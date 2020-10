"DIRECT. Covid en France : 257 nouveaux morts, la situation est "critique""

COVID FRANCE. D'après le dernier bilan de Santé publique France diffusé ce lundi, 257 personnes sont mortes du Covid-19 en 24 heures. Dans ce contexte de crise sanitaire, deux conseils de défense et de sécurité nationale sont prévus mardi et mercredi, a indiqué l'Élysée.

CORONAVIRUS. Après un week-end de records, le bilan du Covid en France baisse à près de 27 000 cas de plus en 24 heures ce lundi 26 octobre. Une baisse purement mécanique, les données des tests étant toujours minorées le lundi, à la suite du le week-end. Dans les hôpitaux en revanche, c'est un redécollage qui est constaté. On déplore 257 décès ce lundi soir...

NB : les données relatives aux personnes hospitalisées et en réanimation présentées ci-dessus correspondent au nombre de patients en cours de soins et non au cumul depuis le début de l'épidémie. De même, l'évolution des hospitalisations et des cas en réanimation en 24 heures correspond à des chiffres net, tenant compte des guérisons et des décès. Dans les dernières 24 heures, en brut, 2314 hospitalisations de plus ont été enregistrées et 357 admissions en réanimation.

21:59 - Olivier Véran en déplacement dans une clinique en Île-de-France Olivier Véran s'est rendu dans une clinique située en Île-de-France, comme il l'indique sur Twitter ce lundi. "Face au nombre élevé d’admissions en réanimation, je suis venu à la rencontre des soignants mobilisés jour et nuit", écrit le ministre de la Santé. Dans cet établissement, "la situation se tend", précise-t-il, "malgré une augmentation de 50% des capacités". Face au nombre élevé d’admissions en réanimation, je suis venu à la rencontre des soignants mobilisés jour et nuit. Dans cette clinique francilienne, malgré une augmentation de 50% des capacités, la situation se tend. Plus que jamais, protégeons-nous, pour protéger nos soignants. pic.twitter.com/bh22MhRdBW — Olivier Véran (@olivierveran) October 26, 2020

21:44 - 12% des salariés en télétravail Fin septembre, 70% des salariés travaillaient sur site en France, selon une enquête de la Dares, relayée par l'AFP dont Le Figaro se fait l'écho.12% étaient en télétravail tandis que 3% étaient en chômage partiel complet. Depuis le début de la crise sanitaire, le gouvernement incite les entreprises à instaurer le télétravail, pour limiter la propagation du Covid-19.

21:26 - Pour le professeur Eric Caumes : "On n'a plus le choix, il faudrait reconfiner" Le professeur Eric Caumes, chef du service des maladies infectieuses à l'hôpital de la Salpêtrière considère que "vivre avec ce virus ne veut pas forcément dire s'enfermer". Mais compte tenu de la gravité de la situation et la propagation du Covid-19 en France, "on n'a plus le choix. Le virus est tellement présent parmi nous qu'il faudrait reconfiner, un peu comme l'ont fait les Gallois et les Irlandais, un peu pour remettre les pendules à l'heure, se permettre de se réorganiser, arrêter la saturation du système hospitalier surtout dans les services de réanimation. [...] Plus on attend tard, moins elles sont sont efficaces rapidement". Covid-19 : "Je pense que vivre avec ce virus ne veut pas forcément dire s'enfermer", explique le Pr. Eric Caumes, mais là "on n'a plus le choix" pic.twitter.com/tCfvOteJ1K — franceinfo (@franceinfo) October 26, 2020

21:07 - CHU de Toulouse : le service de pneumologie saturé Ce lundi matin, il n'y a plus de place de libre dans le service de pneumologie de l'hôpital de Toulouse, en Haute-Garonne, indique franceinfo. Un homme de 47 ans est arrivé il y a trois jours, placé sous oxygène à haut débit. Comme le précise Jean Mourlanette, interne en pneumologie, "c’est un sujet jeune qui n’avait pas d’antécédent, et qui n’a donc pas le profil souvent relayé pour faire des pneumopathies graves". Dans ce CHU, 160 personnes infectées par le Covid-19 sont hospitalisées. Dès qu'un patient part, il est aussitôt remplacé.

20:52 - 2 314 hospitalisations en 24 heures D'après le dernier bilan de Santé publique France, 17 784 hospitalisations sont en cours, soit 1 330 de plus en 24 heures. 2 770 personnes sont actuellement en réanimation, soit 195 de plus. Ces données correspondent aux nombres de patients en cours de soins et non au cumul depuis le début de l'épidémie. En brut, il y a eu 2 314 hospitalisations de plus dans la journée, et 357 admissions en réanimation.

20:37 - Bas-Rhin : un durcissement du couvre-feu pour les bars et restaurants La préfecture du Bas-Rhin a annoncé de nouvelles restrictions pour les bars et restaurants, indique France Bleu. Ces établissements ne pourront rester ouverts qu'entre 11h et 15h, puis entre 18h et 20h30. "On a décidé de définir des horaires, l'idée c'est d'éviter les contacts sociaux", a expliqué la préfète Josiane Chevalier, citée par nos confrères. Et d'ajouter : "Les bars qui ont des activités annexes ne peuvent ouvrir que pour les activités annexes, pas pour servir des boissons." La préfecture a précisé que les établissements en question seraient soutenus par l'État.

20:22 - 257 morts dans les dernières 24 heures Les derniers chiffres de Santé publique France sont tombés. Entre dimanche et ce lundi, 257 personnes sont décédées du coronavirus. Un chiffre particulièrement élevé. Depuis le début de la crise sanitaire, 35 018 morts ont été enregistrés. Concernant le nombre de nouveaux cas, il y en a eu 26 771 en 24 heures.

20:12 - Vers un reconfinement à Nice ? À l'occasion d'une conférence de presse virtuelle qui s'est tenue ce lundi, le maire de Nice Christian Estrosi a annoncé qu'il envisageait de mettre en place un reconfinement dans sa ville, si les effets escomptés du couvre-feu ne sont pas au rendez-vous. "Si dans huit jours, nous ne repassions pas sous un taux d’incidence de 150, je proposerais des mesures supplémentaires et notamment la mise en place d’un reconfinement économique et d’un reconfinement total le week-end", a annoncé Christian Estrosi ce lundi, rapporte 20 Minutes. L'élu a ajouté : "Je demanderais au préfet la fermeture de certains commerces non indispensables. Et je ferais également fermer certains établissements sportifs et culturels de la ville. Les marchés seraient aussi davantage réglementés."

19:54 - Réunion de crise à Matignon mercredi soir D'après les informations de BFMTV, une dizaine de ministres sont invités à se réunir mercredi 28 octobre à Matignon, dès 20 heures, pour évoquer la crise sanitaire. Ces dernières semaines, les chiffres de l'épidémie du coronavirus sont de plus en plus alarmants. Plusieurs records ont été enregistrés la semaine dernière, concernant le nombre de nouveaux cas. Entre samedi et dimanche, 52 010 nouvelles personnes ont été testées positives au Covid-19. Un durcissement des mesures devrait être annoncé prochainement.

19:39 - "Plan blanc" dans le Grand-Est L'Agence régionale de santé (ARS) du Grand-Est a demandé vendredi la mise en place du "plan blanc" dans tous les établissements de santé. Ce dispositif a pour objectif de "faire face au rebond épidémique significatif", indique l'ARS ce lundi, dans un communiqué relayé par BFMTV. "Nous sommes assez inquiets quand on voit le mur que nous allons affronter dans les semaines à venir", a alerté Nicolas Lefebvre, chef du service d'infectiologie au CHRU de Strasbourg, au cours d'une conférence de presse, cité par nos confrères.

19:24 - Christophe Castaner testé positif Selon les informations de BFMTV, le président du groupe La République en marche à l'Assemblée, Christophe Castaner, a été testé positif au Covid-19, samedi. L'ex-ministre de l'Intérieur s'est placé à l'isolement chez lui, et continue de travailler depuis son domicile.

19:09 - Côte d'Azur : une crise touristique historique D'après le Comité régional du tourisme, la Côte d'Azur subit la crise touristique "la plus grave" de l'histoire, indique Le Parisien. Le département du Sud-Est a enregistré un manque à gagner de 600 millions d'euros, aux mois de juillet et août. D'après David Lisnard, le maire de Cannes et président du CRT Côte d'Azur, l'industrie locale du tourisme va devoir faire face à "plus de 2,5 milliards d’euros de pertes" sur l'année entière, cite 20 Minutes.

18:54 - Seine-et-Marne : des enquêteurs tracent les cas contacts En Seine-et-Marne, la Sécurité sociale a organisé une session de recrutement d'enquêteurs, pour "tracer" les cas contacts. Pas moins de 60 enquêteurs-tracing ont déjà été embauchés par la CPAM. 10 agents supplémentaires doivent être recrutés.

18:16 - Deux conseils de défense mardi et mercredi Deux conseils de défense vont être organisés en deux jours. Le président de la République Emmanuel Macron réunira un conseil de défense et de sécurité nationale Covid-19, mardi matin, a indiqué l'Élysée relayée par franceinfo. Puis, le Premier ministre Jean Castex s'entretiendra avec le président du Sénat, celui de l'Assemblée nationale, les chefs de partis, les présidents des groupes parlementaires et les présidents des principales associations d'élus, à 17h30. Ensuite, à 19h30, le chef du gouvernement rencontrera les partenaires sociaux. Enfin, mercredi matin, le chef de l'État réunira un deuxième conseil restreint de défense et de sécurité nationale Covid-19. Matignon a précisé à l'AFP que ces réunions avaient pour objectif d'évoquer "les durcissements envisagés dans la gestion de la crise sanitaire".

17:59 - Une fête clandestine découverte en Alsace Près de 150 personnes ont participé à une rave party dans une forêt d'Eguisheim dans le Haut-Rhin, dans la nuit de samedi à dimanche. Les gendarmes sont intervenus dimanche matin suite à un signalement de promeneurs. 110 fêtards ont été contrôlés par les forces de l'ordre. Les autres participants avaient déjà quitté les lieux. Les personnes présentes lors de l'intervention des militaires devront s'acquitter d'une amende de 135 euros. L'organisateur, vivant dans le Bas-Rhin et âgé de 20 ans, devrait faire l'objet de poursuites.

17:43 - "Le confinement est la seule solution" Pour Jean-Marc Laruelle, médecin généraliste à Montpellier, "le confinement est la seule solution" pour freiner la propagation de la pandémie de coronavirus. "Pas forcément total, ni sur toute la région, mais un reconfinement, de manière plus affinée que le premier" a t-il détaillé. Le secrétaire général national de la Fédération des Médecins de France (FMF) a ajouté que l'"on court derrière le virus. On a un mois de retard".

17:21 - Un reconfinement est-il possible ? Les trois prochains jours sont d'une importance capitale pour l'exécutif. Ce délai permettra au gouvernement de vérifier l'efficacité du couvre-feu instauré le 14 octobre. Un Conseil de défense va également se tenir en présence d'Emmanuel Macron, de Jean Castex, et des ministres concernés. En attendant les résultats de cette mesure, aucune hypothèse n'est écartée selon l'entourage d'Olivier Véran, ce qui inclut d'office le reconfinement. L'exécutif essaye à tout prix d'éviter de mettre en place ce dernier, notamment pour obvier à la fermeture des établissements scolaires. Pour l'épidémiologiste Catherine Hill, "il est urgentissime de confiner le pays. Ne pas le faire serait la garantie d'aller droit dans le mur. Quand les hospitalisations augmentent, on sait que cela se traduit par une hausse des admissions en réanimation dans les 15 jours. On ne peut plus attendre".

16:55 - Six patients de la région PACA transférés à Brest ? Six patients devraient être transférés de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur à Brest. "Nous sommes en discussion depuis ce week-end, et un point doit encore être fait aujourd’hui. Si cela se confirme, ils arriveraient par avion en milieu de semaine, mardi 27 ou mercredi 28 octobre", a précisé le professeur Éric Stindel, le président de la commission médicale d'établissement du CHRU de Brest. D'autres patients pourraient aussi être transférés en fonction des capacités d'accueil des hôpitaux de la région.

16:24 - L'AP-HM sous tension La tension hospitalière monte d'un cran à Marseille. 212 malades atteints par le Covid-19 sont soignés dans les établissements hospitaliers de la cité phocéenne. 61 sont en réanimation, ce qui signifie qu'il ne reste plus que deux lits disponibles pour les patients covid. L'AP-HM ne comptait "que" 29 personnes touchées par le coronavirus en réanimation le 15 septembre. N.B. : ces données concernent uniquement les établissements de l’AP-HM (Hôp. Nord, Hôp. Timone, Hôp. Conception et Hôpitaux Sud). Des patients COVID-19 sont également accueillis par d’autres établissements à Marseille et dans le Département (établissements publics et privés).

15:57 - 223 clusters en Nouvelle-Aquitaine Au 23 octobre, 223 clusters ont été découverts en Nouvelle-Aquitaine selon l'ARS de la région. 28% sont issus du milieu scolaire ou encore universitaire. Les Ehpad représentent 20% des foyers de contamination, les entreprises 15% et les établissements de santé à 11%. Les 26% restants concernent les événements publics ou privés, qu'ils soient festifs ou bien familiaux.

15:20 - Le plan blanc lancé dans les Pyrénées-Atlantiques Le plan blanc va être activé dans les hôpitaux des Pyrénées-Atlantiques. Cette décision a été prise par l'ARS Nouvelle-Aquitaine : "Le taux d'incidence dans notre département est de 339 cas pour 100 000 habitants, soit bien au-dessus du taux régional qui est de 182", a expliqué la directrice départementale de l'ARS, Maritxu Blanzaco. "Le taux d'incidence pour les plus de 65 ans est de 174 pour 100 000 personnes, alors que le taux d'alerte est fixé à 50 . Ce matin, soixante-trois personnes sont hospitalisées dans le département, dont quinze en réanimation. Nous sommes proches du seuil de saturation", a t-elle détaillé.

14:56 - 58 hospitalisés dans le Haut-Rhin Dans le Haut-Rhin, 58 personnes étaient hospitalisées hier. Le département du Grand-Est compte dix patients dans les services de réanimation selon les informations de Santé publique France. Depuis le début de la pandémie, 3291 personnes ont quitté les hôpitaux du Haut-Rhin.