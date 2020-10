"DIRECT. Covid-19 en France : record de cas et 80 morts en 24h, Lyon en sursis"

COVID FRANCE. Plus de 18 000 infections au coronavirus ont été détectées, mercredi 7 octobre, selon le dernier bilan des autorités sanitaires. 80 morts sont également à déplorer. Après une période d'accélération de l'épidémie, la ville de Lyon pourrait éviter le passage en alerte maximale jeudi, à l'inverse de Paris ou de Marseille.

CORONAVIRUS. On dénombre près de 18 500 nouveaux cas de coronavirus en France dans le bilan communiqué ce mercredi 7 octobre 2020 par Santé publique France. Un nouveau record de tests positifs en 24 heures. Le nombre de décès est aussi élevé, avec 80 morts de plus dans les hôpitaux. Mais le solde des personnes en réanimation baisse pour la première fois depuis plusieurs semaines...

NB : les données relatives aux personnes hospitalisées et en réanimation présentées ci-dessus correspondent au nombre de patients en cours de soins et non au cumul depuis le début de l'épidémie. De même, l'évolution des hospitalisations et des cas en réanimation en 24 heures correspond à des chiffres net, tenant compte des guérisons et des décès. Dans les dernières 24 heures, en brut, 789 hospitalisations de plus ont été enregistrées et 143 admissions en réanimation.

Mercredi 7 octobre, le dernier bilan de Santé publique France affiche un nouveau record des contaminations au coronavirus . Plus de 18 000 nouveaux cas ont été enregistrés en 24 heures. Par ailleurs, 80 personnes sont décédées suite à une contamination entre mardi et mercredi. Le détail des chiffres de l'épidémie :

20:59 - 138 patients ont été hospitalisés en 24 heures 138 personnes ont été prises en charge dans les hôpitaux suite à une infection Covid entre mardi et mercredi. On compte 7 536 patients touchés par l’épidémie dans les établissements français. En 24 heures, 498 personnes sont toutefois sorties de l’hôpital.

20:47 - Dernier bilan : 80 décès en 24 heures 80 nouveaux décès ont été enregistrés ces dernières 24 heures, selon le bilan de Santé publique France publié mercredi soir. Au total, 32 445 décès sont à déplorer depuis le début de l’épidémie dans les hôpitaux et dans les Ehpad.

20:34 - De nouvelles annonces du ministre de la Santé attendues jeudi Questionné ce mercredi soir dans les 20 heures de TF1 et de France 2 sur de possibles nouvelles restrictions en amont des vacances de la Toussaint, Emmanuel Macron affirme qu’Olivier Véran fera des annonces dès demain, face à la circulation du virus qui s’accélère.

20:31 - E. Macron : "On doit aller vers plus de restrictions", dans les endroits les plus touchés par le coronavirus Le président de la République réagit à l'aggravation de l'épidémie de Covid en France, lors de son entretien sur TF1 et France 2. "Dans les endroits où ça circule trop vite, et en particulier chez les personnes âgées, on doit aller vers plus de restrictions, comme celles qu’on a pu connaître dans les Bouches-du-Rhône et dans Paris et la petite couronne", précise-t-il. Cependant, Emmanuel Macron affirme que la "stratégie choisie" par le gouvernement est celle de "responsabiliser nos concitoyens". Il appelle chacun à être "collectivement responsable" et à prendre soin notamment des plus fragiles.

20:25 - Un nouveau record de contaminations enregistré ce mercredi 18 746 nouveaux cas de Covid-19 ont été confirmés mercredi 7 octobre, selon le dernier bilan des autorités sanitaires. Il s’agit là d’un nouveau record de contaminations. Le précédent avait été enregistré le 3 octobre dernier avec 16 972 infections.

20:17 - En pleine crise du Covid-19, les Français font confiance aux soignants Le sondage trimestriel de l'Observatoire de la santé, réalisé par Odoxa pour la Mutuelle nationale des hospitaliers (MNH), franceinfo, Le Figaro Santé et la Chaire Santé de SciencesPo, met en avant la confiance des Français envers le personnel hospitalier : ils sont 92% à faire confiance aux médecins pour soigner la maladie, ce chiffre grimpant même à 96% concernant les infirmières et infirmiers. En revanche, seuls 46% des Français assurent faire confiance au ministère de la Santé. Ce même sondage révèle également l'inquiétude des Français pour les hôpitaux. Ils sont 68% à considérer que les hôpitaux ne sont pas assez pris en compte par les pouvoirs publics et par exemple, 61% des personnes sondées pensent que la qualité des soins fournis va se détériorer.

20:06 - Le nombre de tests de dépistage réalisés est en nette baisse Fait-on face à une baisse de "30%" des tests "depuis une quinzaine de jours", comme l’affirmait Bruno Retailleau, le président du groupe LR au Sénat, ce mercredi matin sur France Inter ? LCI a décortiqué les bilans de Santé publique France et note une baisse incontestable du nombre de tests de dépistage réalisés ces dernières semaines. Les autorités sanitaires observent une diminution depuis la semaine du 21 au 27 septembre, de l’ordre de 20%, puis une baisse de 26% en deux semaines, entre la fin septembre et la mi-octobre.

19:48 - Dernier bilan de l’épidémie en Europe : plus de 6 millions de cas de Covid Plus de 6 millions de personnes ont été infectées par le coronavirus en Europe depuis le début de l’épidémie, selon le dernier bilan de l’AFP, cité par LCI. 237 716 décès ont été enregistrés. La Russie est le pays le plus touché avec plus 1,2 millions de contaminations, avant l’Espagne, la France et le Royaume-Uni. Le nombre de cas ne cesse d’augmenter ces derniers jours avec 543 137 nouvelles infections confirmées ces sept derniers jours contre plus de 431 000 la semaine d’avant. Les décès augmentent également de 17% sur cette période.

19:32 - Des "primes Covid" pour les aides à domicile dans 74 départements La ministre déléguée à l'Autonomie a annoncé que des "primes Covid" allaient être distribuées par au moins 74 départements aux professionnels de l’aide à domicile, selon Le Parisien. La prime sera de 1 000 euros par temps plein et sera versée avant Noël, selon l’annonce d’Emmanuel Macron. La moitié de cette somme sera financée par les conseils départementaux volontaires et l’autre par l’État. Les trois-quarts des départements ont donc pour l’instant accepté de distribuer ces primes.

19:17 - 61% des Français pensent qu’Emmanuel Macron n’a pas été à la hauteur lors de la crise sanitaire Selon un sondage BFMTV réalisé par l’institut Elabe, 61% des Français estiment que le président de la République ne s’est pas montré à la hauteur de la situation face à l’épidémie de coronavirus. Un peu plus de la moitié des cadres pensent le contraire tandis que seuls 21 des ouvriers ont une opinion positive de son action pendant cette crise. 55% des sondés pensent par ailleurs que les décisions prises par Emmanuel Macron pour régler la crise sanitaire n’ont pas été les bonnes.

19:02 - Un cluster détecté dans un hôpital marseillais L’hôpital de La Conception, à Marseille, abrite un foyer épidémique dans son service d'onco-hématologie, où se trouvent des patients particulièrement fragiles. La situation est donc particulièrement inquiétante, comme le détaille le journal La Provence. La contamination de 14 patients et huit soignants a été confirmée.

18:16 - Le mètre de distance insuffisant ? Si parmi les gestes barrières recommandés par les autorités figure celui de se tenir à un mètre de distance les uns des autres, cela pourrait ne pas être suffisant. Une étude du CNRS de Montpellier, en collaboration avec l'université de Princeton aux Etats-Unis, s'est penché sur les gouttelettes projetées par la bouche lorsque l'on s'exprime et potentiellement transporteuses du Covid-19. Les conclusions de cette étude montrent que certains mots projettent davantage de gouttelettes que d'autres et ce plus rapidement. C'est le cas des mots qui commencent par la lettre "P", qui "envoient des jets d'air qui atteignent un mètre en une seconde", selon Simon Mendez, l'un des auteurs de l'étude interrogé par France 3. L'accentuation des mots entre également en ligne de compte. "Un mètre, ce n'est vraiment pas suffisant", tranche Simon Mendez, et de conclure : "Il ne suffit pas de respirer le virus une fois pour être malade. La distance n'est pas pertinente si on ne prend pas en compte le temps et la circulation de l'air dans l'espace".

17:46 - Un cluster dans un campus à Bourges Comme l'indique le Berry Républicain ce mercredi, un foyer de contaminations a été identifié sur le campus du Centre de formations supérieures par apprentissage (CFSA) Hubert-Curien et l'Estacom à Bourges. Dix-neuf étudiants ont été testés positifs au Covid-19. "La plupart étaient asymptomatiques, d'autres légèrement symptomatiques. La situation est maîtrisée, ce n'est pas comme dans un Ehpad où il est question de vie ou de mort", a déclaré Bertrand Moulin, directeur départemental de l'Agence régionale de santé (ARS). L'organisation d'une soirée étudiante pourrait être à l'origine de ces contaminations.

17:17 - Une couverture sanitaire universelle réclamée par l'ONU L'Organisation des Nations unies appelle à l'unité face aux épidémies en plaidant ce mercredi pour une couverture sanitaire universelle. Malgré des coûts plus élevés, cela permettrait une réponse plus efficace, selon l'ONU, face à des épisodes sanitaires comme le Covid-19. L'objectif a été fixé pour 2030 mais selon le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, cette couverture sanitaire universelle "ne peut attendre dix ans".

16:50 - Nouveau cluster dans un Ehpad Les résultats d'une campagne de tests réalisée vendredi dernier dans un Ehpad de Montpellier a rendu son verdict : soixante personnes, 46 résidents et 14 membres du personnel, ont été déclarées positives au Covid-19. Dans cet établissement, un résident est déjà décédé du coronavirus.

16:18 - Le point en Ile-de-France Selon le dernier bilan du Covid en Ile-de-France, le nombre de personnes hospitalisées est de 2 408 patients, avec 252 nouveaux admis dans les dernières 24 heures. 455 malades sont en réanimation, avec 51 nouvelles entrées dans la journée. 8 177 personnes sont mortes du coronavirus, soit 15 de plus en 24 heures et 35 372 sont sorties de l'hôpital soit 188 de plus. Le taux d'occupation des lits de réanimation au 5 octobre 2020, à l'échelle régionale, était de 38,2%. Le taux de positivité des tests mesuré à la date du 3 octobre 2020 était de 0,0%, soit 0,0 points de plus/moins en 24 heures, alors que le taux d'incidence était de 191,7 cas pour 100 000 habitants, soit 4,3 points de plus/moins en 24 heures. Le R effectif mesuré le 2 octobre 2020 dans la région était de 0,99.

15:36 - Combien compte-t-on de clusters en France ? Selon le dernier décompte de Santé publique France, le pays compte 1 336 foyers épidémiques de coronavirus, en cours d’investigation par les autorités de santé. 84 nouveaux clusters ont été identifiées ces dernières 24 heures. En calculant ceux qui ont été clôturés, on arrive à un chiffre total en baisse de 4 points par rapport au précédent bilan.

14:53 - Des signes d'amélioration à Lyon Lyon va-t-elle éviter le passage en alerte maximale ? Les dernières remontées des indicateurs de circulation du Covid-19 dans la ville pourrait le permettre. La situation hospitalière, comme l'indique Lyon Capitale, s'est stabilisée, avec désormais un chiffre similaire concernant les entrées et les sorties. Le taux d'occupation des lits de réanimation par des patients Covid n'augmente plus, il stagne en-dessous de la barre fatidique des 30%. "On est dans un état de plateau. Il n'est pas nécessaire à priori d'augmenter les mesures qui sont déjà prises", confirme le virologue lyonnais Bruno Lina, interrogé par Lyon Capitale.

14:35 - Nouveau centre de dépistage en Seine-et-Marne La ville de Lognes, en Seine-et-Marne, a inauguré un nouveau centre de dépistage du Covid-19 ce mercredi. Pour l'heure, il s'agit d'une opération uniquement réservé au cas contact et aux personnes symptomatiques. A partir du 19 octobre, tout le monde pourra venir se faire tester, à condition d'être muni d'une carte vitale ou d’une attestation de droits de l’Assurance maladie. Les résultats sont promis en 24 heures.

14:10 - L'inégalité hommes-femmes face aux Covid-19 se confirme Pour l'heure, le phénomène est difficile à expliquer, mais les chiffres sont implacables : les hommes meurent plus du Covid-19 que les femmes. Alors que les contaminations touchent les deux sexes à parts égales, les disparités au niveau des décès sont spectaculaires, avec part exemple, en Thaïlande, une mortalité qui concerne 76% d'hommes et 24% de femmes. En France, la différence est moins marquée, mais elle existe malgré tout (59-41).Tout ce que l'on sait, c'est que cela avait été déjà observé lors des épidémies de SARS-CoV-1 en Chine et de MERS-CoV au Moyen-Orient, même si deux hypothèses ont été mises en avant. La première justifie ce phénomène par la présence, chez les femmes, de deux chromosomes X portant les gênes immunitaires, contre un seul chez les hommes. La deuxième met en avant le fait que ces derniers fument plus que les femmes, ce qui accroit les risques pulmonaires également liés au Covid-19.

13:45 - Cluster dans une école de commerce à Nantes Un foyer de contaminations a été identifié à Audencia Nantes, une école de commerce de la ville où on compte 140 cas de Covid-19, comme le révèle Ouest France ce mercredi. Il s'agit d'un des plus importants clusters identifiés dans l'enseignement supérieur.