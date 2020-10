"DIRECT. Covid en France : 54 morts et près de 27 000 cas supplémentaires, un record pulvérisé"

COVID FRANCE. D'après le dernier bilan du Covid publié par Santé publique France ce samedi 10 octobre, 54 personnes sont mortes du coronavirus dans les dernières 24 heures et près de 27 000 cas de plus ont été répertoriés. Un nouveau record et un nouveau palier franchis très rapidement puisque la barre des 20 000 n'avait été atteinte qu'hier...

NB : les données relatives aux personnes hospitalisées et en réanimation présentées ci-dessus correspondent au nombre de patients en cours de soins et non au cumul depuis le début de l'épidémie. De même, l'évolution des hospitalisations et des cas en réanimation en 24 heures correspond à des chiffres net, tenant compte des guérisons et des décès. Dans les dernières 24 heures, en brut, 694 hospitalisations de plus ont été enregistrées et 110 admissions en réanimation.

Le Covid-19 suit une progression exponentielle et franchit les paliers à une vitesse folle depuis quelques jours en France. Après 18 000 cas journaliers atteints mercredi et jeudi, puis 20 000 cas hier, ce sont près de 27 000 cas supplémentaires de Covid-19 qui sont recensés dans le pays en 24 heures dans le bilan de ce samedi 10 octobre, un nouveau record. Le dernier bilan du coronavirus en France, livré partiellement par Santé publique France ce samedi, affiche également 54 décès de plus en une journée. Précision : les données hospitalières affichées ci-dessous ne sont pas des données consolidées, mais des chiffres bruts extraits du site Geodes , édité par l'agence de santé :

20:32 - Quelle situation en Île-de-France ? Selon le dernier bilan de Santé publique France daté de ce samedi, le nombre de personnes hospitalisées en Île-de-France est de 526 patients, avec 46 nouveaux admis en 24 heures. 128 malades sont en réanimation, avec 10 nouvelles entrées dans la journée. 1917 personnes sont mortes du coronavirus, soit 4 de plus en 24 heures et 7 519 sont sorties de l'hôpital, soit 31 de plus. Le taux d'occupation des lits de réanimation au 9 octobre 2020, à l'échelle régionale, était de 39,3%. Pour rappel, Paris et sa petite couronne sont classées en zone d'alerte maximale.

20:23 - Près de 1,70 million de morts dans le monde Le coronavirus a fait au moins 1 069 029 morts dans le monde depuis le début de la crise sanitaire du Covid-19, selon un bilan établi par l'AFP ce samedi et dont LCI se fait l'écho. Par ailleurs, plus de 36 934 770 personnes ont été testées positives au coronavirus.

20:06 - 40% des infirmiers veulent changer de métier D'après une consultation de l'ordre national des infirmiers que Le Parisien s'est procurée, 40% ont envie de changer de métier depuis la crise sanitaire. C'est aussi le cas d'autres soignants qui ont choisi de se reconvertir professionnellement.

19:51 - Près de 1 000 personnes présentes au rassemblement évangélique à Nevoy Le rassemblement évangélique de l'association "Vie et Lumière" a rassemblé près d'un millier de personnes à Nevoy (Loiret), indique le pasteur Joseph Charpentier à France Bleu. Pour ce dernier, cet événement "ne présente pas plus de risque qu'un marché ou un centre commercial" et les gestes barrières ont été respectés. "On a demandé à chaque participant de venir avec son masque et du gel hydroalcoolique, et de respecter un mètre de distance sous le chapiteau", a-t-il ajouté. L'organisateur assure également que les coordonnées des participants ont été recueillies.

19:22 - Pierre Sang ferme son restaurant à Paris À Paris, certains restaurateurs ont décidé de baisser le rideau, malgré l'autorisation d'ouvrir en respectant un protocole sanitaire. C'est le cas de Pierre Sang, chef français et finaliste de l'émission Top Chef en 2011, qui a pris la décision de fermer pendant dix jours. "Je refuse de faire prendre des risques à mes équipes et à mes clients", a-t-il déclaré sur Instagram.

19:22 - Basket : TJ Parker et deux joueurs de l'Asvel Lyon-Villeurbanne testés positifs Le club de basket Asvel Lyon-Villeurbanne a annoncé ce samedi que l'entraîneur TJ Parker ainsi que deux joueurs de l'équipe avaient été testés positifs au Covid-19. Toutefois, le match du championnat de France de basket à Cholet, prévu ce dimanche, aura bien lieu. "Le reste du groupe a pris comme prévu la direction de Cholet", indique le communiqué relayé par LCI. Les trois sportifs resteront à l'isolement durant une semaine et seront absents lors des deux prochains matchs.

19:07 - Une campagne massive de tests sur les campus du Grand-Est Une campagne massive de tests va être réalisée le 17 ou 24 octobre prochain, sur les campus du Grand-Est, avant le départ en vacances des étudiants, indique actu.fr. C'est le test antigénique, qui peut délivrer un résultat en 30 minutes, qui sera utilisé. "Notre objectif, c’est de proposer ces tests" aux 210 000 étudiants de la région, a précisé la préfète de région, Josiane Chevalier, lors d’une conférence de presse.

18:52 - "Dans dix-huit jours, les hôpitaux vont déborder" Sur BFMTV, Jean-Paul Stahl, infectiologue au CHU de Grenoble, prévient que les hôpitaux dans les villes qui se trouvent "dans un état précaire" telles que Paris, Bordeaux ou encore Lyon, seront "ensevelis" si la situation n'évolue pas. "Dans dix-huit jours, si rien n'est fait, si les choses continuent telles qu'elles sont, on déborde". Il a précisé que "tous les malades seront accueillis dans un hôpital [...] mais ça va poser problème pour les autres patients qui auraient besoin de soins".

18:38 - À Lille, les seniors particulièrement touchés par le virus À Lille, le taux d'incidence est de 308 cas positifs sur 100 000 habitants. "La métropole lilloise est la zone la plus concernée par le coronavirus" chez les plus de 65 ans, précise BFMTV, avec un taux d'incidence qui grimpe à 273 dans cette tranche d'âge.

18:19 - Les Lillois "ne comprennent pas" les nouvelles mesures À Lille, qui est passée en zone d'alerte maximale ce samedi, les habitants "ne comprennent pas" les mesures imposées par le gouvernement, rapporte BFMTV. Les Lillois assurent que les rassemblements auront lieu dans les appartements, s'ils ne peuvent pas se faire dans les bars.

18:04 - À Nantes, des soignants contaminés continuent d'exercer D'après Ouest-France, une dizaine de soignants du CHU de Nantes testés positifs au coronavirus, continuent de travailler. La CGT, syndicat majoritaire au sein de l'établissement, dénonce "une mise en danger du personnel et des usagers de l'hôpital". Sur Europe 1, le secrétaire général CGT Olivier Terrien, précise que cette situation "provoque un climat complètement délétère, car les agents ont peur".

17:46 - Xavier Combes donne des nouvelles rassurantes à Bordeaux Xavier Combes, chef du Samu au CHU de Bordeaux, fait le point sur la situation dans son établissement, auprès de franceinfo. "Il y a une stabilité, voire une petite diminution du nombre d'appels au Samu, du passage aux urgences et il y a un certain nombre d'indicateurs qui vont plutôt dans la bonne direction", rapporte-t-il avant de poursuivre : "Le nombre d'hospitalisations en réanimation est stable, il n'augmente plus, en tout cas. On n'a plus d'augmentation à contrôler, ce qui est plutôt rassurant, mais ça nécessite d'être quand même confirmé et consolidé sur plusieurs jours."

17:27 - 20 000 volontaires pour tester les vaccins contre le Covid-19 L'Inserm avait lancé une campagne de recrutement il y a une semaine, et espérait réunir 25 000 volontaires pour lancer des essais cliniques en France sur les vaccins en cours de développement. 20 000 personnes ont répondu à l'appel, rapporte Libération ce samedi.

17:08 - Salles de sport, gymnases et piscines fermées : exceptions à Lille Ce samedi, Lille a basculé en zone d'alerte maximale, tout comme Lyon, Grenoble et Saint-Etienne. Dans la ville du Nord, les salles de sport, gymnases et piscines doivent rester fermées, sauf pour les scolaires, périscolaires, mineurs et sportifs de haut niveau. #COVID19

Ci-dessous les mesures sanitaires qui entreront en vigueur à partir du samedi 10 octobre sur le territoire de @MEL_Lille placé en zone d'alerte maximale. pic.twitter.com/zOND6RTBBt — Préfet de la région Hauts-de-France et du Nord (@prefet59) October 9, 2020

16:53 - À Lyon, le festival Lumière est maintenu Depuis ce samedi, Lyon est classée en zone d'alerte maximale. Malgré les mesures gouvernementales, le 12e Festival Lumière qui se tient de ce samedi 10 octobre au dimanche 18 octobre, est maintenu. Le préfet a indiqué que "l'événement culturel se tient à moins de 1 000, avec des personnes assises, respectant les gestes barrière", cite Le Parisien. Thierry Frémaux, le directeur de l'Institut Lumière qui s'est battu pour que cet événement soit organisé, s'est exprimé au micro de France Inter. "Deux guerres n'ont pas fait fermer les salles de cinéma", a-t-il insisté.

16:39 - Grenoble en zone d'alerte maximale : les jeunes pointés du doigt Grenoble fait partie des quatre villes qui ont basculé en zone d'alerte maximale ce samedi. Selon le dernier bilan, le taux d'incidence de la métropole est de 279 cas positifs pour 100 000 habitants. Sur BFMTV, Jean-Paul Stahl, infectiologue au CHU de Grenoble, a précisé que les jeunes sont particulièrement touchés par le Covid-19. "L'incidence des cas dans les moins de 30 ans est de 540 pour 100 000. C'est considérable", a-t-il insisté.

16:24 - Une tribune signée par Zinedine Zidane contre la fermeture des salles de sport Une tribune signée par plusieurs personnalités sportives, dont Zinedine Zidane, sera publiée ce dimanche pour protester contre la fermeture des salles de sport, indique CNews. Des médecins et des dirigeants d'établissements et professionnels de santé font également partie des signataires. Pour rappel, cette mesure restrictive a été imposée dans les zones d'alerte rouge.

15:51 - Montpellier, bientôt en zone d'alerte maximale ? "Nous allons traverser des semaines difficiles face au Covid" Le maire de Montpellier, Mickäel Delafosse, s'est exprimé sur la situation de la ville qui risque de passer en zone d'alerte maximale prochainement. "Je pourrais espérer un petit peu. Mais nous mesurons collectivement que nous allons traverser des semaines difficiles face au Covid", a déclaré l'élu socialiste sur franceinfo ce samedi. Il a également insisté sur "la situation de tension extrême" du CHU de Montpellier, ainsi que sur la "situation d'épuisement" des personnels soignants "très mobilisés". Et d'ajouter : "Il en va des gens qui nous sont chers, nos aînés, mais il en va aussi du personnel hospitalier que nous avons applaudi pendant le confinement et que nous ne devons pas exposer à une surcharge d'activité, parce que le virus circule de plus en plus."

15:36 - "Les bars sont des lieux de circulation du virus" Martin Blachier, médecin épidémiologiste et président de Public Health Expertise, s'est exprimé sur BFMTV au sujet des mesures restrictives qui concernent les zones d'alerte maximale. Selon lui, la fermeture des bars est tout à fait justifiée. "On sait que les bars sont des lieux de circulation du virus. [...] Un bar, ça brasse de la population. On sait que c'est ça qui peut relancer les vagues épidémiques", a-t-il déclaré avant de comparer les rassemblements dans les bars, aux "fêtes qui sont faites à domicile, [...] où c'est toujours le même groupe d'amis qui se rencontre en permanence". À l'inverse, dans les bars, "ce sont des groupes d'amis qui viennent d'un peu partout. Le fait que les gens se mélangent comme ça, ça fait que la probabilité qu'il y ait un groupe d'amis où il y a une personne qui est contaminée, qui communique avec un autre groupe d'amis qui va se contaminer, donne une dynamique", a-t-il précisé.

15:19 - Quelles professions sont les plus touchées ? Selon une étude de l’Inserm publiée ce vendredi, les catégories professionnelles les plus touchées par le Covid-19 sont les employés non-qualifiés (14 %), les ouvriers qualifiés (16 %) et les ouvriers non-qualifiés (17 %). Les cadres et professions intellectuelles supérieures ne représentent que 5 % des contaminations. Une disparité qui s’explique par des conditions de travail différentes, les cadres ayant pu plus majoritairement, par exemple, être en télétravail.

15:01 - Quels gestes adopter pendant les vacances de la Toussaint ? Alors que les vacances de la Toussaint approchent, certains parents hésitent à faire garder leurs enfants par les grands-parents. Interrogé par LCI, Yves Gaudin, directeur de recherches CNRS à l'Université Paris-Saclay, a donné quelques conseils. "Envoyer ses enfants chez papy et mamie en ce moment, avouons le c'est délicat", a-t-il reconnu avant d'ajouter : "Soyons clairs, tout cela est une affaire de compromis face à des contraintes qui sont aussi psychologiques." Le virologue suggère que les familles mettent place "une mini quarantaine", c'est-à-dire "que pendant cinq, six, sept jours ce serait vraiment l'idéal, les enfants limiteraient leurs contacts avec l'extérieur pour passer dans ce cas plutôt la seconde semaine chez leurs grands-parents".

14:43 - Saint-Etienne en zone d'alerte maximale : "Ce sont les bars qui en pâtissent" Saint-Etienne fait partie des quatre nouvelles villes à basculer en zone d'alerte maximale ce samedi. Les bars ont dû fermer dès minuit. Une mesure gouvernementale qui passe mal auprès des habitants de la ville. Interrogé par BFMTV, l'un d'eux a réagi : "De toute façon, le virus va circuler. Je trouve que ce sont les bars qui en pâtissent, parce que les jeunes s'ils veulent vraiment aller boire un coup, ils vont aller boire un coup chez eux !".

14:28 - 66 clusters en 24 heures Les indicateurs clés de suivi de l'épidémie de Covid-19 continuent de se dégrader en France. Selon le dernier bilan de Santé publique France, il y a actuellement 1 362 foyers de contamination en cours d'investigation, soit 124 de plus - 66 si l'on enlève les clusters qui ont été clôturés dans les dernières 24 heures.

14:12 - Rassemblement de plus de 700 personnes à Nevoy Malgré l'épidémie de coronavirus qui continue de se propager, plus de 700 personnes se rassemblent ce samedi à Nevoy, dans le Loiret, pour l'assemblée générale annuelle de l'association évangélique "Vie et Lumière", indique France 3 Centre Val de Loire.. Ce rassemblement est autorisé par la sous-préfecture de Montargis. Toutefois, le maire de Nevoy, Jean-François Darmois, n'a pas manqué d'exprimer son indignation : "Je suis en colère parce qu'il y a un gros risque", a-t-il déclaré sur TF1.