"DIRECT. Covid en France : 34 morts, nouvelles mesures à Marseille et Bordeaux"

COVID. Le dernier bilan officiel, publié ce lundi, fait état de 6 158 nouveaux cas de coronavirus, et 34 décès. Dans la journée, de nouvelles mesures ont été annoncées pour les villes de Bordeaux et Marseille. Les dernières infos en direct.

NB : les données relatives aux personnes hospitalisées et en réanimation présentées ci-dessus correspondent au nombre de patients en cours de soins et non au cumul depuis le début de l'épidémie. De même, l'évolution des hospitalisations et des cas en réanimation en 24 heures correspond à des chiffres net, tenant compte des guérisons et des décès. Dans les dernières 24 heures, en brut, 545 hospitalisations de plus ont été enregistrées et 104 admissions en réanimation.

21:00 - Qu'est-ce que la "bulle sociale", envisagée par le Conseil scientifique ? Loin de faire l'unanimité chez les experts, la bulle sociale reste néanmoins une option pour le Conseil scientifique dans la lutte contre la propagation du coronavirus. Mais de quoi parle-t-on exactement ? Comme le rapporte franceinfo, chaque foyer doit déterminer un nombre limité de personnes avec lesquelles il a droit d'avoir des contacts rapprochés. À partir de là, les autres interactions en dehors de la bulle, à l'exception de celles qui ont éventuellement lieu au travail et qui sont toujours possibles moyennant un respect des gestes barrières et autre distanciation physique, sont proscrites. À noter que la liste de personnes est la même pour tous les membres du foyer.

20:40 - Bouches-du-Rhône : les visites limitées dans les Ehpad Christophe Mirmand, le préfet des Bouches-du-Rhône, a fixé de nouvelles règles ce lundi 14 septembre, afin de lutter contre la pandémie de coronavirus. "Dans toutes les communes seront réactivés les registres avec toutes les mesures en application pour la canicule", a-t-il annoncé, évoquant les Ehpad. Il y aura des "tests préventifs des nouveaux personnels et des personnels de retour de vacances", et seule "une visite par jour, de maximum deux personnes" sera autorisée.

20:20 - Quel est le taux de positivité dans les Bouches-du-Rhône ? Lors de la conférence donnée ce lundi 14 septembre, le directeur général de l’agence régionale de santé PACA a notamment déclaré : "Nous figurons en tête des départements dont la situation évolue la plus défavorablement." Le taux de positivité dans le département est en effet de 8,5%, contre 5,4% au niveau national, rapporte Le Progrès. "On constate une augmentation rapide du nombre d'admissions dans les hôpitaux (…) avec un doublement des personnes admises en réanimation", a-t-il rajouté. 139 patients sont en réanimation en raison du coronavirus, et il reste actuellement "64 lits disponibles" dans la région PACA. Les points de dépistage sont multipliés, notamment à Marseille et permettre un accès rapide aux personnes prioritaires.

20:00 - Les rassemblements de plus de 10 personnes interdits à Marseille et Bordeaux Après Bordeaux, la ville de Marseille a annoncé des restrictions pour faire face à la hausse des contaminations de coronavirus, rapporte Le Progrès. Au-delà du port du masque qui sera obligatoire, à l'exception des espaces naturels de grande dimension, dans 27 communes, les événements de plus de 1 000 personnes seront interdits. De plus, le média rapporte que les rassemblements statiques de plus de 10 personnes seront interdits, comme sur les plages et dans les parcs.

19:40 - PACA : les bars et restaurants gardent les mêmes horaires Le préfet de la région Sud, Christophe Mirmand, a annoncé le maintien des heures de fermeture pour les bars et restaurants en PACA, comme le rapporte La Provence. "Concernant la reprise d'une vie quotidienne normale, les bars et restaurants demeureront fermés de 0h30 à 6h. Les responsables des établissements devront veiller au respect strict des gestes barrières", a-t-il affirmé. La consommation debout n'est pas autorisée, comme le précise le média, et les contrôles et les sanctions seront renforcés.

19:19 - 34 nouveaux décès en 24 heures Selon le dernier bilan officiel, publié par Santé publique France ce lundi 14 septembre, 387 252 cas de coronavirus sont confirmés par PCR (Ehpad compris), soit 6 158 de plus. 30 950 décès ont été recensés au total (Ehpad compris), soit 34 de plus. 20 435 décès ont eu lieu à l’hôpital. Le taux de positivité des tests s’élève à 5,3%, soit 0,1 de moins. Enfin, 852 clusters sont en cours d'investigation, soit 32 de plus, tandis que 79 départements sont en vulnérabilité, soit 2 de plus.

19:00 - Bouches-du-Rhône : le port du masque obligatoire dans 27 communes Au cours d'une conférence de presse en Préfecture, le préfet de la région Sud Christophe Mirmand a fait le point sur l'épidémie du coronavirus dans la région, rapporte La Provence. "La circulation du virus s'est accélérée et exige des mesures. Ces mesures s'articulent en trois axes. Le premier axe vise à protéger la population en intensifiant les mesures sanitaires. Le second, c'est l'objectif de conciliation et le troisième, c'est de diffuser plus largement des messages", a-t-il indiqué en préambule. Le port du masque est désormais obligatoire de 6h du matin à 2h du matin dans certaines communes, au nombre de 27. "Pour les autres communes, le port du masque sera obligatoire dans les lieux publics les plus fréquentés", a-t-il précisé. Cette différenciation répond aux préoccupations des maires, comme le précise le média.

18:40 - Au Vatican, le pape François constamment surveillé Le pape François, âgé de 83 ans, est "constamment surveillé" médicalement, a assuré son bras droit, le secrétaire d'État Pietro Parolin. Comme l’indique BFMTV, il s’est voulu rassurant après une rencontre entre le souverain pontife et un cardinal testé ultérieurement positif. En effet, le cardinal philippin Luis Antonio Tagle a été testé positif au coronavirus en arrivant en avion à Manille le 10 septembre. Or, le prélat de 63 ans avait eu une audience privée avec le pape François le 29 août, précise le média.

18:20 - En raison du coronavirus, une rentrée impossible pour des universités Le gouvernement avait annoncé que les établissements de l'enseignement supérieur "étaient prêts à recevoir les étudiants" malgré le coronavirus, comme le rappelle France 3 Régions. Néanmoins, en Occitanie, les amphithéâtres de nombreuses universités à Toulouse et Montpellier saturent et ne permettent pas de respecter la distanciation, précise le média. Un enseignant de l’université Paul Sabatier, interviewé par le média, ne cache pas son agacement : "L’an dernier en raison du Covid, il nous a été demandé d’être bienveillant dans nos notations. Il y a eu un taux anormalement élevé de réussite aux examens, notamment en L2 et L3, là où il y a habituellement une véritable sélection. Je me retrouve actuellement confronté à une augmentation de 30% de mes effectifs, avec par exemple 230 étudiants pour un cours dans un amphi de 180 places."

18:00 - Être contaminé deux fois dans la même année par le coronavirus, c’est possible ? Des personnes contaminées une première fois par le coronavirus peuvent à nouveau être infectées au cours de la même année, ont établi des chercheurs de l'institution universitaire médicale néerlandaise Amsterdam UMC, comme le rapporte le média belge RTBF. Ceux-ci basent leurs conclusions, publiées lundi 14 septembre 2020 dans la revue scientifique Nature Medicine, sur l'étude de coronavirus ayant circulé avant l'épidémie actuelle de Covid-19 et estiment donc probable que le "nouveau" coronavirus ait les mêmes effets.

17:39 - Une mesure pour les Ehpad Les Ehpad des Bouches-du-Rhône, comme ceux de la Gironde, font face à une nouvelle mesure. Les résidents seront limités à une visite de deux personnes par jour jusqu'au 1er octobre prochain, annonce le préfet.

17:34 - Du nouveau sur le port du masque dans les BDR Comme vient de l'annoncer le préfet des Bouches-du-Rhône, le port du masque obligatoire va être étendu à 27 communes du département et ce de 6 heures à 2 heures du matin, à l'exception des espaces naturels, précise Christophe Mirmand.

17:18 - L'inquiétude de l'ARS PACA Le directeur de l'Agence régionale de santé de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur a fait part de son inquiétude compte tenu des chiffres liés au Covid-19 dans la région, et plus particulièrement dans le département des Bouches-du-Rhône. Philippe de Mester a évoqué "une dégradation constante depuis le début du mois de septembre".

17:10 - Annonce des mesures à Marseille Philippe de Mester, directeur de l'Agence régionale de santé de la région PACA, prend la parole depuis Marseille pour annoncer les nouvelles mesures en vigueur dans la cité phocéenne pour lutter contre la reprise épidémique.

16:56 - Lundi 14 septembre, journée dépistage à Longvic La Ville de Longvic, avec l’Agence régionale de santé (ARS), l’assurance maladie et la Croix-Rouge organisent, ce lundi, une opération de dépistage gratuit du Covid-19. La campagne de dépistage au Covid-19 se déroule depuis 15h30 et doit durer jusqu'à 19 heures à l’espace Jean-Bouhey. Pour en bénéficier, il faudra vous munir de votre carte vitale et respecter le port du masque. Le test est ouvert à tous, et se fait sans rendez-vous, avec ou sans signe évocateur de la maladie.

16:29 - Coup de frein dans les opérations de dépistage à Paris Alors que trois nouveaux sites de dépistages au Covid-19 devaient ouvrir cette semaine à Paris, un seul sera finalement opérationnel, dans le 13e arrondissement. C'est l'Agence régionale de Santé d'Ile-de-France qui en a informé la mairie. "Nous sommes tombés des nues. Nous étions prêts : tentes, sites, personnel... Tout était organisé", regrette Anne Souyris, l'adjointe à la maire de Paris chargée de la santé interrogée par Le Parisien, regrettant un "retard grave dans une situation épidémique exponentielle" que connaît la capitale.

16:02 - Les autres mesures en Gironde Au-delà des principales mesures évoquées ici-même, d'autres engagements ont été pris par la préfecture de Gironde, à savoir : plus de bus et de tramway pendant les heures de pointe, intensification des contrôles dans les entreprises, recommandation du télétravail, masques obligatoires 50 mètres autour des salles de sport, de spectacles et conservatoires et dans les campus. Par ailleurs, il est demandé aux habitants de limiter à 10 personnes les rassemblements privés.

15:49 - Le bilan dans l'Ehpad de l'Aveyron passe à 8 morts Ce lundi après-midi, le bilan dans l'Ehpad de Sévérac-d'Aveyron, où un foyer de Covid-19 a été identifié, est désormais de huit morts parmi les résidents. Pour rappel, 48 résidents et 20 membres du personnels ont été testés positifs au coronavirus dans cet établissement.

15:26 - Les nouvelles mesures à Bordeaux Comme vient de l'annoncer la préfecture, de nouvelles mesures entrent en vigueur à Bordeaux : Limitation de deux personnes par semaine pour les résidents d'Ehpad

Jauge du nombre de rassemblements abaissée à 1 000 personnes, au lieu de 5 000 ailleurs

Interdiction des rassemblements de plus de 10 personnes en extérieur

Soirées étudiantes et sorties scolaires interdites

Fêtes foraines, brocantes et vides-greniers interdits

Consommation d'alcool interdite sur la voie publique

15:05 - La situation en Nouvelle-Aquitaine L’accélération de la circulation du coronavirus se poursuit avec une hausse des cas confirmés et du nombre de clusters dans la région Nouvelle-Aquitaine, qui se comptent au nombre de 20. Un phénomène notamment en lien avec les mouvements importants de population en période estivale et le relâchement des gestes barrières. Le taux d’incidence a été multiplié par neuf chez les 20-30 ans. Selon le dernier rapport de l’Agence régionale de santé Nouvelle-Aquitaine sur 45 743 tests réalisés, 1 012 se sont révélés positifs.

14:44 - Opération de dépistage à Cergy Nouvelle opération de dépistages gratuits et sans rendez-vous à Cergy ce lundi, organisée par l'Agence régionale de santé. Organisés dans la salle d’exposition du Carreau à Cergy-préfecture, les tests au Covid-19 doivent durer jusqu'à ce vendredi 18 septembre et sont ouverts à l’ensemble de la population de Cergy et de l’agglomération de Cergy-Pontoise (résidents ou non-résidents).

14:18 - Fermeture d'une école d'ingénieurs à Strasbourg La préfecture du Bas-Rhin et l'Agence régionale de santé Grand Est font savoir conjointement ce lundi que l'école d'ingénieurs Télécom Physique Strasbourg située au sud de la capitale alsacienne a fermé ses portes. Cela fait suite aux tests positifs d'une cinquantaine d'étudiants, dont aucun ne présente de symptôme du Covid-19. Cette fermeture doit durer jusqu'au 24 septembre.

14:03 - En France, 10 millions de tests en six mois Environ un million de tests au Covid-19 sont réalisés chaque semaine en France actuellement, comme le rapporte l’Est Républicain. Et le gouvernement veut encore accélérer la cadence, comme le précise le média. En effet, vendredi 11 septembre, le Premier ministre Jean Castex a annoncé que le temps d'attente pour les tests allait être réduit, avec pour objectif que les personnes symptomatiques soient testées plus vite.

13:48 - Une crèche fermée à Bordeaux Comme l'indique Sud Ouest ce lundi, une crèche a fermé ses portes à Bordeaux, dans le quartier de la Bastide. Cela fait suite au test positif au Covid-19 d'une employée de la structure. L'ensemble des employés doivent désormais s'adonner à un dépistage avant la réouverture.