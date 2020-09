"DIRECT. Covid en France : 150 morts de plus, près de 15 800 cas en 24 heures"

COVID FRANCE. Selon le dernier point épidémiologique de Santé publique France, 31 661 personnes sont mortes du coronavirus tandis que plus de 513 000 cas ont été confirmés par PCR.

Santé publique France a publié les derniers chiffres liés à la pandémie de coronavirus vendredi 25 septembre. Les chiffres du jour sont marqués par une augmentation significative du nombre de morts (150 de plus, trois fois plus que jeudi). Cette hausse est provoquée par l'ajout du nombre de morts en Ehpad, mis à jour deux fois par semaine. Mais avec 95 morts de plus que mardi, la mortalité en Ehpad semble en nette augmentation, près de deux fois plus. On fait le point :

513 034 cas confirmés par PCR (Ehpad compris), soit 15 797 de plus

44 471 cas en Ehpad (chiffre actualisé ce vendredi)

31 661 décès au total (Ehpad compris), soit 150 de plus

20 995 décès à l'hôpital, soit 55 de plus

10 666 décès en Ehpad, soit 95 de plus depuis mardi

6128 hospitalisations en cours, soit 97 de plus

1098 personnes actuellement en réanimation, soit 50 de plus

94 891 personnes sorties de l'hôpital, soit 478 de plus

Taux de positivité des tests : 6,9%, soit 0,4 point de plus

1125 clusters en cours d'investigation, soit 34 de plus

101 départements en vulnérabilité, stable

NB : les données relatives aux personnes hospitalisées et en réanimation présentées ci-dessus correspondent au nombre de patients en cours de soins et non au cumul depuis le début de l'épidémie. De même, l'évolution des hospitalisations et des cas en réanimation en 24 heures correspond à des chiffres net, tenant compte des guérisons et des décès. Dans les dernières 24 heures, en brut, 661 hospitalisations de plus ont été enregistrées et 129 admissions en réanimation.

La Haute autorité de santé a donné son feu vert à l'utilisation des tests antigéniques. L'intérêt est de "désengorger les laboratoires qui sont aujourd’hui complètement saturés par l’activité de RT-PCR", a expliqué Cédric Carbonneil, chef du service d’évaluation des actes professionnels de la HAS.

Santé publique France a publié son point épidémiologique hebdomadaire rendant compte de la progression du Covid-19 en France. Les chiffres rapportés ne sont pas bons et témoignent notamment d'une hausse de 25% des décès liés au coronavirus ainsi que d'une tension grandissante dans les services de réanimation. Retrouvez tout ce qu'il faut retenir du dernier point épidémiologique de SPF.

La préfecture de police a confirmé ce vendredi la fermeture des bars après 22 heures à Paris, à partir de ce lundi 28 septembre. Les restaurants qui ne servent "pas d'alcool sans nourriture" ne seront pas concernés par cette mesure restrictive.

Comme l'a annoncé le ministère de l'Education ce vendredi, il y a actuellement 1 152 classes fermées en France à cause du Covid-19. Dix-neuf établissements scolaires entiers sont encore fermés à l'heure actuel, 18 écoles et 1 collège, a complété le ministère.

D'après Samia Ghali, deuxième adjointe à la maire de Marseille, "la police municipale ne verbalisera pas les restaurants et les bars ouverts" au-delà de samedi, date à laquelle la mesure de fermeture totale de ces établissements entre en vigueur.

