"DIRECT. Covid en France : 53 morts supplémentaires, des nouvelles mesures à Lyon"

CORONAVIRUS. Plusieurs villes ont annoncé ce lundi de nouvelles mesures, face à l'évolution de la situation sanitaire en France. 53 personnes sont décédées des suites du Covid-19 ces dernières 24 heures selon le dernier bilan. Les infos en direct.

NB : les données relatives aux personnes hospitalisées et en réanimation présentées ci-dessus correspondent au nombre de patients en cours de soins et non au cumul depuis le début de l'épidémie. De même, l'évolution des hospitalisations et des cas en réanimation en 24 heures correspond à des chiffres net, tenant compte des guérisons et des décès. Dans les dernières 24 heures, en brut, 754 hospitalisations de plus ont été enregistrées et 143 admissions en réanimation.

Santé publique France a publié les derniers chiffres liés à la pandémie de coronavirus lundi 21 septembre. Le nombre de contaminations diminue, avec 5 298 nouveaux cas de coronavirus en 24 heures. Des pics avaient été atteints vendredi et samedi, avec plus de 13 000 cas. Du côté des décès, 53 ont été recensés dans les dernières 24 heures, pour un total de 31 338. Le détail des chiffres ci-dessous :

20:50 - Le test désormais obligatoire pour entrer en Italie depuis sept régions Le ministre italien de la Santé italien, Roberto Speranza, vient d'annoncer ce lundi 21 septembre que les voyageurs arrivant de sept régions de France, dont la région PACA, devront se soumettre à des tests PCR, comme le rapporte franceinfo. Selon les informations du média, l'ordonnance exclut les frontaliers et ceux qui traversent l'Italie pendant moins de 72 heures. Les villes et régions concernées sont : Paris, l’Île-de-France, l’Auvergne-Rhône Alpes, la Corse, les Hauts-de-France, la Nouvelle-Aquitaine, l’Occitanie, la Provence Alpes et la Côte d'Azur.

20:34 - Quel est le taux de positivité au coronavirus en France par classe d’âge ? Même s'ils représentent le plus de cas positifs au coronavirus, ce ne sont pas les 20-29 ans qu'on retrouve le plus parmi les personnes hospitalisées, rapporte France 3 Régions. Comme on le constate depuis le début de l’épidémie de Covid-19, les personnes âgées sont celles qui développent le plus de formes graves. Au 20 septembre, parmi les 75 personnes hospitalisées en Bourgogne Franche-Comté, il y avait par exemple une seule personne âgée entre 20 et 29 ans. 28 personnes hospitalisées avaient entre 80 et 89 ans, soit la tranche d’âge la plus représentée dans la région.

20:17 - En Bourgogne-Franche-Comté, davantage de cas positifs chez les 20-29 ans Le coronavirus continue de circuler en France, et le taux de positivité des tests de dépistage repart à la hausse en Bourgogne-Franche-Comté comme au niveau national, rapporte France 3 Régions. C’est dans la tranche d'âge 20-29 ans que le plus de cas de coronavirus sont recensés dans la région (selon les dernières données disponibles de la semaine du 7 au 13 septembre). Le média précise que sur cette période, on comptait 3,3 tests positifs pour 100 tests réalisés dans la région pour l'ensemble des tranches d’âge, contre 5,3 tests positifs pour 100 tests réalisés si on se concentre sur les 20-29 ans.

20:12 - 53 nouveaux décès en 24 heures en France Le dernier bilan officiel fait état de 458 061 cas de coronavirus confirmés par PCR (Ehpad compris), soit 4 298 de plus. Du côté des décès, 31 338 sont recensés au total (Ehpad compris), soit 53 de plus. 20 778 ont eu lieu à l’hôpital. 1077 clusters sont en cours d'investigation, soit 32 de plus. Le nombre de départements en vulnérabilité reste stable : 89.

20:00 - Le point sur les futurs centres de dépistage en Ile-de-France Ce lundi 21 septembre, sept centres de dépistages coronavirus ont ouvert, sur les vingt prévus en Ile-de-France. CNews indique que les autres ouvriront dans le courant de la semaine du 21 et du 28 septembre : à Paris (17e), à Melun (77), à Serris (77), à Évry (91), à Massy (91), à Issy-les-Moulineaux (92), à La Défense (92), à Saint-Denis (93), à Bondy (93), à Fontenay-sous-Bois (94), à Cergy (95) et à Argenteuil (95). Leurs emplacements exacts seront communiqués ultérieurement, précise le média.

19:42 - Le coronavirus peut-il survivre sur les cheveux ? Puisque le coronavirus peut se trouver sur nos mains, qu’en est-il lorsque l’on passe celles-ci dans nos cheveux ? Le site Doctissimo fait le point avec le docteur Gérald Kierzek, médecin urgentiste. Selon lui, il ne faut pas s’inquiéter : “Les virus ne vivent pas tout seuls, ils se développent avec un hôte vivant. Cela veut dire qu’il faut qu’ils passent d’une personne malade ou asymptomatique, mais en tout cas infectée, à une autre personne. Quand ils sont sur des supports inertes - les cheveux sont de la matière vivante, mais la kératine autour est inerte -, les risques de contamination sont très faibles.”

19:26 - Un nouveau centre de dépistage ouvrira mardi en Ile-de-France Sept centres de dépistages coronavirus, sur les vingt prévus en Ile-de-France, ont ouvert ce lundi 21 septembre. Mardi 22 septembre, un nouveau centre Covid-19 ouvrira dans le 18e, au centre d’animation Binet (10 rue Maurice Grimaud 75018) et sera géré par le laboratoire Biogroup, rapporte CNews.

19:10 - Où se situent les nouveaux centres de dépistage en Ile-de-France ? Parmi les vingt nouveaux centres de dépistage du Covid-19 prévus en Ile-de-France, les sept premiers sont opérationnels dès ce lundi 21 septembre, comme le rapporte CNews. Mais où sont-ils ? À Paris, ils se situent dans le 4e arrondissement, géré par laboratoire Mlab (2 place Baudoyer 75004), dans le 13e, géré par le laboratoire Eurofins-Biomnis (Mairie du 13e, rue Philippe de Champagne 75013), dans le 15e, géré par Cerballiance (Mairie du 15e, 31 rue Péclet 75015), dans le 19e, géré laboratoire Bioclinic (parvis de la Mairie du 19e, 5-7 place Armand Carrel 75019). Le média rajoute que les autres centres de dépistage au coronavirus se situent dans les Yvelines (78), à Trappes dans un centre géré par le laboratoire Eurofins-Biomnis (4 allée Antoine de Saint Exupéry 78190) et à Mantes-la-Jolie dans un centre géré par le laboratoire Cerballiance (10 avenue du Président Franklin Roosevelt 78200). En Seine-et-Marne, à Vitry-sur-Seine (94) dans un centre géré par le laboratoire Cerballiance (Salle du château, 6 rue Montebello 94400).

18:52 - Est-il permis d’accrocher son masque au rétroviseur en voiture ? Alors que la Suisse, le Luxembourg et le Québec estiment qu'il est interdit d'accrocher son masque sanitaire au rétroviseur intérieur après l'avoir enlevé, les mesures liées à la pandémie ne prévoient rien de tel en France, comme le rapporte Le Progrès. Néanmoins, le Code de la route peut en théorie s’appliquer. En effet, un texte plus général (l'article R412-6) prohibe le fait de boucher son champ de vision avec des objets qui se trouvent devant, indique au média maître Eric de Caumont, avocat spécialisé dans la défense des conducteurs à Paris.

18:35 - La ville de Lyon s'attend au déclenchement prochain du plan blanc Après Bordeaux, Marseille et Nice, Lyon connaît à son tour une accentuation rapide des cas de coronavirus et des hospitalisations, qui a justifié ce lundi 21 septembre 2020 de nouvelles mesures sanitaires. Midi Libre rapporte que la situation sanitaire a pris une tournure telle qu'il "n'est pas impossible que soit déclenché un plan blanc dans les prochaines semaines", comme l’ont déclaré le directeur de l’Agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes, Jean-Yves Grall, et le préfet de Région Pascal Mailhos.

18:20 - Des réactions mitigées après l’annonce des mesures à Toulouse À partir du mardi 22 septembre, les règles concernant les cas contacts à un élève porteur du Covid-19 vont être assouplies dans les écoles maternelles et élémentaires de Toulouse, comme le rapporte France 3 Régions. Concrètement, lorsqu’un enfant sera testé positif, sa classe pourra "continuer de se tenir normalement pour les autres élèves, qui ne sont plus considérés comme cas contacts", indique le ministère dans un communiqué repris par le média. De plus, les enseignants ne seront plus placés systématiquement en quatorzaine. En Haute-Garonne, cette mesure suscite des réactions mitigées, notamment chez les syndicats enseignants, précise France 3.

18:01 - 828 nouveaux cas en Bretagne Comme l'indique Ouest France ce lundi, 828 nouveaux cas de Covid-19 ont été recensés en Bretagne depuis le vendredi 18 septembre. Dans la région, le taux d'incidence (nombre de cas pour 100 000 habitants) est de 54. "Les différents indicateurs montrent une accélération de la circulation du virus", explique l'Agence régionale de santé ce lundi, qui précise que 71 classes sont fermées dans la région.

17:37 - "Plus de sortants que d'entrants" à l'hôpital Invité sur CNews ce lundi, le professeur Jean-François Toussaint de l'université Paris-Descartes a estimé que les indicateurs liés au Covid-19 étaient pour beaucoup "excessifs". Selon lui, taux d'incidence, par exemple, fait passer une ville de 4 500 habitants en rouge dès lors que 5 de ses habitants sont positifs au coronavirus. "Le nombre d'entrants à l’hôpital a augmenté. Mais le nombre d'hospitalisations a diminué. Pourquoi le nombre d'entrants augmente, alors que le nombre de malades à l’hôpital diminue ? L'explication est simple : il y a plus de sortants que d'entrants", explique-t-il.

17:18 - Des mesures à Toulouse Après Lyon, c'est au tour de Toulouse de faire l'objet de mesures complémentaires ce lundi. Ainsi, la préfecture a annoncé la fermeture anticipée des bars et restaurants 1h du matin et comme dans le Rhône, la jauge maximale des événements pouvant accueillir du public passe de 5 000 à 1 000 personnes.

16:57 - Nouvelles mesures dans le Doubs Suite au passage en zone de circulation active du Covid-19, le Doubs fait l'objet de mesures complémentaires, énoncées ce lundi par le préfet Joël Mathurin. Voici les mesures : Port du masque obligatoire au centre-ville de Pontarlier et dans tout le centre-ville Montbéliard dès ce mercredi 23 septembre. Egalement obligatoire sur l’ensemble des campus de l’enseignement supérieur et cités universitaires dans un rayon de 50 mètres aux abords.

Pour les établissements recevant du public de type L (salles de réunion, de projection, de spectacle ou à usage multiple), obligation de l’espacement d’au moins un siège entre chaque personne ou groupe de moins de 10 personnes venant ensemble. Les cérémonies de mariage et d’enterrement doivent respecter strictement outre le port du masque la distanciation de 4m² par personne.

Les buvettes et points de restauration seront interdits dans les enceintes sportives et à leurs abords immédiats lorsque les clients ne peuvent pas être assis.

Le maintien ou la reprise du télétravail dans les administrations est fortement recommandée.

Les contrôles du respect des mesures barrières seront renforcés dans l’ensemble du département, notamment dans les bars, cafés, restaurants et transport en commun.

16:35 - Des mesures complémentaires à Paris ? A Paris, la situation sanitaire liée au Covid-19 se détériore, à tel point que dans les hôpitaux, la question de reporter les opérations chirurgicales non-urgentes est désormais évoquée, comme ce qui avait été réalisé au printemps dernier, au plus fort de la crise. François Braun, patron du syndicat Samu-Urgences de France, s'est dit favorable ce lundi sur RMC, mais cela a été jugé impossible par Aurélien Rousseau, directeur de l'ARS Ile-de-France. “Il y a gens qui ont déjà eu leur opération reportée donc on ne peut pas le faire une deuxième fois. Il y a 20% des lits en Île-de-France qui sont occupés par des malades Covid. Mais on a par ailleurs des malades qui ont eu un AVC qui sortent d’une opération donc oui ça va être une situation extrêmement tendue”, a-t-il expliqué. Face à ce constat, des mesures renforcées et potentiellement drastiques pourraient être prises à Paris et sa région. Le site Sortir à Paris parle notamment d'interdiction de prendre les transports en heures de pointe sans attestation de son employeur ou de couvre-feu des bars et restaurants à 23 heures...

16:01 - La pandémie de coronavirus inquiète en Guadeloupe Si la situation sanitaire s’améliore en Guyane et à Mayotte, le Covid-19 s’intensifie en Guadeloupe, rapporte franceinfo. L’archipel est en effet dans le peloton de tête des départements avec la prévalence la plus élevée au coronavirus. Le site d'info détaille que les autorités ont renforcé les mesures. Bars et restaurants ferment par exemple à 22 heures. Le gouvernement envisage même de fermer les bars et d’interdire les rassemblements si la situation sanitaire ne s’améliore pas.

15:47 - Que signifie concrètement le niveau 1 du plan blanc ? Plusieurs CHU ont réactivé le niveau 1 de leur plan blanc, notamment en Ile-de-France. Concrètement, ce stade consiste à réactiver la filière spécifique "respiratoire" pour garantir un accueil séparé des malades qui arrivent aux urgences, à étendre la capacité d’hospitalisation en transformant certains secteurs pour accueillir les personnes infectées au coronavirus et à déprogrammer de manière ciblée et modérée certaines prises en charge.

15:27 - Pourquoi les bars et restaurants restent ouverts à Lyon Si des mesures liées au Covid-19 ont été prises concernant les bars et restaurants de Lyon ont été prises, comme l'interdiction de consommer debout, leur fermeture avancée ou totale n'a pas été décidée. "L'ouverture des bars et restaurants n'apparaît pas à ce stade incompatible avec la lutte contre l'épidémie. Mais j'ai rappelé au président de l'Umih de rappeler de manière très ferme aux gestionnaires des établissements les mesures attendues : distanciation physique et port du masque obligatoire pour tout déplacement, un mètre de distance entre chaque table, dix personnes maximum par table, l'interdiction du service au bar, interdiction pour les clients de danser ou de consommer debout", a déclaré le préfet Pascal Mailhos.

15:15 - Plus d'info sur les événements rassemblant de plus de dix personnes Comme l'a annoncé le préfet et selon les nouvelles mesures ayant été prises dans le Rhône pour contrer la propagation du Covid-19, "les événements rassemblant de plus de dix personnes doivent toujours faire l'objet d'une déclaration en préfecture ou en sous-préfectures en présentant le protocole sanitaire prévu".

14:59 - Les nouvelles mesures à Lyon et dans le Rhône Comme vient de l'annoncer le préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes, voici les nouvelles mesures en vigueur : Port du masque obligatoire élargi à plusieurs communes du département de 6h00 à 2h00 (Bron, Caluire, Décines-Charpieu, Écully, Saint-Fons, Saint-Genis-Laval, Tassin-la-Demi-Lune, Vaux-en-Velin, Venissieux et Villefranche-sur-Saône)

Limitation de 1 000 personnes pour les événements publics

Vide-greniers et fêtes foraines interdites

Foire de Lyon annulée

Interdiction de consommer debout dans les restaurants et bars

Limitation à deux visites par semaine et par résident en Ehpad

Vente d'alcool interdite sur la voie publique de 20h à 6h.

14:46 - Le point en Auvergne-Rhône-Alpes Alors que le préfet de la région Pascal Mailhos a pris la parole, un point sur la situation sanitaire liée au Covid en Auvergne-Rhône-Alpes a été réalisé. Dans la région, 111 patients sont encore en réanimation, contre 16 au mois d'août. On compte 43 décès rien que dans le département du Rhône, le plus touché de la région.

14:39 - Les mesures à Lyon annoncées Jean-Yves Grall, directeur de l'Agence régionale de santé d'Auvergne-Rhône-Alpes, vient de prendre la parole depuis Lyon pour l'annonce des nouvelles mesures qui doivent entrer en vigueur.

14:16 - À Toulouse, la situation se complique à l’université Paul Sabatier Alors que les jeunes de 20 à 30 ans sont les plus contaminés par le Covid-19 à Toulouse, la rentrée est compliquée à l'université Paul Sabatier, malgré la vigilance de tous et les gestes barrières, comme le rapporte le site actu.fr. Si la situation sanitaire est délicate, la vice-présidente tient à saluer l’engagement des élèves. "Le masque est obligatoire sur le campus, je tiens à dire que tous les étudiants le portent et jouent le jeu, malgré les grosses chaleurs. Ils sont tous masqués et très responsables", a-t-elle déclaré. Néanmoins, de plus en plus d’étudiants préviennent l’administration qu’ils sont positifs au coronavirus de manière quotidienne.