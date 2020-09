"DIRECT. Covid en France : 49 cas dans un Ehpad aveyronnais, Marseille en alerte... Les départements au crible"

CORONAVIRUS FRANCE. L'épidémie de Covid en France continue de s'étendre. Le point par région et département, avec les dernières données et faits marquants de la propagation de coronavirus en direct.

10:09 - "Il vaut mieux 8 jours bien respectés que 14 jours mal respectés" Alors que le sujet du raccourcissement de la période d'isolement pour les malades du Covid-19 ainsi que pour les cas contact (suspicion de contamination) a été mis sur la table par le gouvernement, Martin Hirsch a donné son avis sur la question. Le patron de l'AP-HP, interrogé par LCI ce lundi matin, n'est pas fermé à l'idée. "Il vaut mieux 8 jours bien respectés que 14 jours mal respectés", juge-t-il. 09:50 - Le masque va continuer d'être obligatoire à Nancy Alors que l'arrêté préfectoral sur le port du masque obligatoire dans le centre-ville de Nancy courait jusqu'à ce mardi 8 septembre, il est en passe d'être prolongé. Arnaud Cochet, préfet de Meurthe-et-Moselle, a précise ce lundi sur France Bleu que la mesure allait même être étendue à quelques rues supplémentaires, "compte tenu de la situation sanitaire". 09:31 - 34 cas de Covid-19 de plus en Corse Selon le dernier décompte de l'Agence régionale de Santé, 34 cas positifs de coronavirus ont été dépistés en Corse pour la seule journée de ce samedi 5 septembre, sur les 655 tests réalisés en Corse-du-Sud et 44 en Haute-Corse. Dans la région, on dénombre encore 14 patients hospitalisés, dont 2 en réanimation. 09:20 - Un lycéen de l'établissement Malherbe à Caen testé positif Nos confrères de Ouest-France indiquent ce lundi 7 septembre qu'un élève du lycée Malherbe, à Caen, a été testé positif au nouveau coronavirus. Le protocole sanitaire doit être déployé pour isoler le lycéen et protéger les autres enfants de l'établissement. Une batterie de tests sont prévues pour les cas contacts, appelés à se mettre en quarantaine. 09:13 - Cri d'alerte à Marseille : des médecins inquiets de la montée du Covid Comme le rapporte France 3 PACA ce lundi, les services hospitaliers des Bouches-du-Rhône ont enregistré une hausse des cas graves ces derniers jours, de manière préoccupante. "Ca augmente. Nous devons sensibiliser les gens, arrêter de déconner. La pression monte, il faut être vigilants", insiste au média le professeur Dominique Rossi, chef de service d’urologie, président de la commission médicale d'établissement de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Marseille (AP-HM). Sur les 70 lits en réanimation ouverts pour le Covid-19 dans le département, 67 sont occupés, d'autres chambres et lits devraient rapidement être ouverts. "Les personnes à risque présentent de nouveau des formes graves et se retrouvent actuellement en réanimation", abonde sur Twitter le directeur médical de crise aux hôpitaux universitaires de Marseille (AP-HM), Hervé Chambost.

Depuis plusieurs semaines, le nombre de cas de contamination répertoriés toutes les 24 heures explose en France. Si ce chiffre confirme une nouvelle fois que le Covid-19 circule de plus en plus, il doit être mis en perspective, notamment par rapport aux données du mois de mars, avril ou même juin. En effet, depuis plusieurs semaines, les tests réalisés sont beaucoup plus nombreux avec un chiffre qui atteint désormais le million (1 029 275 selon le communiqué du soir). La France teste et elle teste tout le monde, même ceux qui n'ont qu'un léger symptôme. Voici les derniers chiffres du Covid en France :

324 777 cas confirmés par PCR (Ehpad compris), soit 7 071 de plus en 24 heures

30 701 décès au total (Ehpad compris), soit 3 de plus en 24 heures

20 225 décès à l'hôpital, soit 3 de plus en 24 heures

1 704 nouvelles hospitalisations sur les sept derniers jours, soit 43 de plus en 24 heures

288 personnes actuellement en réanimation, soit 3 de plus en 24 heures

Taux de positivité des tests : 4,9, soit +0,2% en 24 heures

528 clusters en cours d'investigation, dont 58 de plus en 24 heures

62 départements en vulnérabilité

NB : les données relatives aux personnes hospitalisées et en réanimation présentées ci-dessus correspondent au nombre de patients en cours de soins et non au cumul depuis le début de l'épidémie.

La progression du Covid-19 en France est palpable depuis des semaines, à la lecture des bilans quotidiens. Mais chaque vendredi, Santé publique France livre des points épidémiologiques hebdomadaires autrement plus détaillés qui accentuent encore le sentiment de rebond. Le dernier en date, dévoilé jeudi 3 septembre au soir porte sur la semaine 35 (du 24 au 30 août 2020). Il souligne une "progression exponentielle de la transmission du SARS-COV-2" à la veille de la rentrée, en particulier chez les jeunes adultes, et confirme la "hausse modérée" des nouvelles hospitalisations et admissions en réanimation. "La dynamique de la transmission en forte croissance est préoccupante", insiste Santé publique France. Voici les points à retenir :

Le nombre de nouveaux cas confirmés de Covid-19 (SI-DEP) a encore progressé avec 36 785 cas recensés en une semaine contre 27 826 la semaine précédente (+37%). Le taux de positivité est passé de 3,8% en semaine 34 à 4,3% en semaine 35. Le taux d’incidence (nombre de nouveaux cas rapporté à la population) est passé à 54,8 cas/100 000 habitants contre 41,5 en S34 (soit +32%). Le seuil d'alerte de 50/100 000 est nettement dépassé. Le nombre de reproduction (nombre moyen de personne contaminées par un malade) est "significativement supérieur à 1", avec une estimation à 1,29. Celle-ci est néanmoins en baisse par rapport à la semaine précédente (1,38). Le temps nécessaire pour que le nombre de cas double est estimé à 13,8 jours, ce qui est stable par rapport à la semaine précédente..

28 départements sont désormais classés en "zone de circulation active du virus. Voici la liste de ces départements : Corse-du-Sud, Haute-Corse, Côte-d’Or, Nord, Bas-Rhin, Seine-Maritime, La Réunion, Paris, Seine-Saint-Denis, Hauts-de-Seine, Essonne, Yvelines, Seine-et-Marne, Val-de-Marne, Val-d'Oise, Bouches-du-Rhône, Rhône, Gironde, Haute-Garonne, Hérault, Gard, Var, Alpes-Maritimes, Sarthe, Guadeloupe, Martinique, Guyane. Dans les 28 départements classés rouges, aucune restriction spécifique n'est généralisée, mais les préfets peuvent au cas par cas prendre des mesures supplémentaires. C'est le cas dans les Bouches-du-Rhône, où les bars et restaurant doivent désormais fermer à 23 heures à Marseille. Dans ces départements, les préfets ne peuvent plus accorder de dérogation pour des rassemblements avec plus de 5 000 personnes. Dans ses bilans quotidiens, Santé publique France classe par ailleurs un certain nombre de départements en "vulnérabilité modérée ou élevée".

Santé Publique France est attentif à un indicateur qui permet de suivre l'évolution du Covid-19 en France : le taux d'incidence. Plus solide que le taux de positivité des tests qui donne un aperçu à un instant T, ce taux représente le nombre de nouveaux cas de coronavirus diagnostiqués par test PCR "survenus sur les 7 derniers jours dont les données sont consolidées", rapporté au nombre d’habitants. Le seuil d'alerte a été fixé à 50 pour 100 000 habitants. La carte ci-dessous rend compte de la situation dans tous les départements français.

Le ministère de la Santé rend compte du "nombre de reproduction" du Covid-19 ou "R effectif", qui est une estimation du nombre moyen de personnes contaminées par un porteur du virus. Santé Publique France précise que "celui-ci est obtenu à partir du nombre quotidien de tests PCR (tests effectués dans le nez) positifs. Son calcul prend en compte plusieurs paramètres, dont le délai moyen d’apparition d’un nouveau cas contaminé par une personne porteuse du virus (appelé intervalle de génération)". Un R inférieur à 1 reflète une diminution du nombre de nouveaux cas (un porteur du virus contamine moins d’une personne, il y a donc moins de cas à la génération suivante) alors qu’un R supérieur à 1 traduit une tendance à l’augmentation du nombre de cas (un porteur du virus contamine plus d’une personne, il y a donc plus de cas à la génération suivante).

