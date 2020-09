"DIRECT. Covid en France : 16 000 cas de plus, plusieurs seuils dépassés"

CORONAVIRUS FRANCE. Alors que les nouvelles restrictions suscitent toujours de vives réactions à Marseille et à Paris, plusieurs seuils ont été dépassés ce 24 septembre. 16 000 nouveaux cas ont ainsi été rapportés, tandis que le cap des 6 000 hospitalisés et celui des 1 000 personnes en réanimation ont été franchis.

NB : les données relatives aux personnes hospitalisées et en réanimation présentées ci-dessus correspondent au nombre de patients en cours de soins et non au cumul depuis le début de l'épidémie. De même, l'évolution des hospitalisations et des cas en réanimation en 24 heures correspond à des chiffres net, tenant compte des guérisons et des décès. Dans les dernières 24 heures, en brut, 613 hospitalisations de plus ont été enregistrées et 124 admissions en réanimation.

Santé publique France a publié les derniers chiffres liés à la pandémie de coronavirus jeudi 24 septembre. Plusieurs seuils ont été franchis, à commencer par celui des nouveaux cas de contamination (plus de 16 000). Plus de 6 000 personnes sont désormais hospitalisées et plus de 1 000 se trouvent en réanimation. On fait le point :

22:03 - Application StopCovid : les aveux de Jean Castex L'application est un véritable flop. Alors qu'on pourrait croire que le Premier ministre, représentant majeur du gouvernement et de sa politique, s'est empressé de donner l'exemple en téléchargeant parmi les premiers la fameuse application StopCovid, il n'en est rien. "Non, je n'ai pas téléchargé l'application StopCovid", a confié à Léa Salamé Jean Castex sur le plateau de "Vous avez la parole", jeudi soir. "C'est intéressant quand vous allez dans le métro, quand vous croisez du monde mais je ne prends plus le métro même si je le regrette. Je vois beaucoup moins de monde aujourd'hui", s'est-il justifié.

21:53 - Jean Castex reconnaît des retards sur les tests Toujours sur le plateau de Vous avez la parole, le Premier ministre est revenu sur l'épineux sujet du temps d'attente pour avoir les résultats des tests Covid. "C'est un des éléments de la stratégie. On a beaucoup testé. On a été victime de notre succès. Il y a des retards", a constaté Jean Castex, notant cependant que des mesures, "avec des barnums pour les publics dits prioritaires", ont déjà été prises pour remédier au problème. Pour autant, le Premier ministre a assuré que "si vous êtes symptomatiques, que vous consultez votre médecin, vous pourrez avoir les résultats rapidement".

21:46 - À Paris, le taux d'incidence est de 231,3 cas pour 100 000 habitants Paris se trouve actuellement en alerte renforcée et fait partie des territoires en vulnérabilité élevée. Mais que disent les chiffres ? Dans le dernier bilan, en date de ce 24 septembre, le nombre de personnes hospitalisées est de 346 patients, avec 56 nouveaux admis dans les dernières 24 heures. En réanimation, 87 malades (+9) occupent à ce jour un lit. En tout, depuis le début de l'épidémie, 1 855 personnes ont perdu la vie à cause du coronavirus, soit 4 de plus en 24 heures. Cependant, 7 112 sont aussi sorties guéries de l'hôpital (+24). Le taux de positivité des tests, établi le 21 septembre dernier, était alors de 12,2%, tandis que le taux d'incidence était lui de 231,3 cas pour 100 000 habitants, soit le deuxième plus élevé après la Guadeloupe.

21:34 - Jean Castex envisage un reconfinement "si la situation devait encore s'aggraver" Sur le plateau de Vous avez la parole, émission diffusée sur France 2 jeudi soir, le Premier ministre n'a pas tourné autour du pot concernant un éventuellement reconfinement dans le pays. Réagissant à la polémique suscitée par les annonces mercredi soir d'Olivier Véran, au sujet notamment de la fermeture des bars et des restaurants à Marseille, Jean Castex a prévenu : "Si nous ne faisons rien, la situation pourrait atteindre les mêmes niveaux qu'en mars. Cela pourrait vouloir dire reconfinement, si la situation devait encore s'aggraver."

21:25 - Les piscines vont être refermées dans les zones d'alerte renforcée Invité de Vous avez la parole sur France 2, le Premier ministre Jean Castex a précisé ce jeudi soir que les piscines seront également fermées dans les zones dites d'alerte renforcée. Mercredi, Olivier Véran avait annoncé la fermeture uniquement des salles de sport et des gymnases.

21:14 - Quelle situation en Auvergne-Rhône-Alpes ce 24 septembre ? Selon le dernier bilan du Covid, en Auvergne-Rhône-Alpes, le nombre de personnes hospitalisées est de 800 patients (+ 92 en 24 heures). Du côté des services de réanimation, 128 malades sont recensés, parmi lesquels 14 nouvelles entrées rapportées entre mercredi et jeudi. Dans la région, 1 877 personnes sont mortes du coronavirus (+12). Néanmoins, 9 171 personnes ont d'ores et déjà pu regagner leur domicile après avoir été guéries à l'hôpital (+69 en 24 heures). Quant au taux d'incidence, il est de 113,3 cas pour 100 000 habitants.

21:05 - 307,3 cas pour 100 000 habitants : la Guadeloupe en alerte maximale Mercredi, Olivier Véran annonçait que la Guadeloupe était en alerte dite "maximale" face au coronavirus. L'heure est venue de faire un point sur les chiffres de ce territoire. D'après le dernier bilan du Covid en Guadeloupe, en date de ce 24 septembre, 137 patients sont actuellement hospitalisés, parmi lesquels 34 nouveaux admis au cours des dernières 24 heures. 26 personnes se trouvent en réanimation, soit six nouvelles entrées ce jeudi. Le bilan fait état de 53 morts au total, dont un de plus en 24 heures. Petit rayon de soleil dans ce triste bilan : 249 personnes sont sorties guéries de l'hôpital (25 de plus) depuis le début de l'épidémie. Mais le chiffre qui reste le plus impressionnant, et de loin, est sans aucun doute le taux d'incidence. Il est de 307,3 cas pour 100 000 habitants. C'est toujours le plus élevé observé en France à ce jour.

20:53 - Plus de 1 000 personnes en réanimation en France Au grand désarroi des autorités sanitaires, le nombre de personnes hospitalisées en réanimation à cause du Covid-19 continue de grimper. La barre des 1 000 malades a été largement dépassée. Ce jeudi, 1 048 personnes occupent désormais un lit en réanimation, soit 46 de plus par rapport à mercredi.

20:41 - Le seuil des 6 000 personnes hospitalisées franchi Outre le nombre de nouveaux cas de contamination quotidien, un autre seuil a été dépassé. Et tout comme le premier, celui-ci n'a rien de glorieux. Il s'agit du nombre de personnes hospitalisées. Ce jeudi 24 septembre, plus de 6 000 personnes se trouvent à l'hôpital à cause du coronavirus. Il y a très exactement 6 031 hospitalisations en cours, soit 99 de plus en 24 heures.

20:32 - Plus de 16 000 contaminations en 24 heures Nouveau record. Le nombre de cas de Covid-19 rapportés ce jeudi a dépassé les 16 000. 16 096 nouveaux cas ont très exactement été rapportés, ce qui porte à 497 237 le nombre total de cas confirmés par PCR (Ehpad compris) depuis le début de l'épidémie en France.

20:09 - Les deux tiers d'un Ehpad du Béarn testés positifs au Covid Si la quasi-totalité de la soixantaine de résidents (sur 97) de l'Ehpad L'Age d'Or, à Oloron-Sainte-Marie, dans le Béarn, sont asymptomatiques, il n'empêche que ce sont donc bien les deux tiers des personnes de cet établissement qui ont été testés positifs au coronavirus, rapporte France 3 Nouvelle Aquitaine. "Ce sont des personnes très fragiles, dont l'état de santé est parfois dégradé, ou peut se dégrader du fait de la Covid mais aussi du confinement et du manque d'activité", s'est inquiété auprès de France 3 Frédéric Lecenne, le directeur de l'hôpital d'Oloron.

19:54 - Brest : pour lutter contre le Covid, la préfecture du Finistère étend le port du masque dans la ville Les Brestois vont devoir davantage porter le masque. La préfecture du Finistère a annoncé jeudi que le port obligatoire de ce dernier sera étendu à partir du samedi 26 septembre dans plusieurs zones. Sont concernés par cette évolution : le bas de Siam, le port de commerce (quai Tabarly et quai de la douane), ainsi que les abords des sites universitaires, d’enseignement supérieur, des lycées et collèges publics et privés.

19:29 - Un référé contre la fermeture des bars et restaurants déposé dès vendredi par la région Paca Sur Twitter, le président de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, qui avait déjà fait part la veille de son mécontentement quant aux nouvelles restrictions imposées par le gouvernement à la métropole d'Aix-Marseille, a annoncé jeudi qu'il ne comptait pas s'en arrêter là. "Nous déposerons dès demain un recours en référé-liberté contre l’arrêté préfectoral, avec des restaurateurs et des cafetiers directement touchés par les mesures annoncées", a indiqué Renaud Muselier, précisant au passage : "Ensemble, nous manifesterons demain matin devant le tribunal de commerce de Marseille."

19:14 - Face à la pression sanitaire, la "priorisation" des tests "ne fonctionne plus", estime Olivier Véran "C'est allé très vite", a concédé Olivier Véran ce jeudi devant la commission d'enquête du Sénat sur la gestion sanitaire de l'épidémie de Covid-19. Mais selon lui, la "priorisation" des tests de dépistage "ne fonctionne plus". Désormais, les patients qui ont des symptômes du coronavirus et les cas contacts sont à eux seuls "un nombre conséquent", a estimé le ministre de la Santé. "Plus la pression sanitaire monte, plus le nombre de gens positifs et de cas contacts monte, plus le public prioritaire augmente", a remarqué Olivier Véran, ajoutant que "face à cela, la priorisation demandée en août a fonctionné, jusqu'à ce qu'elle ne fonctionne plus. C'est allé très vite."