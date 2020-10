"DIRECT. Covid en France : 109 morts en 24 heures, les hôpitaux de Lyon en alerte"

COVID FRANCE. Selon le dernier bilan de Santé publique France publié ce vendredi, 109 morts du Covid-19 sont à déplorer dans les dernières 24 heures. La barre des 20 000 nouveaux cas a été franchie, avec exactement 20 339 personnes contaminées en 24 heures. Par ailleurs, dans les hôpitaux de Lyon dont la ville a été classée en zone d'alerte maximale, la situation est critique.

CORONAVIRUS. Le dernier bilan du Covid-19 en France, dévoilé ce vendredi soir, est particulièrement mauvais. Après deux jours à plus de 18 000 cas, ce sont 20 000 tests positifs au coronavirus de plus qui sont dénombrés ce soir. Le taux de positivité, en forte progression, dépasse largement le seuil d'alerte de 10% et on déplore plus de 100 décès supplémentaires dans les derniers chiffres...

21:08 - Les déprogrammations vont commencer à Lyon Après le placement de la métropole lyonnaise en zone d’alerte maximale jeudi, le directeur général de l'Agence régionale de santé, Jean-Yves Grall, a annoncé ce vendredi que les déprogrammations d’opérations non-urgentes dans les hôpitaux de Lyon et de la région proche commenceront la semaine prochaine. "Un niveau de déprogrammation de l'ordre de 25 % à 30 % serait utile dès à présent", a-t-il estimé.

20:49 - Quelle est la situation dans le Rhône ? Dans le Rhône, le département de Lyon qui va passer en zone d'alerte maximale ce samedi, le nombre de personnes hospitalisées est de 410 malades, avec 57 nouveaux admis dans les dernières 24 heures, d'après le bilan de Santé publique France publié ce vendredi. 87 patients Covid-19 sont en réanimation, avec 10 nouvelles entrées dans la journée. Concernant les décès, il y en a eu 762, soit 6 en 24 heures. Enfin, 4013 personnes sont sorties de l'hôpital, soit 25 de plus.

20:33 - Olivier Véran débloque 50 millions d’euros pour des lits supplémentaires En déplacement dans le Territoire de Belfort, le ministre de la Santé, Olivier Véran, a annoncé qu’une enveloppe de 50 millions d’euros sera débloquée pour ouvrir 4 000 nouveaux lits d’hospitalisation en France. Ces lits seront ouverts "dès décembre et avant s’il le faut" pour prévenir la saturation dans les hôpitaux face au rebond des cas de Covid-19.

20:12 - Le taux de positivité explose le seuil d'alerte des 10% Le dernier bilan de Santé publique France publié ce vendredi est particulièrement inquiétant, comme l'avait annoncé la Direction générale de la santé (DGS) plus tôt dans la journée. Le taux de positivité explose le seuil d'alerte des 10%, puisqu'il bondit à exactement 10,4%. Ce taux prend donc 0,6 point. Pourtant, il évoluait encore assez faiblement la semaine dernière.

20:02 - 109 morts et plus de 20 000 nouveaux cas Le dernier bilan de Santé publique France enregistre un nouveau record, ce vendredi. La barre symbolique des 20 000 nouveaux cas a été franchie. En effet, pas moins de 691 977 cas ont été confirmés par PCR (Ehpad compris) depuis le début de la crise sanitaire, soit 20 339 de plus en 24 heures. Par ailleurs, il y a eu 32 630 décès au total (Ehpad compris), soit 109 de plus dans les dernières 24 heures. Enfin, 21 798 décès sont à déplorer à l'hôpital, soit 62 de plus - dont 47 en Ehpad, selon nos calculs.

19:44 - Cas positifs de Covid-19 : un nouveau record D'après les informations de la Direction générale de la santé (DGS) relayées par LCI, un nouveau chiffre record va être annoncé concernant les cas positifs de Covid-19, ce vendredi. C'est la première fois que la barre symbolique des 20 000 sera franchie, avec 20 339 nouveaux cas en 24 heures.

19:26 - "Les personnes immigrées sont plus contaminées" Une étude de l'Inserm sur le Covd-19 a été publiée ce vendredi. Selon la directrice de recherche à l'Inserm, Nathalie Bajos, interrogée par Europe 1, cette enquête baptisée Epicov "confirme que les personnes immigrées sont plus contaminées, en particuliers ceux issus d’une immigration non européenne". Nos confrères précisent que les immigrés non européens multiplient les facteurs favorisant la contamination au virus : "ils ont continué à travailler pendant le confinement, vivent le plus souvent dans des grandes villes et dans des logements surpeuplés", est-il indiqué sur le site de la radio française.

19:11 - Les télétravailleurs sujets au mal de dos Selon une étude de Santé publique France publiée ce vendredi, les nouveaux télétravailleurs qui ont été contraints de travailler chez eux en raison de l'épidémie, sont plus sujets au mal de dos. Environ 10% d'entre eux ont développé une lombalgie. "L’incidence de la lombalgie était environ deux fois et demi plus importante chez les travailleurs qui avaient été nouvellement placés en télétravail", cite l'AFP dont le HuffingtonPost se fait l'écho.

18:56 - Dans quel type de logement vivent la majorité des personnes contaminées ? Selon l'étude EpiCov de l'Inserm publiée ce vendredi, les personnes vivant dans un petit logement ou surpeuplé (moins de 18 m2 par personne pour celles qui partagent un logement) sont 2,5 fois plus nombreuses à avoir été testées positives au Covid-19.

18:41 - Quelles populations sont les plus touchées ? D'après une étude de l'Inserm publiée ce vendredi, les personnes résidant dans une grande ville ont plus de risque d'être contaminées par le Covid-19. Les régions où la séroprévalence (le nombre de personnes ayant été exposées au virus dans une population, ndlr) était la plus élevée entre mai et début juin 2020, sont l'Île-de-France (9,2%) et le Grand Est (6,7%). Les régions où la prévalence était la plus faible sont la Bourgogne-Franche-Comté (1,5%), le Centre-Val de Loire et la Normandie (1,9%). Les prévalences étaient très proches dans les aires urbaines de Mulhouse (9%), de Strasbourg (8,8%) et de Paris (9%), et bien plus faibles dans les aires urbaines de Creil (2,8%) et de Marseille (3,6 %). Les personnes vivant dans une commune d'au moins 1 500 habitants par km2 avec un minimum de 50 000 habitants, ont été deux fois plus nombreuses à avoir été positives.

18:26 - Le profil des personnes contaminées Parmi les 128 648 patients hospitalisés pour une infection au Covid-19 depuis le 1er mars, l’âge médian est de 71 ans et 53 % sont des hommes, rapporte Santé publique France. Sur les 21 580 patients décédés des suites du coronavirus, 71 % étaient âgés de 75 ans et plus, et 59 % étaient des hommes.

18:12 - La situation en Outre-mer Selon le dernier bilan de l’épidémie de Covid-19, 323 personnes sont toujours hospitalisées en Outre-mer, dont 64 en réanimation. La Guadeloupe compte à elle seule 198 hospitalisations, contre 48 à La Réunion, 42 en Martinique, 24 en Guyane et 11 à Mayotte.

18:01 - Le métro plus sûr que les bars ? Au micro de franceinfo, Yazdan Yazdanpanah, chef du service des maladies infectieuses à l'hôpital Bichat (Paris), membre du Conseil scientifique, est revenu sur le risque de transmission du Covid-19 dans les transports en commun par rapport aux bars. "Je ne dis pas qu'il n'y a pas de transmission dans le métro, mais au niveau des bars et des restaurants, on va boire, on va manger. Donc on enlève le masque. Et puis on est face à face, on parle, etc. Donc, le fait est qu'il y a un risque de transmission un peu plus important", a-t-il expliqué.

17:49 - Hausse des réanimations à Marseille À Marseille, alors que le nombre d’hospitalisations est en diminution, avec 163 patients pris en charge pour une infection au Covid-19, soit trois personnes de moins en 24 heures, le nombre de réanimation est, lui, en augmentation. Au total, 45 patients sont toujours pris en charge pour une forme grave de la maladie, avec deux nouvelles admissions en 24 heures.

17:40 - Quelles professions sont les plus touchées ? Selon une étude de l’Inserm, publiée ce vendredi, les catégories professionnelles les plus touchées par le Covid-19 sont les employés non-qualifiés (14 %), les ouvriers qualifiés (16 %) et les ouvriers non-qualifiés (17 %). Les cadres et professions intellectuelles supérieures ne représentent que 5 % des contaminations. Une disparité qui s’explique par des conditions de travail différentes, les cadres ayant pu plus majoritairement, par exemple, être en télétravail.

17:31 - Un taux de reproduction de 1,06 en Auvergne-Rhône-Alpes En Auvergne-Rhône-Alpes, le taux de reproduction du Covid-19 (R effectif) mesuré le 2 octobre s’établit à 1,06. De son côté, le taux d'incidence en date du 5 octobre est de 156,4 cas pour 100 000 habitants, soit 15,5 points de plus en 24 heures.

17:18 - Le point sur les passages aux urgences En semaine 40 (du 28 septembre au 4 octobre), 4 382 passages aux urgences pour suspicion de Covid-19 ont été rapportés, soit un bilan en baisse pour la 2e semaine consécutive. Cette diminution a été observée dans toutes les régions à l’exception de la Nouvelle-Aquitaine et de l’Auvergne-Rhône-Alpes (respectivement plus +11 %, soit +20 passages, et +85 % soit +11 passages).

17:05 - Des déprogrammations en Île-de-France ? Contrairement à la métropole lilloise, où la déprogrammation des opérations non-urgentes a été annoncée, en Île-de-France, "pour l’instant, on s’interdit de déprogrammer les autres patients", a expliqué à Ouest-France Frédéric Adnet, chef du service des urgences de l’hôpital Avicenne et directeur médical du Samu de Seine-Saint-Denis. Ce dernier s’y prépare toutefois : "Il le faudra. On sait qu’on n’aura pas les renforts des soignants de la province, qu’on ne pourra pas faire de transferts dans d’autres régions."

16:56 - Le bilan des décès dans les Hauts-de-France Depuis le début de l’épidémie, 2 065 personnes sont décédées des suites d’une infection au Covid-19 dans les Hauts-de-France, soit six de plus enregistrées en 24 heures, selon le dernier bilan.

16:45 - Le nombre de clusters en Ehpad Sur l’ensemble des clusters de Covid-19 identifiés en semaine 40 (du 28 septembre au 4 octobre), le nombre de clusters s’établit à 84 signalés dans les Ehpad, contre 97 la semaine précédente, indique Santé publique France. La majorité de ces foyers de coronavirus (70 %) comportait plus de 5 cas (13 en moyenne par cluster). Les régions Occitanie et Provence-Alpes-Côte d’Azur comptabilisaient respectivement 26 % et 19 % des clusters en cours d’investigation en Ehpad.

16:33 - Le "phénomène festif" responsable de la contamination des jeunes ? Interrogé sur la recrudescence des cas de Covid-19, l’épidémiologiste et spécialiste en santé publique, Martin Blachier, a souligné auprès de L’Obs que "le virus circule 4 à 5 fois plus chez les 20-30 ans que dans les autres classes d’âge". "Le phénomène festif chez les jeunes relance l’épidémie, c’est certain (…) on ne peut pas interdire aux jeunes de faire la fête. (…) Pour les soirées privées et particulièrement étudiantes, il n’y a que la communication qui est possible. Il faut leur expliquer que s’ils font des fêtes, ils doivent éviter d’être plus de 20 à 30, se limiter à un nombre raisonnable.", a-t-il estimé.

16:22 - 2 506 patients hospitalisés en Île-de-France Selon le dernier bilan de l’épidémie de Covid-19, en Île-de-France, 2 506 personnes sont toujours hospitalisées pour une infection au Covid-19, dont 448 en réanimation. En 24 heures, 201 nouveaux patients ont été admis, et 28 nouvelles entrées ont été enregistrées en réanimation.

16:11 - Où sont identifiés les clusters ? Sur les 3 207 clusters de Covid-19 enregistrés depuis le début de l’épidémie, 25 % ont été détectés au sein des entreprises hors établissements de santé (ES), indique Santé publique France. Le milieu scolaire et universitaire arrive ensuite (21 %), suivi du milieu familial élargi et les évènements publics/privés rassemblant de manière temporaire des personnes (17 %). Enfin, les clusters en milieu scolaire et universitaire représentent 35 % des clusters en cours d’investigation.

16:00 - L’aération des espaces clos, un réflexe "extrêmement important" Au micro de franceinfo, Yazdan Yazdanpanah, chef du service des maladies infectieuses à l'hôpital Bichat (Paris), membre du Conseil scientifique, a insisté sur l’importance de bien aérer les pièces dans lesquelles on se trouve pour éviter de propager le Covid-19. "C'est extrêmement important. (…) Les infirmières, les aides-soignants, les internes mangent à midi et là, systématiquement, ils ouvrent. Maintenant, il fait froid, donc on dit qu'il faut ouvrir toutes les dix minutes, un quart d’heure", a-t-il précisé.