"DIRECT. Covid en France : 40% des infirmiers veulent changer de métier, une deuxième vague inévitable"

COVID FRANCE. D'après une consultation de l'Ordre national des infirmiers, 40% d'entre eux souhaitent se reconvertir professionnellement. Pour le professeur Gilbert Deray, chef du service de néphrologie à la Pitié-Salpêtrière à Paris, "il est beaucoup trop tard" pour "contenir" l'épidémie. Selon le dernier bilan de Santé publique France publié samedi, près de 27 000 nouveaux cas de Covid-19 et 54 morts ont été enregistrés en 24 heures.

11:58 - Contraventions et mises en demeure dans les restaurants de Marseille À Marseille, des contrôles de police ont été effectués samedi, dans les restaurants à Marseille, indique Le Parisien. Un non-respect des mesures anti-Covid (six personnes maximum par table, distance entre les chaises, interdiction de consommer debout, port du masque obligatoire...) ont été sanctionnés. "Je trouve que le bilan n'est pas terrible ! Lors de ces contrôles, il y a beaucoup d'absence d'affichage du nombre maximum de personnes pouvant être accueillies ou de registres des clients. Il faut que les professionnels se secouent un peu", a dénoncé le préfet de police des Bouches-du-Rhône, Emmanuel Barbe, auprès de nos confrères. Des contraventions accompagnées de mises en demeure ont été données. Les établissements concernés doivent appliquer les mesures gouvernementales en six heures. Sinon, ils devront fermer pendant quinze jours. 11:43 - Limiter les rassemblements privés pour désengorger les hôpitaux Dans le Journal du Dimanche, l'épidémiologiste Arnaud Fontanet recommande aux Français de limiter les repas entre amis et de famille, afin de lutter contre la propagation du coronavirus et l'engorgement des hôpitaux. "La circulation du virus a déjà diminué de 50% grâce à nos efforts pour réduire nos contacts sociaux potentiellement infectieux. Mais il faudrait les faire diminuer de 65%. Ça permettrait de faire baisser le fameux chiffre R à moins de 1 : une personne contaminée en contaminerait moins d’une autre. C’est à notre portée", a-t-il déclaré auprès de nos confrères dont LCI se fait l'écho. Et d'ajouter : "Il va falloir diminuer la fréquence et la taille des dîners entre copains comme le font nos voisins européens, que les plus âgés se protègent lors des réunions familiales." 11:27 - Une deuxième vague inévitable : "Il est trop tard" Pour le professeur Gilbert Deray, chef du service de néphrologie à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris, la deuxième vague est inévitable. Interrogé sur LCI, le médecin estime qu"il est trop tard" pour "contenir" l'épidémie. Sur Twitter, il a alerté qu'il fallait choisir entre "une circulation forte du virus avec ses conséquences sanitaires immédiates ou des confinements régionaux avec leurs conséquences économiques et sanitaires ultérieures". Les mesures actuelles ne suffiront sans doute pas pour contenir la Covid, il est trop tard. Nos choix sont : Une circulation forte du virus avec ses conséquences sanitaires immédiates ou des confinements régionaux avec leurs conséquences économiques et sanitaires ultérieures — deray gilbert (@GilbertDeray) October 9, 2020 11:11 - 40% des infirmiers veulent changer de métier D'après une consultation de l'Ordre national des infirmiers que Le Parisien relaie dans son numéro de ce dimanche 11 octobre, sur 60 000 blouses blanches, 40% ont envie de changer de métier. "Ce chiffre est important, voilà pourquoi on lance l'alerte, signale le président de l'ordre professionnel. Et d'ajouter : "On observe un mal-être croissant en à peine six mois." 10:55 - 1 456 malades en réanimation Selon le dernier bilan de Santé publique France publié samedi, 1 456 patients Covid sont actuellement en réanimation. Ce chiffre correspond au nombre de patients en cours de soins et non au cumul depuis le début de l'épidémie. En tenant compte des guérisons et des décès, il y a eu 8 admissions de plus en 24 heures. En brut, 694 hospitalisations de plus ont été enregistrées et 110 admissions en réanimation. 10:24 - Près de 27 000 nouveaux cas et 24 morts en 24 heures C'est un bilan inédit qui a été publié par Santé publique France samedi. Près de 27 000 nouveaux cas ont été répertoriés, avec exactement 26 896 contaminations en 24 heures. La barre des 20 000 n'avait été dépassée que vendredi ce qui signifie que la circulation du virus s'accélère. Concernant les décès, 54 personnes sont mortes du Covid-19 dans les dernières 24 heures.

Le Covid-19 suit une progression exponentielle et franchit les paliers à une vitesse folle depuis quelques jours en France. Après 18 000 cas journaliers atteints mercredi et jeudi, puis 20 000 cas vendredi, ce sont près de 27 000 cas supplémentaires de Covid-19 qui sont recensés dans le pays en 24 heures dans le bilan de samedi 10 octobre, un nouveau record. Le dernier bilan du coronavirus en France, livré partiellement par Santé publique France samedi, affiche également 54 décès de plus en une journée. Précision : les données hospitalières affichées ci-dessous ne sont pas des données consolidées, mais des chiffres bruts extraits du site Geodes, édité par l'agence de santé :

718 873 cas confirmés par PCR (Ehpad compris), soit 26 896 de plus

32 684 décès au total (Ehpad compris), soit 54 de plus

21 852 décès à l'hôpital, soit 54 de plus

7976 hospitalisations en cours, soit 112 de plus

1456 personnes actuellement en réanimation, soit 8 de plus

101 280 personnes sorties de l'hôpital, soit 452 de plus

Taux de positivité des tests : 11%, soit 0,6 point de plus

1446 clusters en cours d'investigation, soit 84 de plus

70 départements en vulnérabilité élevée, stable

NB : les données relatives aux personnes hospitalisées et en réanimation présentées ci-dessus correspondent au nombre de patients en cours de soins et non au cumul depuis le début de l'épidémie. De même, l'évolution des hospitalisations et des cas en réanimation en 24 heures correspond à des chiffres net, tenant compte des guérisons et des décès. En 24 heures, en brut, 694 hospitalisations de plus ont été enregistrées et 110 admissions en réanimation.

Dans son dernier bulletin épidémiologique publié ce jeudi dans la soirée, Santé publique France rapporte une "poursuite de la circulation du SARS-CoV-2 à un niveau élevé" pour la semaine 40 (du 28 septembre au 04 octobre 2020). Dans ce point réalisé chaque fin de semaine et plus complet que les bilans quotidiens, l'agence de santé s'alarme de la circulation du Covid-19 à un niveau toujours "élevé". Le nombre de cas de Covid-19 confirmés repart à la hausse alors qu'il était en diminution lors du précédent point épidémiologique. Les indicateurs classiques sont tous en hausse par rapport à la semaine 39 : augmentation du nombre de cas confirmés, du taux de positivité et d'incidence et augmentation des hospitalisations, nouvelles admissions en réanimation et décès. On observe malgré tout une poursuite de la baisse des interventions de SOS Médecins pour suspicion de Covid-19. Voici ce qu'il faut retenir :

Le nombre cas confirmés de Covid-19 repart à la hausse. Alors que le précédent point épidémiologique avait mis en avant une diminution du nombre de cas, celui-ci note une augmentation du nombre de cas confirmés de Covid-19. Sur les 860 438 personnes testées en S40, 77 980 étaient positives (72 895 en S39, +7%).

Alors que le précédent point épidémiologique avait mis en avant une diminution du nombre de cas, celui-ci note une augmentation du nombre de cas confirmés de Covid-19. Sur les 860 438 personnes testées en S40, 77 980 étaient positives (72 895 en S39, +7%). Les indicateurs épidémiologiques sont tous en augmentation. SPF note une augmentation du taux de positivité en général (9,1% , +1,4 points par rapport à S39) et en particulier chez les patients avec des symptômes (16,5%, +3,1 points par rapport à S39). Le taux national d’incidence (nombre de nouveaux cas rapporté à la population) augmente de manière légère et passe de 108,6 (S39) à 116,2 (S40). Le taux d'incidence reste particulièrement élevé pour les 15-44 ans (187).

SPF note une augmentation du taux de positivité en général (9,1% , +1,4 points par rapport à S39) et en particulier chez les patients avec des symptômes (16,5%, +3,1 points par rapport à S39). Le taux national d’incidence (nombre de nouveaux cas rapporté à la population) augmente de manière légère et passe de 108,6 (S39) à 116,2 (S40). Le taux d'incidence reste particulièrement élevé pour les 15-44 ans (187). Le nombre d’actes de SOS Médecins pour suspicion de Covid-19 est toujours en diminution, mais de manière moins marquée que les semaines précédentes (-6%, soit -302 actes par rapport aux 5 079 actes enregistrés en semaine 39). Cette baisse concerne l'ensemble des classes d'âge.

mais de manière moins marquée que les semaines précédentes (-6%, soit -302 actes par rapport aux 5 079 actes enregistrés en semaine 39). Cette baisse concerne l'ensemble des classes d'âge. Les déclarations de nouvelles hospitalisations pour Covid-19 ont légèrement augmenté en semaine 40 : 4 264 nouvelles hospitalisations déclarées, contre 4 204 en S39 (+1%), majoritairement en régions Provence-Alpes-Côte d’Azur et en Île-de-France. Le nombre d'admissions en réanimation augmente lui aussi, avec 893 nouvelles admissions en S40 (+14% par rapport à S39). Pour rappel et en guise d'exemple, en S27 (29 juin-5 juillet), on comptait "seulement" 73 nouvelles admissions en réanimation.

en semaine 40 : 4 264 nouvelles hospitalisations déclarées, contre 4 204 en S39 (+1%), majoritairement en régions Provence-Alpes-Côte d’Azur et en Île-de-France. Le nombre d'admissions en réanimation augmente lui aussi, avec 893 nouvelles admissions en S40 (+14% par rapport à S39). Pour rappel et en guise d'exemple, en S27 (29 juin-5 juillet), on comptait "seulement" 73 nouvelles admissions en réanimation. Le nombre hebdomadaire de déclaration de décès survenus au cours d’une hospitalisation pour Covid-19 est en augmentation par rapport à la semaine précédente : 396 en S40 contre 341 en S39.

Voici les annonces principales de la conférence de presse tenue par le ministre de la Santé ce jeudi 8 octobre :

La situation épidémiologique s'aggrave encore en France, notamment dans plusieurs métropoles, conduisant à des mesures allant "vers plus de restrictions". Le nombre de circulation effectif du coronavirus est estimé à "autour de 1,1".

s'aggrave encore en France, notamment dans plusieurs métropoles, conduisant à des mesures allant "vers plus de restrictions". Le nombre de circulation effectif du coronavirus est estimé à "autour de 1,1". Les villes de Dijon et Clermont-Ferrand sont placées en zone d'alerte renforcée. Cela sera effectif à partir de samedi matin.

sont placées en zone d'alerte renforcée. Cela sera effectif à partir de samedi matin. Lille, Lyon, Grenoble, Saint-Etienne sont placées en zone d'alerte maximale, comme Marseille, Paris et La Guadeloupe. Cela sera effectif à partir de samedi matin. Des restrictions nouvelles sont donc attendues et seront très vite présentées. La principale mesure prévue pour cette catégorie d'alerte est la fermeture des bars et cafés.

sont placées en zone d'alerte maximale, comme Marseille, Paris et La Guadeloupe. Cela sera effectif à partir de samedi matin. Des restrictions nouvelles sont donc attendues et seront très vite présentées. La principale mesure prévue pour cette catégorie d'alerte est la fermeture des bars et cafés. Les indicateurs sont mauvais à Toulouse et Montpellier : ces deux villes pourraient passer en zone d'alerte maximale lundi, si la tendance ne s'inverse pas dans les prochains jours.

: ces deux villes pourraient passer en zone d'alerte maximale lundi, si la tendance ne s'inverse pas dans les prochains jours. La situation s'améliore dans quelques communes , notamment à Bordeaux, Rennes et Nice. Les départements de la Nièvre et du Morbihan quittent la zone d'alerte.

, notamment à Bordeaux, Rennes et Nice. Les départements de la Nièvre et du Morbihan quittent la zone d'alerte. Le ministre a tenu à remercier tous les soignants qui font face à la pression épidémique qui augmente et appelé "tous les personnels soignants qui le peuvent à rejoindre la réserve sanitaire" en cette période de crise.

qui font face à la pression épidémique qui augmente et appelé "tous les personnels soignants qui le peuvent à rejoindre la réserve sanitaire" en cette période de crise. Le fond de solidarité est considérablement élargi , a annoncé Bruno Le Maire. Au total, 75 000 nouvelles entreprises vont pouvoir bénéficier des aides de l'Etat. Le plan d'aide concerne désormais les entreprises allant jusqu'à 50 salariés, et ayant enregistré une baisse du chiffre d'affaires de plus 70%. Le fond de solidarité va aussi concerner désormais de nouveaux secteurs : blanchisseries, bouquinistes, fleuristes, graphistes notamment.

, a annoncé Bruno Le Maire. Au total, 75 000 nouvelles entreprises vont pouvoir bénéficier des aides de l'Etat. Le plan d'aide concerne désormais les entreprises allant jusqu'à 50 salariés, et ayant enregistré une baisse du chiffre d'affaires de plus 70%. Le fond de solidarité va aussi concerner désormais de nouveaux secteurs : blanchisseries, bouquinistes, fleuristes, graphistes notamment. Les mesures de chômage partiel sont prolongées , le chômage partiel sera pris en charge à 100% pour les entreprises du tourisme, jusqu'à la fin de l'année. De nouvelles exonérations de charges sociales sont aussi prévues, certaines seront rétroactives. A partir de janvier 2020, des entreprises en difficulté vont pouvoir profiter des prêts garantis de l'Etat.

, le chômage partiel sera pris en charge à 100% pour les entreprises du tourisme, jusqu'à la fin de l'année. De nouvelles exonérations de charges sociales sont aussi prévues, certaines seront rétroactives. A partir de janvier 2020, des entreprises en difficulté vont pouvoir profiter des prêts garantis de l'Etat. Aucune restriction de déplacement n'est pour l'heure prévue par le gouvernement, même à l'approche des vacances de la Toussaint.

n'est pour l'heure prévue par le gouvernement, même à l'approche des vacances de la Toussaint. L'intervention du ministre, accompagné du ministre de l'Economie, est à visionner dans son intégralité ici :

Nous avons élaboré une carte de synthèse donnant un aperçu de la situation du coronavirus en France, mise à jour au quotidien. Y figurent une série d'indicateurs clés comme les données hospitalières, les décès, les guérisons, mais aussi des statistiques sur la progression du virus comme le taux de positivité des tests, le taux d'incidence, le "R effectif". La classification de chaque département est aussi mentionnée (rouge, alerte renforcée, alerte maximale, en vulnérabilité modérée ou élevée...).

Retrouvez tous les détails sur cette cartographie et le point complet par département dans notre article sur la carte du Covid en France.

Si la carte ne s'affiche pas, cliquez ici

