"DIRECT. Covid en France : 136 décès de plus, dernières infos sur la situation du coronavirus"

COVID FRANCE. Le dernier bilan du Covid-19 en France fait état de 136 morts supplémentaires et plus de 12 000 nouveaux cas. Les infos en direct.

13:56 - Une hausse des hospitalisations en Normandie Selon le dernier bilan de l'Agence régionale de santé, "en Normandie, les indicateurs de suivi épidémiologique confirment que le coronavirus circule activement dans la région". Le taux d'incidence y est de 72,65 cas de Covid-19 pour 100 000 habitants, et le taux de positivité des tests s'élève à 7,12 %. Au cours des sept derniers jours, 10 nouvelles hospitalisations ont été enregistrés, soit un total de 258 personnes hospitalisées, dont 49 en réanimation.

Dans son dernier bulletin épidémiologique publié ce jeudi dans la soirée, Santé publique France rapporte une "poursuite de la circulation du SARS-CoV-2 à un niveau élevé" pour la semaine 39 (du 21 au 27 septembre 2020). Dans ce point réalisé chaque fin de semaine et plus complet que les bilans quotidiens, l'agence de santé s'alarme d'une "augmentation du taux de positivité chez l’ensemble des personnes testées particulièrement marquée chez les patients avec des symptômes (13,4%, +6,1 points)" et relève aussi une hausse des hospitalisations, nouvelles admissions en réanimation et décès. Santé publique France fait part, malgré tout, d'indicateurs un peu plus encourageants : diminution du nombre de cas chez les cas symptomatiques (-3,5%) et chez les cas asymptomatiques (-7%) et baisse des interventions de SOS Médecins pour suspicion de Covid-19 (-27%). Voici ce qu'il faut retenir :

Le nombre cas confirmés de Covid-19 est en très légère diminution. En S39, par rapport à la S38, une diminution des nombre de cas était observé chez les cas symptomatiques (-3,5%) et chez les cas asymptomatiques (-7%), note Santé publique France.

En S39, par rapport à la S38, une diminution des nombre de cas était observé chez les cas symptomatiques (-3,5%) et chez les cas asymptomatiques (-7%), note Santé publique France. Les indicateurs épidémiologiques sont toujours dans le rouge. SPF note une augmentation du taux de positivité chez l’ensemble des personnes testées particulièrement marquée chez les patients avec des symptômes (13,4%, +6,1 points). Le taux de positivité national hebdomadaire était en S39 de 7,6% (calculé sur les tests valides), en augmentation par rapport au taux consolidé de la semaine précédente (6,4% en S38 soit +1,2 point). Le taux national d’incidence (nombre de nouveaux cas rapporté à la population) était de 105 cas/100 000 habitants en S39 et est resté stable par rapport au taux consolidé de la semaine précédente (110 cas /100 000 hab. en S38, -5%). Ce même taux d'incidence a diminué chez les 0-14 ans et les 15-44 ans.

SPF note une augmentation du taux de positivité chez l’ensemble des personnes testées particulièrement marquée chez les patients avec des symptômes (13,4%, +6,1 points). Le taux de positivité national hebdomadaire était en S39 de 7,6% (calculé sur les tests valides), en augmentation par rapport au taux consolidé de la semaine précédente (6,4% en S38 soit +1,2 point). Le taux national d’incidence (nombre de nouveaux cas rapporté à la population) était de 105 cas/100 000 habitants en S39 et est resté stable par rapport au taux consolidé de la semaine précédente (110 cas /100 000 hab. en S38, -5%). Ce même taux d'incidence a diminué chez les 0-14 ans et les 15-44 ans. Le nombre d’actes de SOS Médecins pour suspicion de Covid-19 était en diminution (-27%, soit -1 897 actes par rapport aux 6 967 actes enregistrés en semaine 38). La diminution du nombre d’actes hebdomadaire est observée pour la seconde semaine consécutive chez les enfants. En S39, la diminution est aussi observée chez les adultes. La diminution est observée dans presque toutes les régions, à l’exception de la Bretagne qui connait une hausse importante.

(-27%, soit -1 897 actes par rapport aux 6 967 actes enregistrés en semaine 38). La diminution du nombre d’actes hebdomadaire est observée pour la seconde semaine consécutive chez les enfants. En S39, la diminution est aussi observée chez les adultes. La diminution est observée dans presque toutes les régions, à l’exception de la Bretagne qui connait une hausse importante. Les nouvelles hospitalisations et les décès liés au Covid-19 ont augmenté. Les déclarations de nouvelles hospitalisations sont en hausse pour la dixième semaine consécutive en semaine 39 : 4 204 nouvelles hospitalisations déclarées en S39 (3 657 en S38). Le taux hebdomadaire d’admissions en réanimation, passé de 599 en S38 à 786 en S39 au niveau national, a augmenté dans toutes les régions excepté en Corse, en Centre-Val-de-Loire (taux en diminution), en Provence-Alpes-Côte d’Azur, en Auvergne-Rhône-Alpes et en Nouvelle-Aquitaine (taux stables). Le nombre hebdomadaire de décès survenus au cours d’une hospitalisation est de 341 en S39 contre 252 en S38.

Les zones rouges ou "en alerte" sont les départements suivants : Ain, Alpes-de-Haute-Provence, Ariège, Aude, Aveyron, Calvados, Charente, Corrèze, Corse-du-Sud, Haute-Corse, Côte-d'Or, Doubs, Drôme, Eure, Gard, Gers, Indre-et-Loire, Landes, Haute-Loire, Loire-Atlantique, Loiret, Lozère, Maine-et-Loire, Marne, Haute-Marne, Meurthe-et-Moselle, Morbihan, Nièvre, Oise, Pas-de-Calais, Puy-de-Dôme, Pyrénées-Atlantiques, Hautes-Pyrénées, Pyrénées-Orientales, Bas-Rhin, Saône-et-Loire, Sarthe, Savoie, Seine-et-Marne, Yvelines, Somme, Tarn, Tarn-et-Garonne, Var, Vaucluse, Vienne, Haute-Vienne, Territoire de Belfort, Essonne, Val-d'Oise, Yonne, Martinique, Guyane, La Réunion, Mayotte, Alpes-Maritimes, Hautes-Alpes, Haute-Garonne, Gironde, Hérault, Ille-et-Vilaine, Isère, Loire, Nord, Rhône, Paris, Seine-Maritime, Hauts-de-Seine, Seine–Saint-Denis, Val-de-Marne, Bouches-du-Rhône, Guadeloupe. Dans ces départements, la jauge des rassemblements est limitée à 30 personnes maximum ; le préfet peut prendre des mesures spécifiques pour lutter contre le Covid-19.

sont les départements suivants : Ain, Alpes-de-Haute-Provence, Ariège, Aude, Aveyron, Calvados, Charente, Corrèze, Corse-du-Sud, Haute-Corse, Côte-d'Or, Doubs, Drôme, Eure, Gard, Gers, Indre-et-Loire, Landes, Haute-Loire, Loire-Atlantique, Loiret, Lozère, Maine-et-Loire, Marne, Haute-Marne, Meurthe-et-Moselle, Morbihan, Nièvre, Oise, Pas-de-Calais, Puy-de-Dôme, Pyrénées-Atlantiques, Hautes-Pyrénées, Pyrénées-Orientales, Bas-Rhin, Saône-et-Loire, Sarthe, Savoie, Seine-et-Marne, Yvelines, Somme, Tarn, Tarn-et-Garonne, Var, Vaucluse, Vienne, Haute-Vienne, Territoire de Belfort, Essonne, Val-d'Oise, Yonne, Martinique, Guyane, La Réunion, Mayotte, Alpes-Maritimes, Hautes-Alpes, Haute-Garonne, Gironde, Hérault, Ille-et-Vilaine, Isère, Loire, Nord, Rhône, Paris, Seine-Maritime, Hauts-de-Seine, Seine–Saint-Denis, Val-de-Marne, Bouches-du-Rhône, Guadeloupe. Dans ces départements, la jauge des rassemblements est limitée à 30 personnes maximum ; le préfet peut prendre des mesures spécifiques pour lutter contre le Covid-19. Les zones en "alerte renforcée" (ou super-rouges) sont les métropoles de Lyon, Nice et Bordeaux, Lille, Toulouse, Saint Etienne, Rennes, Paris et la petite couronne, Rouen, Grenoble et Montpellier. dans ces zones, les rassemblements de plus de 10 personnes dans l’espace public sont interdits, les bars et restaurants doivent fermer à 22h maximum ; les salles de sports, les gymnases, les salles des fêtes sont fermés, la jauge des grands événements est limitée à 1 000 personnes ; les fêtes locales ou étudiantes sont interdites ; le télétravail doit être favorisé.

sont les métropoles de Lyon, Nice et Bordeaux, Lille, Toulouse, Saint Etienne, Rennes, Paris et la petite couronne, Rouen, Grenoble et Montpellier. dans ces zones, les rassemblements de plus de 10 personnes dans l’espace public sont interdits, les bars et restaurants doivent fermer à 22h maximum ; les salles de sports, les gymnases, les salles des fêtes sont fermés, la jauge des grands événements est limitée à 1 000 personnes ; les fêtes locales ou étudiantes sont interdites ; le télétravail doit être favorisé. Les zones en "alerte maximale" (écarlates) sont Marseille, Aix et La Guadeloupe. En plus des dispositions des zones en alerte renforcée, les restaurant et bars sont fermés dès samedi 26 septembre pour une période de deux semaines.

Nous avons élaboré une carte de synthèse donnant un aperçu de la situation du coronavirus en France, mise à jour au quotidien. Y figurent une série d'indicateurs clés comme les données hospitalières, les décès, les guérisons, mais aussi des statistiques sur la progression du virus comme le taux de positivité des tests, le taux d'incidence, le "R effectif". La classification de chaque département est aussi mentionnée (rouge, alerte renforcée, alerte maximale, en vulnérabilité modérée ou élevée...).

Newsletter Actualité Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

Retrouvez tous les détails sur cette cartographie et le point complet par département dans notre article sur la carte du Covid en France.

Si la carte ne s'affiche pas, cliquez ici

Derniers articles sur le coronavirus