+11%) et Provence-Alpes-Côte d’Azur (+9%).

, après trois semaines continues de baisse. On note une hausse de 11% des actes entre S40 et S41. Santé publique France fait remarquer que cette hausse est répartie de manière inégale en fonction des régions : Centre-Val de Loire (+26%), Auvergne-Rhône-Alpes (+25%), Ile-de-France (+22%), Grand Est (+18%), Nouvelle-Aquitaine (+11%) et Provence-Alpes-Côte d’Azur (+9%). Les hospitalisations augmentent, pas, ou très peu, de nouvelles admissions en réanimation. En S41, on recense 5 084 nouvelles hospitalisations déclarées, soit une augmentation de 19% par rapport à S40, particulièrement marquée en Ile-de-France, PACA, Auvergne-Rhône-Alpes et Hauts-de-France. Bonne nouvelle cependant, les admissions en réanimation observe une stabilisation en S41 (+2%), après cinq semaines de hausse continue. Par ailleurs, les passages aux urgences pour suspicion de Covid-19 sont de retour à la hausse en S41 (+23% par rapport à S40) après deux semaines de baisse.

En S41, on recense 5 084 nouvelles hospitalisations déclarées, soit une augmentation de 19% par rapport à S40, particulièrement marquée en Ile-de-France, PACA, Auvergne-Rhône-Alpes et Hauts-de-France. Bonne nouvelle cependant, les admissions en réanimation observe une stabilisation en S41 (+2%), après cinq semaines de hausse continue. Par ailleurs, les passages aux urgences pour suspicion de Covid-19 sont de retour à la hausse en S41 (+23% par rapport à S40) après deux semaines de baisse. Le nombre hebdomadaire de déclaration de décès survenus au cours d’une hospitalisation pour Covid-19 est en augmentation par rapport à la semaine précédente : 454 en semaine 41 contre 396 en semaine 40.

Nous avons élaboré une carte de synthèse donnant un aperçu de la situation du coronavirus en France, mise à jour au quotidien. Y figurent une série d'indicateurs clés comme les données hospitalières, les décès, les guérisons, mais aussi des statistiques sur la progression du virus comme le taux de positivité des tests, le taux d'incidence, le "R effectif". La classification de chaque département est aussi mentionnée (rouge, alerte renforcée, alerte maximale, en vulnérabilité modérée ou élevée...).

Retrouvez tous les détails sur cette cartographie et le point complet par département dans notre article sur la carte du Covid en France.

Si la carte ne s'affiche pas, cliquez ici

